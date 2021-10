Este barrio porteño es uno de los más codiciados del mercado inmobiliario: hay demanda y buenos precios

Quienes aspiran a vivir en Palermo, pero buscan una opción más económica miran con buenos ojos a esta zona que mejoró su propuesta comercial y gastronómica

En el último tiempo, una de las zonas de la Ciudad de Buenos Aires que más está creciendo es Villa Crespo. Esto se debe a que muchos locales cercanos, en barrios más costosos, se mudaron a esta parte de la Capital Federal que, además, no deja de mejorar su oferta gastronómica.

Según los expertos del sector, Villa Crespo es uno de los barrios con mayor crecimiento y demanda en estos últimos tiempos. "Además del atractivo de su fisonomía barrial, espacios verdes y bicisendas, podemos enumerar otras razones a este auge: el derrame de la demanda de Palermo debido a sus valores de entre un 20% a un 25% más bajos; la incesante instalación de cervecerías, bares y restos en la zona que han generado en poco tiempo un nuevo polo gastronómico, y la excelente conectividad del barrio con el resto de la ciudad: la línea B de Subte, el Metrobús y las innumerables líneas de colectivos que circulan por sus principales avenidas: Corrientes, Córdoba, Juan B. Justo y Scalabrini Ortiz", describe Luis Guido, director de Grid SA (Grupo Idea Desarrollos).

"Toda zona de Villa Crespo que esté pegada a Palermo resultó de alguna manera favorecida porque los terrenos en Villa Crespo son más económicos que en la zona de Palermo. Esto, sumado al bajo costo de construcción, hace que se pueden encontrar opciones de pozo o de obras avanzadas entre los 1500 y las 1900 dólares el metro cuadrado", refleja Miguel Di Maggio, director de la inmobiliaria Depa.

Esto hace que mucha gente que tal vez no pueda acceder a Palermo sí tenga la posibilidad de acceder a una zona de Villa Crespo, transformándose entonces en una buena opción. "Todo lo que es cercano a Plaza Serrano o la zona de los outlets, allí se han hecho edificios pequeños interesantes que, realmente, ha revalorizado estéticamente la zona. Actualmente, no solamente uno puede encontrar locales de indumentaria sino que se sumaron pequeños bares y parrillas, que la convirtieron en una zona interesante", agrega Di Maggio.

Los valores un 20% más bajos que en los barrios vecinos hacen atractivo a Villa Crespo.

"Muchos redescubrieron las bondades del barrios y sus beneficios, eso llegó a generar más demanda y potenciar la inversión privada. Junto a Chacarita y Paternal son los barrios de mayor proyección de la ciudad", define Diego Migliorisi, titular de Migliorisi Propiedades.

¿Cuánto están los inmuebles allí? "Depende la zona y la tipología de la propiedad, pero por ejemplo: en vivienda podemos encontrar alternativas bien ubicadas entre u$s1.300 y u$s1.500 el m2", suma Migliorisi.

"El valor del m2 terminado a estrenar en un desarrollo grande y novedoso está entre 2.300 a 2.500 dólares, lo que hace que sea muy tentador", reafirma Marta Oriozabala, CEO de Real Capital.

PH

Otro punto a favor que tiene el barrio son los PH, "que ya eran muy demandados antes de la pandemia, y a partir de la misma pasaron a ser una elección muy tentadora para quienes buscan mudarse a un espacio más abierto, con aire y sol, y dentro de la Capital. Y siendo, obviamente, una opción más económica que una casa", dice Maggio.

Los PH son una de las tipologías más buscadas en Villa Crespo.

"Los PH siempre estuvieron y tal vez, hoy por hoy, con la situación económica actual, mucha gente empezó a mirarlos como una opción en caso de no llegar con el presupuesto a los valores de Palermo o de Caballito. O mismo, si uno no quiere vivir en Caballito por considerar que no se trata de un lugar de fácil acceso a la Av. General Paz, tal vez, la opción de Villa Crespo que está más cerca de Palermo y con salida más rápida es una opción", añade Di Maggio.

"El crecimiento comercial del barrio viene empujado por el auge de Palermo Hollywood, y eso se refuerza con la presencia de los PH. Es un plan B económico para los que aspiran a vivir en Palermo", opina Daniel Zampone, asesor inmobiliario, titular de Zampone Propiedades.

Para el empresario Sebastián Cantero, "Villa Crespo reviste un potencial enorme. En los últimos años, el barrio que inspiró a Alberto Vacarezza se vio beneficiado por las propuestas comerciales y gastronómicas de su vecino Palermo. Las casas chorizo inspiran a los arquitectos y se reciclan, se refuncionalizan, más que nada para uso comercial. La estratégica ubicación es propicia para la instalación de bodegones, casas de té, cervecerías, espacios de coworking y hasta maisons de alta costura".

"Villa Crespo tiene un poco de Palermo, Caballito, Chacarita y Villa del Parque, sin duda una zona particular, que tiene un público siempre dispuesto a invertir", concluye Oscar Puebla, broker inmobiliario.