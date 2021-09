Cuánto aumentaron los alquileres en la zona norte del Gran Buenos Aires

Un estudio hecho por Zonaprop indica que los alquileres en la zona norte del Gran Buenos Aires han evidenciado un incremento por encima de la inflación

Los alquileres en la zona norte del Gran Buenos Aires ya acumulan un incremento del 50% en un año.

Según un estudio hecho por el portal de propiedades Zonaprop, en lo que va del año, los alquileres en la zona norte del Gran Buenos Aires evidencian un incremento por encima de la inflación.

Si bien aumenta la demanda, el volumen de departamentos que se encuentran en oferta en la zona se mantiene bajo y se posiciona cerca del mínimo de la serie.

En la zona norte del Gran Buenos Aires, el alquiler de un inmueble de 2 ambientes y 50 m2 tiene un valor de $ 44.422 por mes. Y el precio de una propiedad de 3 ambientes y 70 m2 asciende a $ 64.684.

De acuerdo al informe citado, los barrios de GBA Norte que muestran los precios más elevados son Troncos del Talar ($ 67.396 por mes), Nordelta ($ 65.686) y Villa Rosa ($ 57.424).

En contraposición, se encuentra José León Suárez con el costo de alquiler más económico ($27.855), seguido por José C. Paz Este ($28.463) y San Miguel ($29.557).

Los valores de los alquileres en la zona norte se han incrementado significativamente en lo que va del año

Qué sucede con los barrios del oeste

Por otro lado, en la zona oeste-sur el valor de la renta ya llega a un aumento del 34,6% en 2021.

De acuerdo a los datos del informe de Zonaprop, el costo promedio del alquiler de un departamento de 2 ambientes y 50 m2 es de $29.410 por mes, al tiempo que una unidad de 3 ambientes y 70 m2 cuesta $39.117.

En la zona oeste-sur, los barrios de Haedo ($ 35.638 por mes), El Palomar ($34.321) y Ezeiza ($33.610 ) se muestran como los más caros. Por su parte, Merlo ($19.946) se posiciona como la localidad con el precio más bajo, seguida por Paso del Rey ($20.155) y Dock Sud ($21.173).

La zona oeste-sur el valor de la renta acumula un aumento del 34,6% en 2021

¿Y la compraventa?

El costo promedio del metro cuadrado en zona oeste-sur es de u$s 1.817, cifra que representa una baja del 0,5% respecto al mes previo. Por su parte, en zona norte asciende a u$s 2.315 m2 y disminuye también un 0,5% en comparación con julio.

En números, en GBA Oeste-Sur una unidad de 2 ambientes y 50 m2 tiene un precio de u$s 90.951, mientras que en GBA Norte el valor promedio es de u$s 114.073.

A su vez, un departamento de 3 ambientes y 70 m2 en zona oeste-sur cuesta u$s131.570 y en zona norte escala a u$s172.646.

En este caso, Tristán Suárez (u$s 2.856 por m2), Adrogué (u$s 2.286) y Villa La Florida (u$s 2.263 ) son las localidades más costosas de la zona oeste-sur. Don Orione (u$s 615) se ubica como la más económica y es acompañada en el podio por Dock Sud (u$s 736 ) y Parque San Martín (u$s 739).

Por otro lado, los barrios de zona norte que tienen el precio de venta más elevado son La Lucila (u$s 3.417 por m2), Vicente López (u$s 3.209) y Olivos (u$s 3.130). En contraposición, se encuentra el Barrio Infico con el valor por metro cuadrado más bajo (u$s 1.008), seguido por Tortuguitas (u$s 1.120) y José C. Paz Este (u$s 1.144).