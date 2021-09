Qué tan rico era Warren Buffett cuando tenía tu edad: así creció su fortuna con los años

Warren Buffett, uno de los mayores expertos en inversiones, amasó su fortuna de 100.000 millones de dólares a lo largo de muchos años. Su trayectoria

Warren Buffett es una de las personas más ricas del mundo, pero amasó su fortuna de forma progresiva y a lo largo de muchos años. De hecho, la mayor parte de su riqueza la ha conseguido a partir de los 50 años de edad.

Nacido en 1930, este lunes 30 de agosto ha cumplido 91 años de edad y sigue estando considerado uno de los mayores expertos en inversiones del mundo, por lo que recibe el apodo de "Oráculo de Omaha", en referencia a la ciudad de Nebraska (Estados Unidos) en la que nació.

¿Cuánto dinero tenía Warren Buffett a tu edad? Esta es la riqueza de Buffett desde sus primeros pasos y con 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años y hasta hoy.

Warren Buffett es presidente y director ejecutivo de Berkshire Hathaway, conglomerado que posee compañías como Geico, Duracell y Dairy Queen junto con grandes inversiones en Coca-Cola, Heinz y Bank of America, y al que está conectado el 99% de su riqueza.

Esta es la riqueza que ha ido teniendo Warren Buffett a lo largo de su vida, en función del patrimonio y las ganancias netas recogidas en varias publicaciones y a partir de un artículo de GOBankingRates.

El dinero de Warren Buffett en sus primeros años

Warren Buffett, hijo de un congresista de Estados Unidos, compró sus primeras acciones cuando solo tenía 11 años, y de adolescente ganaba 175 dólares a la semana entregando periódicos, lo que suponía ingresos mayores que la mayoría de los profesores de la época.

Además, desempeñaba otros empleos como pulir coches y vender pelotas de golf y coches usados, y a la edad de 16 ya había acumulado 53.000 dólares (unos 44.850 euros, al cambio actual).

La riqueza de Warren Buffett con 20-29 años: supera los 100.000 dólaresEn la década de 1950 Warren Buffett se encontraba en la veintena de edad. Se graduó en la universidad y, después de varios intentos, consiguió ser contratado por el experto inversor Benjamin Graham, quien supuso una importante influencia como mentor.

Recibió un sueldo anual de 12.000 dólares (3 veces lo que ganaba una familia estadounidense promedio en 1954) y, en 1956, cuando Graham se jubiló, aprovechó lo aprendido para formar una sociedad de inversiones con familiares y amigos.

Buffett, uno de los hombres de mayor fortuna en el mundo.

Con 26 años, su valor neto estaba entre los 140.000 y los 174.000 dólares, según recoge GOBankingRates.

Warren Buffett con 30-39 años: logra el estatus de millonarioCuenta la leyenda que, ya de pequeño, se propuso ser millonario para cuando cumpliera 30 años; de lo contrario, anunció supuestamente, se tiraría "del edificio más alto de Omaha".

Verdad o no, lo cierto es que logró ser millonario en los 1960', cuando él se encontraba en la treintena. En 1962, su valor neto llegaba a los 450.000 dólares.

En un movimiento arriesgado y exitoso, decidió poner toda esa cantidad en su sociedad de inversiones, que creció hasta valer 17 millones de dólares (en torno a 14,4 millones de euros) a inicios de 1964, de lo que Buffett poseía 1,8 millones.

Un año después, compró acciones de Berkshire Hathaway hasta hacerse con la compañía, tras lo que cerró su sociedad de inversiones.

La riqueza de Warren Buffett en sus 40 supera los 100 millones de dólares

En 1973, con 43 años, el "Oráculo de Omaha" contaba con un patrimonio neto de 34 millones de dólares, que fueron aumentando durante décadas gracias a la compra un año antes del fabricante estadounidense de dulces See’s Candies.

En 1978, con 48 años e impulsado por el constante crecimiento de Berkshire Hathaway, Buffett superó los 100 millones de dólares de valor neto.

Warren Buffett a los 50: milmillonario

En 1982, Warren Buffett aparece en la primera lista de Forbes de las personas más ricas del mundo, con una fortuna de 250 millones de dólares. Apenas 3 años después, con 55, Buffett supera la barrera de los 1.000 millones de dólares y se convierte en multimillonario.

Antes de terminar la exitosa década de los 80 y de llegar a cumplir 60 años, el inversor ya contaba con un patrimonio neto de 3.600 millones de dólares (más de 3.000 millones de euros).

El crecimiento de la fortuna de Buffett con 60-69 años

La década de los 90 supuso para el director ejecutivo de Berkshire Hathaway triplicar su ya considerable fortuna gracias al éxito de la empresa.

Así, pasó a 10.700 millones de dólares en 1995 y siguió hasta los 36.000 millones de dólares (casi 30.500 millones de euros) en 1999.

Amigos millonarios: Buffett y Bill Gates.

La riqueza de Warren Buffett en sus 70 años

En los siguientes años, ya en el nuevo milenio y en sus 70-79 de edad, el multimillonario estadounidense contaba con unos 62.000 millones de dólares en 2008, cuando la crisis financiera golpeó al mundo y redujo esas cifras hasta los 37.000 millones de dólares al año siguiente.

El carácter moderado y precavido de Warren Buffett, quien dice que en Berkshire Hathaway siempre hay al menos 20.000 millones de dólares o más en equivalentes de efectivo, ayudó a mantener la compañía a flote durante ese periodo.

Warren Buffett desde los 80 años hasta hoy

Finalmente, en los últimos años Buffett, quien en 2018 superaba los 80.000 millones de dólares, ha centrado sus esfuerzos sobre todo en la filantropía.

En 2006, con 75 años, ya anunció por primera vez su voluntad de desprenderse de la gran mayoría de su fortuna durante los siguientes años, y a eso se ha dedicado desde entonces, además de seguir trabajando.

"A lo largo de muchas décadas he acumulado una suma casi incomprensible de dinero simplemente por hacer lo que me gusta. No he hecho ningún sacrificio, ni tampoco mi familia. El interés compuesto, una larga pista de oportunidades, unos socios maravillosos y nuestro increíble país simplemente han hecho su magia. La sociedad puede necesitar mi dinero; yo, no", ha explicado.

Buffett ha informado recientemente de que ya se encuentra "a medio camino" en su objetivo de donar su riqueza en acciones de Berkshire Hathaway, y ha dejado clara su postura de no dejarla entera en herencia a sus hijos, señala Business Insider.

En la actualidad, según Forbes, Warren Buffett —que ha llegado a ser el más rico del planeta, y ahora ocupa el puesto sexto— cuenta con una fortuna de 103,7 miles de millones de dólares (87.800 millones de euros).