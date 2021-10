Inflación y dólar reprimidos: olla a presión para una economía "atada con alambre" y con fecha de vencimiento

La tensión en el mercado de los dólares paralelos es un reflejo de los "atrasos" que incuba la economía kirchnerista para llegar con chances a noviembre

Una economía cuyo horizonte es el 14 de noviembre y no mucho más allá hace que el dólar siga indomable en todos sus segmentos. Un banquero privado lo decía en estricto off the record: "Es el costo de no tener un plan económico y ni siquiera se esfuerzan en mostrar algo parecido a un programa. Todas las políticas caducan el día después de las elecciones, o al menos eso pensamos. Porque si no fuera así y el día después va a ser más de lo mismo, el dólar no tiene quien lo frene. Y la inflación tampoco".

Este financista, uno de los gerentes de más alto rango de un banco privado de capitales extranjeros, es sólo un ejemplo de lo que se respira en el mercado financiero. La tensión no afloja y las últimas medidas del Gobierno, que muestra desconcierto ante la suba de precios y el dólar, no ayudan precisamente para dar algo más de tranquilidad.

El Gobierno busca llegar a las elecciones encapsulando los desequilibrios de la economía

Una economía atada con alambre

"Está demasiado atado con alambre todo esto. No sé qué van a proponer el día después de las elecciones, pero no hay muchas alternativas. O buscan llevar algo más de racionalidad pensando en los próximos dos años de mandato, o sea el plan (Martín) Guzmán, o va a ser todo más complicado de manejar", resaltó.

Lo cierto es que el dólar blue llegó a $188 este miércoles y la brecha con el oficial rozó el 90%. Pero subieron todos los dólares alternativos: el que se hace con los Cedears está en $198; y el que surge de operar en el mercado Senebi (privado) cotizaba en $196,5. La brecha entre el oficial y este valor que operan bonos por fuera de la intervención del Banco Central orilla el 100%.

Esto se da en un contexto de inflación desbordada y nuevos congelamiento de precios para llegar a enero con algo de aire. Pero el dólar oficial es mantenido muy atrasado en términos reales con una inflación también "reprimida". Según Bank of America, el tipo de cambio está 15% atrasado con su valor "real". Estima que a partir de noviembre el Gobierno deberá "descongelar" el dólar porque será insostenible mantener este nivel de brecha. No lo hará vía una salto discreto pero sí aumentará el ritmo de devaluación diaria.

El dólar paralelo sigue subiendo y la brecha roza el 100% medido por el Senebi

Inflación del 50% se queda corta

Pero no sólo el dólar oficial está "reprimido" sino que la inflación -a pesar de que corre a más del 50% anual- está "pisada" por medidas oficiales. La inflación "reprimida" según Fernando Marull, director de FMyA, está en torno a los 10 puntos.

El consultor dice que en 2022 la inflación seguirá en niveles elevados por: i) rezagos de la emisión monetaria, de casi 4% PBI de 2021 y ii) revisión de los congelamientos 2021, ya que calculamos en 10 puntos la "inflación reprimida" (Luz, Gas y Naftas). "En FMyA proyectamos 48%, asumiendo al dólar subiendo 45% (sin salto discreto) y tarifas en 40%. La Luz y Gas llevan un 150% de atraso y la Nafta un 40%, definido por el import parity", dice y acota que el congelamiento de productos hasta enero genera "riesgos de que la inflación acelere más de lo esperado".

Los consultores creen que el Gobierno deberá barajar y dar de vuelta luego de las elecciones. Es, hasta el momento, un set de políticas para llegar con chances al 14 de noviembre. Después se verá. "La incógnita es ésa, precisamente ver qué pasa después del 14 de noviembre porque esta economía, tal como está, tiene fecha de vencimiento", sentenció el banquero.