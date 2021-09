Hay boom de cuentas en dólares en el exterior pero, ¿cuánta plata hay que tener y cuánto sale mantenerla?

A raíz de las nuevas reglas, los inversores locales muestran interés por abrir cuentas bancarias en otros países. ¿Qué oferta hay y qué costos considerar?

Según datos del Banco Central, hay u$s400.000 millones de argentinos en el exterior debido a la inestabilidad económica, que hace que muchos ahorristas busquen escapar del riesgo local en materia de inversiones y esta tendencia se vio incentivada en los últimos años por las restricciones a la compra de divisas en el mercado local (el tan mentado "cepo").

A raíz de las medidas que tomó el BCRA el mes pasado para limitar aún más la operatoria del Contado Con Liqui (CCL) crecieron las consultas para abrir cuentas en exterior. Hasta ese momento, la demanda más frecuente de los inversores locales era por las comitentes en ese país para inversiones bursátiles en brókers.

"Era cada vez más frecuente que los argentinos tengan cuentas de inversión afuera y la pandemia acentuó este proceso, porque las personas se digitalizaron radicalmente", informó a iProfesional Mariano Sardáns, CEO de la administradora de patrimonio FDI, pero advierte que la novedad regulatoria hizo que se diera un giro en la demanda hacia las bancarias.

Recordemos que lo que dispuso el directorio del BCRA es que las sociedades de bolsa no puedan hacer más de custodia de los dólares CCL de sus clientes, sino que los tienen que mandar de manera inmediata a las cuentas bancarias que éstos tienen en el exterior. El efecto inmediato que vieron en FDI es que comenzó a crecer el interés de los inversores locales por conocer cómo funcionan las cuentas bancarias en el extranjero y cuáles son los requisitos para abrir una.

Mariano Sardáns, CEO de FDI, cuenta cómo repercutió la normativa del BCRA en la demanda.

El por qué de la nueva tendencia

La empresa es un referente en este rubro dado que es de los pocos Agente Global de Inversiones (AGI), figura que la CNV legalizó en Argentina hace un par de años, activos hoy en el país y Sardáns cuenta que, por lo que pueden ver en el mercado, el pequeño ahorrista fue el más perjudicado por la última medida. ¿Por qué?

Sucede que, "antes, dolarizaban sus ahorros por MEP o CCL y los dejaba en la comitente en Nueva York y no pagaban nada dado que muchas sociedades de bolsa habían dejado de cobrar el mantenimiento de cuenta".

Pero ahora, al tener que girar en cada operación de contado con liqui, tienen que pagar el costo que le pasa la sociedad de bolsa por el giro (estos parten de los u$s25 y, en algunos casos, llega a los u$s50) y, además, tienen el costo de mantenimiento.

Distintas alternativas según montos y costos

Entonces, ¿qué costos tener en cuenta a la hora de pensar en abrir una cuenta en el exterior?

Desde FDI detallan que hay distintos tipos de oferta acordes a los diferentes tamaños de inversor. "No es igual abrir una cuenta en cualquier banco ni en cualquier país", afirma Sardáns.

En este sentido, la empresa brindó a iProfesional cuatro casos como ejemplo, pero con datos reales, que tienen en cuenta cuatro variables:

El capital mínimo exigido para la apertura

El costo de mantenimiento

El monto de transacción a partir del cual no se cobra mínimo y

El costo de entrada y salida de dinero de la cuenta:

Como se puede observar, hay opciones de distintos colores: desde los más pequeños, hasta los más grandes con capitales que parten de los u$s1.000 y llegan a los u$s25.000 requeridos para poder abrir una cuenta en el exterior.

Así, si tenés u$s5.000 y realizás o recibís dos transferencias al mes, tenés que calcular un gasto mensual promedio de u$s80 (entre mantenimiento y gasto por transferencia). Si tenés más de u$s25.000, y sos ejecutor o receptor de dos transferencias mensuales, tenés que contemplar un gasto estimado de u$s180 cada 30 días.

Hay bancos que con más de u$s10.000 no cobran costos de mantenimiento ni por transacción, lo que es una importante oprtunidad y, finalmente, cuando contás con más de u$s2.500, podés acceder a opciones sin costo de mantenimiento, pero con gastos por transacción más elevados (de entre u$s38 y u$s140 al mes por dos transacciones al mes).

Esto corrobora la visión de Sardáns cuando señala que "no todos los bancos son para todos". Porque cada entidad define si toma personas de tal o cual país, en qué rubros económicos se quiere enfocar y cuáles no desea atender, que volúmenes de dinero pueden manejar sus clientes y cuáles no, etcétera", explica.

Sin embargo, aunque suene un "mundo ideal", Sardáns resalta que es muy importante "estar muy atento respecto de qué instrumentos se utilizan para que la persona coloque su dinero en bonos, acciones y en cash".

Así, destaca que, para él, "cada cartera es un mundo y depende mucho de las experiencias y necesidades de cada inversor, que son totalmente diferentes en tiempo y forma". Resalta al respecto que "en FDI no hay una cartera igual entre dos de nuestros clientes". Todas son diferentes y le coordina lo legal, lo impositivo, lo cambiario y lo regulatorio a la medida de cada una.