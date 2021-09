Recuperar capacidad de consumo: cómo es la nueva moneda que no se puede convertir en dólares que propuso Lozano

Tras la derrota de las PASO, y en medio del análisis del Gobierno para apuntalar la gestión, el economista dio su visión sobre el futuro del peso

Tras la derrota de las PASO, y en medio del análisis del Gobierno para apuntalar la gestión, el economista Claudio Lozano propuso la creación de una nueva moneda que no se pueda convertir a dólares como única excepción.

Lozano, miembro del directorio del Banco Nación, lo sugirió como parte de las estrategias nuevas que, remarcó, tiene que pensar el Gobierno para garantizar el poder adquisitivo de la sociedad. Y al considerar que el impacto en el tipo de cambio es uno de los argumentos que condicionan la emisión y el gasto público.

"¿Por qué no ensayamos la discusión de una moneda no convertible?", se preguntó en declaraciones a C5N, y agregó: "(Una moneda) no convertible a divisas, no convertible a moneda dura para financiar la política social, y la recuperación de la capacidad de consumo de la población".

Debates por la búsqueda de una nueva moneda.

El ex diputado remarcó que se trataría de "una moneda que tenga todas las funciones, excepto que no se pueda cambiar por dólar". En ese sentido, añadió. "Si uno combina esto con mejores regulaciones cambiarias, y con una discusión distinta del sistema de precios, podemos tener una discusión diferente de la recuperación de la actividad económica".

Los formadores de precios y la crisis

Lozano manifestó también que la economía no pudo terminar de reactivarse por "el fracaso del gobierno a la hora de frenar a los formadores de precios". Según señaló, ese déficit "le cambió el signo a la reactivación y no permitió aminorar el impacto que produjo la pandemia en términos de la escalada de pobreza al 47 por ciento".

"Se recompuso la actividad económica con respecto al pozo, pero con niveles de actividad incluso superiores a la prepandemia, la pobreza sigue más o menos en el mismo nivel", indicó.

Y agregó: "Hay que modificar el control del sistema de precios. Hay que pensar en un control social, no solo del Estado. Hay que sentar a todos los actores e hilvanar ahí cómo cortar los abusos de posición dominante. Ese es un debate central".

Antes de las elecciones, el precandidato a diputado nacional del Frente de Todos, dijo que la "más importante" discusión que tendrá el próximo Congreso será el acuerdo con el FMI y aseguró que hay un consenso "muchísimo más amplio y consistente" en favor de una intervención de la empresa Vicentin, en concurso de acreedores.

"Estoy orgullosamente acompañando esta lista porque es muy importante que el próximo Parlamento tenga una mayoría con vocación transformadora en manos del Frente de Todos, pues los años que vienen van a implicar discusiones muy importantes, y la más importante va a ser el acuerdo con el Fondo" Monetario, dijo Lozano, director del Banco Nación, por la radio AM 750.

Las medidas de Lozano para escapar del dólar.

Sobre la aprobación por parte del FMI de la distribución de 650 mil millones de dólares correspondientes a fondos especiales, Lozano aseguró que la Argentina va a recibir una "parte menor" y que más del "45 % de esos fondos quedan en manos de siete países porque la distribución está en línea con las cuotas que cada nación aporta. Dijo que "el modo de distribución es absolutamente desigual" pues "países que no precisan ese tipo de asistencia" podrían "haber renunciado a esto en función de países que están siendo urgidos de asistencias financieras importantes".