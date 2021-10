El insólito motivo por el que Victoria Tolosa Paz no aparece en los medios

En vistas a las elecciones de noviembre, se destaca la ausencia en los medios de la primera candidata a diputada nacional del Frente de Todos

En vistas de las elecciones de noviembre, se destaca la ausencia en los medios de comunicación de la primera candidata a diputada nacional del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, que está "resguardada" por un insólito motivo.

Luego de la derrota en las PASO y el vendaval que se desató puertas adentro del oficialismo, Victoria Tolosa Paz tuvo escasísimas apariciones en público: apenas participación en actos oficiales del conurbano bonaerense, alguna que otra intervención en foros y congresos y contadísimas concurrencias a medios de comunicación. Esta inactividad representa un giro rotundo en comparación con la campaña de las primarias, cuando la dirigente platense se dejaba ver en cuanto evento ocurriera para explayarse sin inconvenientes.

Según informó LN+, este cambio se debe a la poca cercanía que todavía proyecta la candidata en el electorado de la provincia de Buenos Aires: "Antes de las PASO, la campaña del oficialismo era un caos. Todavía lo sigue siendo en parte, porque cuando miden a Victoria Tolosa Paz solo por su nombre, mide menos que la marca del Frente de Todos. Por eso no se la ve tanto en los medios".

Una de las pocas apariciones de Victoria Tolosa Paz en los medios de comunicación fue para una entrevista el jueves pasado, cuando en un acto de sincericidio que no la favoreció demasiado admitió que "algunos errores cometidos en la gestión no los podemos revertir", y agregó: "Es cierto que en mis intervenciones yo ponía mucho énfasis en la necesidad de dinamizar y ganar velocidad en la recuperación económica. El crecimiento económico innegable de la Argentina claramente no se palpa dentro de los hogares, al mismo tiempo que se sienten las restricciones en términos del poder del salario que hoy está muy deteriorado".

Más adelante en declaraciones radiales, la candidata rectificó su desazón inicial y se mostró confiada en conseguir la victoria en los comicios generales: "En noviembre, por las condiciones climáticas y los niveles de avance de la inocuidad del pueblo, va a haber mayor participación. Y como dicen muchos vecinos, las PASO eran las PASO y ahora siento que la importante, como dicen en el barrio, es la de noviembre y creo que va a haber un nivel de votación mayor".

El FdT ahora se conforma con "no restar" votos en Provincia

El Frente de Todos no pierde las esperanzas. Cruzan los dedos para que el 14 de noviembre no vuelvan a padecer en una nueva derrota electoral que le haga perder el quórum en el Senado, la primera mayoría en Diputados, y además perder el histórico bastión de la provincia de Buenos Aires.

Si el oficialismo tuviera que elegir una frase de Juan Domingo Perón que conquiste al votante en las próximas elecciones generales podría repetir: "No es que nosotros seamos tan buenos, sino que los demás son peores". El discurso de polarización que buscó instalarse en las PASO podría servir para atraer a parte del electorado que no acudió a votar, ya sea porque está enojado por su situación económica o por el mal humor social generado por la pandemia. Ambas situaciones se analizan dentro del radio de votos de las personas que no se acercaron a las urnas.

La participación electoral en las primarias fue la más baja desde que se implementaron las PASO en 2011. Un 68 por ciento del padrón electoral votó el 12 de septiembre pasado, lo que implica 2,5 millones de personas menos de las que sufragaron en las internas de hace dos años. La pregunta que se hacen en los comandos de campaña es si se recuperará ese porcentaje para los comicios generales, y hacia dónde irá el voto de los que quedaron filtrados por las PASO y no siguen en carrera.

Ya iniciada oficialmente la campaña electoral, el FDT deberá comenzar a delinear la estrategia a nivel nacional, sobre todo en los distritos que obtuvieron resultados adversos. Sin embargo, la mirada está puesta en la madre de todas las batallas: el territorio bonaerense.

Con Manzur a la cabeza de la campaña, se definió que cada gobernador e intendente deberá defender su territorio

Cumbre en la Rosada

En los últimos días se reunió la mesa política con el flamante jefe de gabinete, Juan Manzur, que auspicia de supuesto jefe de campaña. En la Casa Rosada se definió que cada gobernador e intendente deberá defender su territorio, tal como lo acordaron el martes en el despacho del ministro del Interior, Wado De Pedro, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el gobernador, Axel Kicillof, y el presidente del bloque en Diputados, Máximo Kirchner, y el jefe de gabinete bonaerense, Martín Insaurralde.

La principal preocupación es revertir la derrota en la provincia de Buenos Aires porque el Frente de Todos necesita ganar en los distritos donde se eligen senadores provinciales para así poder superar la supremacía opositora en la Legislatura provincial.

Fuera de la Casa Rosada señalan a Insuarralde como el cerebro de la estrategia electoral bonaerense junto a Kicillof. Los candidatos a diputados del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán, quedarán a las órdenes del ex intendente de Lomas de Zamora y del mandatario provincial.

"Que todo el mundo vaya a visitar los barrios en Gran Buenos Aires", señalan desde el distrito platense. El Frente de Todos no canta victoria y se mantiene cauto al momento de hacer un análisis sobre el futuro electoral. Incluso se conforma con un "por lo menos en dejar de restar".

El oficialismo saca cuentas

El kirchnerismo confía que las medidas económicas anunciadas pueden mejorar la mirada del electorado hacia el Gobierno en los próximos 45 días antes de las elecciones. Entre esas iniciativas destacan la suba del salario mínimo, la jubilación anticipada, y el fin de las restricciones por el Covid. "Con viento a favor, el pueblo puede ver una actitud penitente", apuntan desde la provincia de Buenos Aires.

El sector más duro del kirchnerismo, vinculado a la vicepresidente Cristina Kirchner, afirma que las medidas que se anunciaron en los últimos días y las "que vendrán apuntan a mejorar la situación económica del país". Desde el Instituto Patria resaltan que la intención se trata de "medidas de largo plazo" y "no electoralistas".

En el FdT ahora se conforman con "no restar" votos en provincia de Buenos Aires

No se habla de triunfo ni mucho menos en el entorno de la ex presidenta. "No nos puede correr una elección. El lunes 15 a la mañana la gente debe seguir viviendo gane quien gane. Acá está en discusión el futuro", afirman sobre el día posterior a los comicios de noviembre.

El objetivo será apuntar a los distritos del cornurbano en los que "se perdieron hasta 20 puntos" y donde "bajó el acceso a las escuelas". Esas son las prioridades fijadas a conquistar. Uno de los ejemplos que ponen es el municipio de Moreno, donde ganó la boleta de la intendenta del FDT, Mariel Fernández, por 10 puntos pero se esperaba una diferencia más exigua. "Con ganar por poco, o por 1 punto, y mejorar los números del Senado", se conforman en La Plata.

De los precandidatos que no ingresaron a las generales, quedaron 10 puntos para captar. "De ahí hay que rascar algo", anticipan fuentes bonaerenses sobre la estrategia electoral. Desde el gobierno de Kicillof ordenaron que"cada uno que tiene responsabilidades y territorio tiene que encargarse de lo que toca".

En el entorno del gobernador ven un panorama más complejo por delante y una campaña difícil porque creen que Juntos por el Cambio "también puede sumar" y eso alargaría la brecha de cuatro puntos que tuvieron en las PASO. La administración provincial enfocará la campaña en los distritos que se eligen senadores: en la Primera, Cuarta, Quinta y Séptima secciones electorales.

Los objetivos son "crecer entre 5 y 6 puntos en la Tercera" – donde ganó el FDT pero espera ampliar la diferencia-; "dar vuelta la 1era y sumar 3 puntos en la 7ma", señala un integrante de mesa política.