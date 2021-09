Qué dice el informe oficial que desató la ofensiva del kirchnerismo contra los supermercados

La advertencia de Cecilia Moreau sacudió las oficinas de los gerentes de las principales cadenas de supermercados y también impactó en despachos oficiales

La advertencia de la diputada Cecilia Moreau sacudió las oficinas de los gerentes de las principales cadenas de supermercados y también impactó en despachos oficiales. "Si siguen especulando, lo que habrá que hacer es tomar acciones concretas y clausurar las sucursales", amenazó la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos en la cámara baja.

Se refería a las cadenas de supermercados, en medio de la campaña electoral. El contexto está claro: la suba de precios de los alimentos y, por ahora, la falta de medidas categóricas que compensen la inflación y la pérdida de poder adquisitivo.

Un relevamiento oficial, realizado por la secretaría de Comercio Interior, en base a los datos que a diario cargan los propios supermercados con los precios de venta de los alimentos, parece darle la razón a Moreau.

Los supermercados venden con una dispersión de precios de hasta un 35%. Un mismo producto de la canasta básica alimentaria se ofrece con esa diferencia entre una cadena y otra.

"No puede ser que la leche esté en un lado un precio y otro precio en otro lugar. Si siguen especulando con la leche de los argentinos, con el empobrecimiento de los argentinos, lo que habrá que hacer es tomar acciones concretas y clausurar las sucursales que tengan precios fuera de lo que tienen que tener", amenazó Moreau.

El relevamiento de Comercio Interior está publicado en la página oficial www.preciosclaros.gob.ar en base a la carga que hacen los propios supermercados todos los días.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, fue en el mismo sentido. "El Gobierno ha tenido una actitud declamativa durante mucho tiempo, y con eso no alcanzó y, cuando el diálogo no funciona, no nos podemos quedar de brazos cruzados y, si no hay consenso, nosotros tenemos que ponernos del lado de la gente", dijo Larroque en declaraciones radiales.

¿Qué dice el relevamiento oficial?

Básicamente hay diferencias de hasta 35% en los precios de los productos de la canasta básica. Nada menos. Disparidad entre cadenas de supermercados instalados en un mismo barrio.

La aplicación da cuenta de notables diferencias de precios para los mismos artículos: la misma presentación, gramaje y empaque.

Algunos ejemplos: un paquete de arroz de un kilo "doble Carolina" que en un supermercado cuesta $209, en otra cadena vale $155. Una diferencia de casi 35%.

En la dispersión también hay diferencia notables en el paquete de galletitas de chocolate de 250 gramos (Chocolinas): en un supermercado se ofrece a $114 y en otro, a $92. Una diferencia del 24%.

Y así, la lista con las diferencias incluye fideos, harina leudante, aceite de oliva y gaseosas. En todos los casos se comparan primeras marcas para evitar otras distorsiones de mercado.

Uno de los argumentos que utilizan en las cadenas comerciales refiere al final del programa de "Precios Máximos" -que mantuvo prácticamente sin cambios los precios a lo largo de todo el año pasado- provocó dispersión entre distintas cadenas. Aunque en los productos de primera necesidad hay un férreo control por parte de Comercio Interior, el descongelamiento de precios en artículos menos masivos fue diferente en las distintas cadenas.