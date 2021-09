Los dólares financieros y el blue siguen en alza: el mercado anticipa el regreso del "rulo"

El nivel de reservas y la mayor emisión por el proceso electoral impulsarán una mayor brecha cambiaria que podría derivar en el regreso del "rulo"

El aumento de los dólares financieros hizo crecer la presión sobre la brecha cambiaria en las últimas jornadas, lo que encendió las luces de alerta en el mercado, que anticipa una tendencia al alza de las cotizaciones alternativas de la moneda norteamericana ante la aceleración de la emisión y la expectativa de devaluación.

En ese sentido, inversores y analistas apuntan al rol del Banco Central y anticipan que tendrá que ceder en el nivel de intervenciones y convalidar una brecha aún mayor porque no cuenta con los dólares suficientes para contenerla, ante un nivel limitado de reservas netas.

"Después de las elecciones vimos que la pelea del Gobierno, más los planes para ir poniendo dinero en el bolsillo con emisión, generaron expectativas muy negativas. Eso ha hecho que algunos actores hayan intentado buscar otros activos y no quieran quedarse con pesos. Cualquier cosa es mejor que pesos. Ese es el criterio", consideró el analista financiero Christian Buteler.

Según remarcó, "la tendencia de los dólares es hacia al alza". Si suben todos los precios de la economía, ¿por qué no lo harían los dólares? Además, la emisión genera presión sobre el tipo de cambio", cuestionó.

"Las expectativas que han creado apuntan a que se viene un fuerte impulso al gasto con el fin de intentar reducir la diferencia en contra obtenida en las PASO", insistió Buteler en diálogo con este medio.

Para el mercado, la tendencia de los dólares financieros es hacia arriba

Así, la emisión tiene un papel clave en la compleja situación económica. "Cada día que pasa y se emite más, tenés más pesos y menos dólares. Tu capacidad de intervención disminuye", evaluó.

Si bien aclaró que las reservas internacionales "no van a llegar a cero", pronosticó que "se va a cortar la intervención o las importaciones". "Lo que viene hacia adelante es una menor intervención del Banco Central porque le faltan dólares. Va a tener que aceptar que haya mayor brecha", apuntó.

Para controlar el tipo de cambio, la solución es "dejar de emitir", sostuvo Buteler, mientras advirtió: "Más brecha es más distorsión en la economía. Eso genera una expectativa de devaluación futura. No tiene muchas opciones. La opción sana es dejar de emitir".

"Por ese lado debería ir, pero al no tomar esa política, la realidad es que la brecha va a crecer. Emitiendo muchos pesos sin que ingresen dólares, no hay para intervenir y el resultado de eso será mayor brecha", anticipó.

El regreso del "rulo"

La operación mediante la cual se compran dólares en un mercado para venderlos en otro y obtener una ganancia en la diferencia de precios puede volver con fuerza.

"El rulo es hijo de las intervenciones y las brechas. Más brecha es más rulo", resaltó el analista Christian Buteler, quien afirmó que ese tipo de mecanismos "los provoca el Gobierno con sus intervenciones, al intentar tapar distintos agujeros".

"A medida que se amplíen las brechas, los rulos van a volver a tener peso. Hay distintos rulos para distintos mercados. Hay para el contado con liquidación, que lo pueden aprovechar agentes de bolsa, grandes inversores y empresas. También hay con el dólar MEP para el inversor más pequeño y el ´chiquitaje´ con los 200 dólares del oficial, que todavía no tiene gran negocio", explicó.

En ese escenario, opinó que las elecciones "siempre provocan que haya gente que se dolarice, pero los resultados no van a tomar a nadie por sorpresa". "No va a ser la elección y el resultado lo que pueda derivar en más demanda", sino el exceso de pesos, subrayó.

El economista jefe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), Nicolás Pertierra, manifestó a iProfesional que para concretar el "rulo" se necesita "una diferencia importante entre el blue, el MEP o solidario" y recordó: "Las últimas veces se había empezado a hacer mucho entre el MEP y el blue, cuando había una diferencia del 10 por ciento aproximadamente".

"Es un problema el tema de la brecha porque el Banco Central está poniendo recursos y necesita tener muy fina y potente la intervención", analizó.

De ese modo, puntualizó: "En las señales que da, no queda claro si quiere cerrar la brecha que hay entre el MEP y blue o no". "La intervención del Banco Central en la brecha cambiaria no fue buena el año pasado y eso un poco preocupa", comentó.

Para Joel Lupieri, analista de Epyca Consultores, "el rulo sigue bastante limitado, tanto por las restricciones de volumen en los dólares nominales que se pueden operar vía contado con liquidación o MEP como por la necesidad de contar con cuentas bancarias (locales o foráneas) para operar con alguna de las dos alternativas".

"Más brecha es más rulo", advierten los expertos

El nivel de la brecha

"Sin dudas el aumento de la brecha es preocupante porque aumenta las expectativas de una devaluación brusca", señaló Lupieri.

En declaraciones a iProfesional, subrayó que "los agentes que aún pueden acceder a la compra vía mercado oficial, sea por inversión o por importación, apuran sus operaciones, mientras que aquellos que deben liquidar divisas las postergan".

"La dinámica va a ir secando la plaza de dólares oficiales, dejando que la economía empiece a guiarse por el sentimiento del dólar alternativo", estimó.

Desde Quinquela Fondos, evaluaron que hay un "alto nivel de brecha entre dólar oficial y financiero". "En promedio, en los últimos seis meses ha estado arriba del 70% y en las últimas semanas ya ha superado el 80%", expresaron. El elevado rango "desincentiva la generación de superávit comercial y la concreción de grandes inversiones".

Todo ello se da en un contexto de "bajo nivel de reservas netas". "A pesar del ingreso de los Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional, las reservas netas siguen en niveles relativos bajos".

"Eso limita la capacidad de intervención y obliga a equilibrios de tipo de cambio real más altos para recomponer esa posición", indicó. "La economía no enfrenta un problema de tipo de cambio real, sino que tiene un claro problema de exceso de pesos y, por lo tanto, de nominalidad", enfatizó.