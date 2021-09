Dónde retiro mi tarjeta alimentaria

Te contamos en qué lugares podrás retirar tu tarjeta alimentaria si te corresponde el beneficio otorgado por el gobierno nacional a las madres

Si estás en situación de vulnerabilidad económica y tenés hijos menores a 14 años de edad en la Argentina, seguro te corresponde el plan alimentario que depende del gobierno nacional para comprar alimentos y bebidas para tu familia y, en este sentido, te preguntarás "dónde retiro mi tarjeta alimentaria".

Se trata de una tarjeta de débito bancaria que se asigna a padres y madres de bajos recursos económicos y que no sirve para comprar ninguna otra cosa que no sea alimentos y bebidas no alcohólicas, con el fin de mejorar la nutrición y pelear contra la desnutrición de los chicos y chicas en sus primeros años de desarrollo.

En este artículo vas a encontrar todos los pasos para saber cómo anotarte en el plan alimentario que otorga la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) a las madres identificadas como en situación vulnerable.

Qué es la tarjeta alimentaria

Desde el gobierno nacional se lanzó en 2019 el plan de tarjeta alimentaria para todas las madres y padres con hijos que se encuentran cobrando la Asignación Universal por Hijo.

Hoy en día, según datos oficiales, la reciben cuatro millones de personas.

Esta tarjeta de débito del Banco Nación funciona como cualquier otra con la cual se podrá realizar compras pero no es posible extraer dinero en efectivo de los cajeros automáticos.

La implementación depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, dentro del marco del Plan Argentina contra el Hambre. El tercer viernes de cada mes el Gobierno nacional recargará la tarjeta alimentaria.

El principal objetivo que tiene es garantizar el acceso en la compra de alimentos en edad escolar y especialmente a todas las mujeres embarazadas a partir del tercer mes de gestación.

Y el beneficio tendrá vigencia hasta que el más joven de esos menores cumpla 14 años y 364 días (un día antes de cumplir los 15). Mientras no cumple 15 años, si tienen AUH activa, deben recibir la tarjeta.

Antes de preguntar dónde retirar tu tarjeta alimentaria, primero tenés que saber cuáles son los requisitos para anotarse, que son los siguientes:

Ser titular de la Asignacion Universal por Hijo con hijos hasta 14 años.

Tener actualizado tus datos personales en MI ANSES del titular y del grupo familiar.

Las madres con hijos hasta 14 años tendrán que estar cobrando la AUH.

Mujeres embarazadas a partir del tercer mes de embarazo.

No hay límite de edad para personas con discapacidad.

Una vez que te hayas inscripto, si cumplís los requisitos podrás recibir el plástico con efectivo, que se recargará todos los meses. Antes tenés que saber dónde retirar tu tarjeta alimentaria.

Dónde retiro mi tarjeta alimentaria

En principio, para saber dónde retirar tu tarjeta alimentaria tenés que saber que algunos beneficiarios acceden a una tarjeta física y otros no.

Es decir, en algunos casos, el monto que las familias cobran por la tarjeta alimentar se les deposita en la misma cuenta en la que cobran la Asignación Universal por Hijo, y en ese caso se les les acredita según el calendario de pago establecido por la ANSES todos los meses.

Estas personas no tendrán además una tarjeta Alimentar por más que perciban el beneficio económico, por lo tanto no necesitan saber donde retirar su tarjeta alimentaria.

En los casos en los que sí se accede a un plástico físico, la tarjeta Alimentar del Banco Nación que entrega la ANSES a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo será implementada mediante un banco que es diferente de acuerdo a cada provincia, siempre según los datos provehídos por el o la beneficiaria en el sistema Mi Anses.

Por eso es siempre fundamental mantener los datos propios y familiares actualizados en el portal de este organismo oficial. La tarjeta se retirará finalmente en una sucursal bancaria del banco que coresponde.

Si la tarjeta alimentaria te corresponde porque cumpís los requisitos, la ANSES será quien notifique que estás en condiciones de retirar tu tarjeta por el banco que determine cada provincia. Las notificaciones se realizarán vía telefónica o por SMS, al número registrado en la base de ANSES.

Qué podés hacer para saber dónde retirar tu tarjeta alimentaria si te corresponde el beneficio pero no te llegó

No obstante, si no te llegó la tarjeta alimentaria al banco cercano al domicilio donde la esperabas, no desesperes. Siempre hay algo que podés hacer para obtener tu plástico. Te contamos cómo averiguar dónde retirar la tarjeta alimentaria si no te llegó.

No me llegó la tarjeta alimentaria: ¿dónde la retiro?

Los titulares de la tarjeta Alimentar de la ANSES pueden llamar al centro de informes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación -0800-222-3294- para consultar si les corresponde retirar la tarjeta en la sucursal bancaria o si se les acreditará el monto en la AUH.

También mediante estos canales podés denunciar el robo o extravío de la tarjeta.

En caso de perderla, los titulares deben pedir la reposición de la tarjeta alimentaria al banco emisor. Para realizarlo, es necesario solicitar un turno a través del respectivo sitio web o llamando a la correspondiente entidad bancaria.

Banco Nación: 0810 666 4444

0810 666 4444 Banco Provincia : (011) 4379-3333

: (011) 4379-3333 Nuevo Banco del Chaco: 0800-999-6224 o 0800-222-6224

Cómo anotarse para la tarjeta alimentaria

Cómo me anoto y dónde retiro mi tarjeta alimentaria

Si cumplís con los requisitos, para recibir el plástico simplemente tendrás que cargar todos tus datos personales en MI ANSES y verificar los vínculos familiares del titular como de su grupo familiar.

Luego, para saber si te asignaron el beneficio y consultar dónde retirar la tarjeta alimentaria, se podrá ir al padrón de la tarjeta alimentaria desde MI ANSES ingresando con tus clave de seguridad social.

Es decir que se podrá chequear el padrón para saber si estás dentro de la lista de beneficiarios de personas que podrán acceder a este programa alimentar. Las personas que NO figuran dentro del padrón deberán ingresar en la atención virtual ANSES para poder actualizar todos los datos personales.

Es muy importante que todos los datos personales de las madres que reciben todos los meses el plan de la Asignación Universal por Hijo (AUH) presenten el formulario o libreta AUH con los controles de salud y educación de cada uno de sus hijos.

Si todavía no sabés como anotarte en la tarjeta alimentaria y cuáles son los requisitos que tenés que cumplir, podrás conocer todos los detalles en esta nota.

¿Cómo averiguar cuándo me van a entregar mi tarjeta alimentar?

Desde la ANSES se publicó el padrón con el listado actualizado de los beneficiarios que podrán acceder al cobro mensual de la Tarjeta Alimentaria siempre y cuando se respete las condiciones de ingreso con los requisitos establecidos por el gobierno nacional.

Una de las formas más rápidas es ir al sitio web para chequear la información completa y saber en dónde puedo retirar.

Si al consultar figura el mensaje de "Usted aún no se encuentra asignado a un operativo activo. Próximamente estará disponible esa información" esto es que todavía no estás habilitado.

ANSES Tarjeta Alimentaria: inscripción online

Dónde retiro mi tarjeta alimentaria: desde el portal o la aplicación Mi Anses podés registrarte para recibirla

La inscripción a la tarjeta alimentaria online se hace de forma automática con el cruce de datos entre MI ANSES y AFIP.

Todos los beneficiarios de la seguridad social que se encuentran recibiendo el plan social podrán recibir este plástico.

A través del número de teléfono celular del mensaje vía SMS o dirección de correo electrónico, se indicará el día y el lugar en donde se podrá retirar la tarjeta.

A raíz de esto último es importante actualizar los datos del celular como su cuenta de email.

¿Qué alimentos puede comprar con la Tarjeta Alimentaria?

Dónde retiro mi tarjeta alimentaria y qué puedo comprar con ella

Podés utilizarla para comprar en todo tipo de comercios que cuenten con posnet para tarjetas. Esto incluye comercios de barrio, cadenas de supermercados e hipermercados, almacenes autoservicios y hasta mercados y ferias populares. Todos los meses se te recargará el saldo.

Con esta tarjeta alimentaria se podrá comprar alimentos dentro de las 8 categorías principales que son: higiene personal, bebidas, almacén, harinas y farináceo, legumbres, aceites, lácteos y galletitas.

En la tarjeta alimentaria va a figurar el DNI, Apellido y Nombre del titular, grupo de beneficiario que pertenece para poder validar la compra en la línea de cajas del supermercado.

Si se llega a perder la tarjeta alimentaria se podrán comunicar al 0800 Banco Nación para solicitar un nuevo plástico.

Cuánto cobran los beneficiarios del plan alimentario

Además de saber dónde retirar la tarjeta alimentaria tenés que aprender a consultar el saldo de la misma

Como ya mencionamos, la implementación de la tarjeta alimentaria de la ANSES depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, dentro del marco del Plan Argentina contra el Hambre.

El tercer viernes de cada mes el Gobierno nacional recargará la tarjeta alimentaria con los montos vigentes para este beneficio en ese mes. Por eso vas a necesitar aprender a consultar el saldo de la misma y a anticipar cuánto vas a cobrar por este programa.

De acuedo a la última información oficial disponible al cierre de este artículo, los montos que se asignan son los siguientes:

Seis mil pesos ($6.000) para las familias con un/a hijo/hija de hasta catorce años de edad o discapacitado.

($6.000) para las familias con un/a hijo/hija de hasta catorce años de edad o discapacitado. Nueve mil pesos ($9.000) en el caso de familias que tienen dos hijos o hijas en la misma franja etaria o discapacitado.

($9.000) en el caso de familias que tienen dos hijos o hijas en la misma franja etaria o discapacitado. Seis mil pesos ($6.000) para quienes perciben la asignación por embarazo.

($6.000) para quienes perciben la asignación por embarazo. Doce mil pesos ($12.000) en el caso de familias con tres hijos o más menores de 14 años de edad.

Vale la pena recordar que la Tarjeta Alimentar no es un instrumento de ahorro, por esta razón los saldos mensuales no son acumulativos. Esto quiere decir que el monto disponible en la tarjeta vuelve automáticamente a cero pesos antes de recibir la siguiente carga.

La idea detrás de este instrumento es que las familias sí o sí utilicen el dinero para comprar los alimentos y bebidas que necesitan para sus menores de 14 años, no que quieran usar o guardar el dinero para otros objetivos. Por eso, si no se gasta en estas categorías, el monto asignado se pierde.

¿Cómo consultar el saldo?

Si tu tarjeta alimentaria es prepaga del Banco Provincia, para consultar el saldo del plan alimentar tendrás que ingresar a la web del homebanking e ir a la opción de últimos movimientos.

Al ingresar a tu cuenta vas a poder conocer los últimos movimientos y saldo disponible de tu cuenta bancaria para poder acceder a los últimos movimientos de su cuenta.

Toda la información de tu cuenta de la tarjeta VISA Alimentos (tarjeta alimentaria) se podrá hacer de manera online y ver los últimos movimientos, liquidación y resúmenes de cuenta.

También tendrás la posibilidad de ver el detalle de los lugares donde se compró y cuánto se gastó por cada operación de la tarjeta alimentaria.

Tarjeta Alimentaria para Asignación Universal por Hijo

Es importante verificar la acreditación de la nueva tarjeta alimentaria para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.

Es decir, tendrás que registrar los vínculos de los niños menores de 18 años o de los niños con discapacidad para recibir la tarjeta alimentaria.

Los datos que tendrá que tener actualizados para la AUH y recibir la tarjeta alimentaria son: