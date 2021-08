Ahora sí arranca la campaña: Guzmán en el Congreso promete ser el evento más caliente antes de las PASO

El ministro se presentará hoy en la comisión de Seguimiento y Control del Pago de la Deuda Externa. Es la primera vez que va al Congreso en casi un año

Aunque todavía no están pautados debates previos a las elecciones, la presencia de Martín Guzmán en la tarde del jueves, en el Congreso, promete ser una de las convocatorias más calientes en la antesala de las PASO.

El ministro se presentará hoy a las 15 en la comisión de Seguimiento y Control del Pago de la Deuda Externa. La sesión se organizó en el Salón de las Provincias del Senado de la Nación. Es la primera vez que Guzmán va al Congreso en casi un año: la última vez fue cuando presentó el proyecto de Presupuesto para este año, en septiembre de 2020.

La presencia de Guzmán -reclamada por el bloque de la oposición pero también de la bancada del Frente de Todos- viene precedida por una áspera polémica en torno al endeudamiento de los últimos años de la Argentina, con un cruce de acusaciones entre el Gobierno y las principales espadas económicas de Juntos por el Cambio, la principal coalición opositora, que gobernó el país entre 2015 y 2019.

Habrá dos momentos clave de la presentación del titular del Palacio de Hacienda: por un lado, se esperan precisiones sobre las negociaciones con el Fondo Monetario. En los últimos dos días, en el mercado financiero trascendió la versión de que el Gobierno ya tiene cerrado ese acuerdo.

Difícilmente Guzmán vaya a ratificar esa versión ya que -admiten funcionarios de Economía-, "el momentum del anuncio lo va a decidir la Casa Rosada".

En cambio, el ministro ratificará que, una vez anunciado, el acuerdo se presentará en el Congreso para su aprobación.

La campaña toma temperatura

La visita de Guzmán al Congreso hay que analizarla en el marco de la campaña electoral, de la cual el platense viene participando con alto perfil.

Por eso aprovechará la ocasión para hablar del endeudamiento de la Argentina, lo que deparará cruces con los legisladores de la oposición.

El propio Guzmán ya adelantó su argumento en su reciente visita a Tucumán, también en un acto de campaña: "¿Cuánto fue el endeudamiento en dólares que llevó a cabo Juntos por el Cambio? 100.000 millones, el pueblo sabe. ¿Cuánto endeudamiento en dólares tomó el gobierno del Frente de Todos? Cero, nosotros no nos endeudamos en dólares".

El presidente de la comisión bicameral de la Deuda Externa es el senador formoseño José Mayans. El vice es el economista de JxC, Luciano Laspina. Además, esa comisión está integrada por varias figuras políticas de ambas coaliciones: Ricardo Buryaile, Carlos Heller, Fernanda Vallejos, Oscar Parrilli, Rodolfo Tailhade y Adolfo Rodríguez Saá.

Lo más esperado será cuando el ministro responda las preguntas de los legisladores. ¿Dará pistas sobre el estado de las negociaciones con el FMI?

Más allá de la cuestión política, lo más trascendente pasará por las previsiones que Guzmán tiene sobre la economía 2022. Y puntualmente sobre las tarifas (nivel de subsidios) y la cuestión cambiaria.

Sobre la negociación del FMI, Guzmán diría que el acuerdo será finalmente a diez años pero con una cláusula gatillo que, en caso de que el organismo habilite créditos a más largo plazo, la Argentina pueda sumarse a esa posibilidad más adelante, cuando eso sea posible.

Ese acuerdo contemplaría una rebaja de la tasa de interés que paga el Gobierno, que hoy está por encima del 3% anual, que es el triple de lo que cobra el organismo porque la Argentina excedió su cuota para obtener el préstamo más grande en la historia del Fondo.

Ese pedido se lo había acercado el propio Alberto Fernández a Kristalina Georgieva, que había dado el guiño para plantearlo ante el Directorio.

También hay un fuerte trabajo de lobby por parte de Economía para que la Argentina acceda al "fondo de resiliencia", que el FMI viene preparando. Una especie de "tercera vìa", a la cual podría suscribir la Argentina para obtener mejores plazos y tasas más bajas para crear espacio fiscal para mitigación, adaptación, transición, especialmente para países de ingresos bajos o medianos altamente vulnerables".

"Todos sabemos que con los plazos y las tasa que se pretenden, no sólo es inaceptable, no es una cuestión subjetiva, es una cuestión de que no podemos pagar porque no tenemos la plata para pagar", había planteado Cristina Kirchner en el mes de marzo.

La gran cuestión que resta develar es si el Fondo reclama un ajuste cambiario como condición para firmar. No porque el tipo de cambio en la Argentina se encuentre atrasado. No lo está, y de hecho existe un superávit comercial importante, que en junio último trepó a los u$s1.500 millones.

El problema es la brecha, que el Gobierno no logra achicar a pesar de las sucesivas medidas que se fueron tomando, inclusive en las últimas semanas.

Guzmán, en modo campaña, dará detalles del Presupuesto 2022

Se viene el Presupuesto 2022

En los hechos, la presentación de esta tarde de Guzmán será la previa a la presentación del proyecto de Presupuesto 2022, previsto para el próximo miércoles 15 de septiembre. Apenas 72 horas después de las Primarias.

El ministro ya le anticipó a Alberto Fernández que la inflación de este año rondará el 42%. Bien por encima del 29% que el propio Guzmán pautó en el Presupuesto 2021, pero entre seis y siete puntos menos que los proyectados por las principales consultoras económicas.

En el equipo económico circula un borrador del objetivo de inflación para el año que viene: 35%. Es decir, una baja muy leve respecto de este año. Pero desaceleración al fin.

Esa baja gradual de la inflación contempla un ajuste en las tarifas, pero de ninguna manera única para todos. Los funcionarios se encargan de aclarar que habrá una segmentación, y que no habrá aumentos de las boletas de la luz y del gas por igual para toda la sociedad. Incluso, desde Economía, reconocen que ya se pidieron informaciones tanto al Banco Central como a la AFIP y a otros organismos para determinar esa segmentación tarifaria.

Puertas adentro de los despachos y en estricto off the record, los funcionarios admiten que la inercia inflacionaria será muy difícil de derrotar en la Argentina que lleva varios años consecutivos de inflación superior al 40% anual.