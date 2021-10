Empleadas domésticas: analizarán un incremento salarial

El Ministerio de Trabajo convocó para el jueves 7 de octubre a la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares para actualizar los salarios mínimos

El Ministerio de Trabajo convocó para el próximo jueves a la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP),organismo tripartito que integran el Estado, representantes de los empleadores y de los sindicatos del sector, con el objetivo de actualizar los salarios mínimos del sector, según la Resolución 3/21 publicada este viernes en el Boletín Oficial.

En la última reunión, que se llevó a cabo en junio, se resolvió otorgar incrementos no acumulativos del 13% a partir del mes de junio 2021; 12% a partir de septiembre 2021; 5% a partir de diciembre 2021, y 12% desde marzo 2022, con cláusula de revisión ese mes.

Al igual de lo que pasó con el Salario Mínimo Vital y Móvil, por la mayor inflación con relación a lo previsto, el objetivo de la convocatoria sería adelantar para este mes los aumentos previstos para diciembre y marzo de 2022.

Es que con el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que para los mensualizados fue fijado en $ 31.104 para septiembre y en $ 32.000 para octubre el salario mínimo de la categoría Tareas Generales "con retiro", que abarca al 78% de las trabajadoras de Casas Particulares, quedó abajo de esas cifras.

Esa remuneración mínima de la mayoría del Personal Doméstico es de $ 28.457. Es un 8,5% inferior al SMVM y en octubre se ubicaría un 11% abajo. Las trabajadoras de casas particulares están excluidas del SMVM y dependen de la Comisión de Casas Particulares.

Según el Informe del INDEC en el primer trimestre de 2021, sobre 1.533.000 trabajadoras de Casas Particulares, el 67,7% (1.038.000) no está registrada y sólo 495.000 se desempeñan en la formalidad.

El dato se aproxima a los del Ministerio de Trabajo que a junio registró 474.578 trabajadores del sector con aportes a la Seguridad Social.

Empleadas domésticas: el Gobierno convocó a la Comisión para aumentar los salarios mínimos

El empleador de una trabajadora de Casas Particulares puede deducir del ingreso imponible del impuesto a las Ganancias la remuneración y las contribuciones patronales hasta el máximo previsto para 2021 que es $167.678,40.

Esta convocatoria se realiza luego de la puesta en marcha del Programa Registradas de subsidio de hasta $ 15.000 mes durante 6 meses a los empleadores que ganan menos de $ 175.000 brutos para que registren a las empleadas domésticas. A cambio que el empleador registre a la trabajadora y abone el porcentaje del sueldo restante, los aportes y las contribuciones de jubilación, la ART (Riesgos del Trabajo) y la obra social.

El dinero que pondrá el Estado llegará a las empleadas domésticas a través de cuentas-sueldo que serán abiertas en el Banco Nación. Y el proceso de registro se hará on line a través de la AFIP.

Empleadas domésticas: cómo acceder al programa del Estado

El gobierno nacional lanzó este lunes el Programa Registradas, una iniciativa por la cual el Estado le entregará a trabajadoras de casas particulares una suma de dinero fija durante seis meses a cuenta del pago que realizará la parte empleadora. Con esto buscan reducir la informalidad, garantizar el acceso y permanencia a un empleo registrado e incentivar la bancarización. El programa quedó oficializado este martes en el Boletín Oficial.

La inscripción al programa deberá ser solicitada por el empleador y estará abierta hasta el 31 de diciembre de 2021. En principio, se inscribirá a la trabajadora en la AFIP y se pagarán los aportes y contribuciones. Luego, se realizará la apertura automática de una cuenta sueldo gratuita en el banco Nación y el Estado le transferirá entre el 30 y el 50% del salario.

Para los empleadores cuyos ingresos brutos sean menores a $122.500, el porcentaje del sueldo que pagará el Estado será del 50% de la remuneración neta mensual, según el convenio colectivo del sector. Cuando el ingreso sea de entre $122.500 y $175.000 será del 30%. En todos los casos, el beneficio no podrá superar los $15.000 mensuales.

La parte empleadora le transferirá a la trabajadora el porcentaje restante del sueldo que corresponda. La transferencia monetaria por parte del Estado dura 6 meses y solamente se podrá registrar a una trabajadora (La trabajadora tampoco podrá estar inscripta dos veces al programa) con la obligación de mantener el puesto de trabajo los cuatro meses posteriores a la finalización del beneficio.

Para calificar, las trabajadoras deben dedicar un mínimo de 12 horas semanales declaradas por la parte empleadora y realizar tareas enmarcadas dentro de las categorías "Personal para tareas específicas", "Caseros y caseras", "Asistencia y cuidado de personas" o "Personal para tareas generales". No se podrá despedir a una trabajadora para inscribirla nuevamente.

Nuevo régimen para empleadas domésticas.

El programa es compatible con la Asignación Universal por Hijo, Asignación Universal por Embarazo, Tarjeta Alimentar, Progresar, Potenciar Trabajo y otros.

En el 2021, en contexto de pandemia y de aislamiento social, preventivo y obligatorio, el sector sufrió una caída aproximada del 28% de los puestos laborales, lo que se tradujo en cerca de 280.000 puestos menos, afectando especialmente a las trabajadoras informales.

A su vez, el 64% de las trabajadoras de casas particulares vive en hogares que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza.

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, afirmó este lunes que el Programa Registradas, lanzado por el Gobierno, apunta a "formalizar" y a "subsidiar entre un 30 y 40 por ciento del salario de las trabajadoras", en un esquema en el que se pagará durante seis meses hasta la mitad del sueldo de las trabajadoras de casas particulares que sean blanqueadas.

Así lo explicó Gómez Alcorta, en una conferencia de prensa que ofreció en Casa Rosada, junto al ministro de Trabajo, Claudio Moroni; el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker; y la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

En qué consiste el programa

Es un programa para reducir la informalidad en el sector de las trabajadoras de casas particulares y garantizar su acceso y permanencia a un empleo registrado.

Los empleadores que ya tienen registradas a las empleadas domésticas no podrán acceder al plan "Registradas".

El acceso al beneficio "no genera incompatibilidad con otros beneficios", asignaciones y programas sociales, con excepción de la pensión no contributiva por invalidez, pensión no contributiva madre de 7 hijos y pensión no contributiva por vejez.

Por último, se crea un comité de seguimiento del programa (compuesto por Ministerio de Mujeres, el Ministerio de Trabajo, la AFIP, el Banco Nación y el Ministerio de Economía) que hará informes periódicos.

Un nuevo programa organiza a las empleadas domésticas.

De acuerdo al Informe del INDEC del primer trimestre de 2021, sobre 1.533.000 trabajadoras de casas particulares, el 67,7% (1.038.000) no está registrada y sólo 495.000 se desempeñan en la formalidad. El dato se aproxima a los del Ministerio de Trabajo, que a junio registró 474.578 trabajadores del sector con aportes a la Seguridad Social.

El Gobierno nacional espera que un mínimo de 90.000 trabajadoras del servicio doméstico sean alcanzadas por el plan Recuperación Económica, Generación de Empleo e Inclusión Social (Registradas), que prevé beneficios para los empleadores y la obligatoriedad de la apertura de cuentas en el Banco Nación para el depósito de los sueldos.

Así lo expresó este lunes la directora nacional de Economía y Género del Ministerio de Economía, Mercedes D`Alessandro, quien consignó que la aspiración "de máxima es recuperar los 300.000 empleos que se perdieron en la pandemia".

Nueva escala salarial

En lo próximos días los empleadores del personal doméstico empiezan a sacar cuentas. Es que quienes contraten bajo la modalidad mensual deberán hacer frente al aumento salarial para los trabajadores de casas particulares.

Se trata de un alza de 12% que rige desde el 1° de septiembre pasado, como parte de la paritaria que cerró en 42% a fines de junio y se pagará de manera escalonada hasta marzo de 2022.

En total, son cuatro incrementos. El primero, de 13%, se aplicó sobre los sueldos de junio e impactó en el medio aguinaldo. El segundo tramo se otorgó desde el 1° de septiembre. En diciembre se hará un ajuste de 5% y en marzo se cerrará la pauta salarial con un último aumento de 12%.

A fines de junio pasado se publicó en el Boletín Oficial la tabla de remuneración mínima por hora para las tareas del servicio doméstico. Cómo quedan los valores en este tramo de suba salarial y los dos restantes.