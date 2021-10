Un "Indec federal" para medir precios: ¿vuelve el estilo Moreno para maquillar inflación?

El Gobierno estudia la creación de una suerte de Indec federal para controlar e informar precios de alimentos. Qué riesgos advierten expertos

¿Se repetirá la historia de Guillermo Moreno cuando en febrero de 2007 intervino el Indec para modificar hacia abajo el IPC para mostrar una menor inflación? ¿Será como en diciembre del 2013 cuando el entonces ministro de Economía Axel Kicillof decidió no publicar los índices de pobreza y de indigencia del primer semestre de ese año porque daban muy altos? Con el kirchnerismo no se sabe. Siempre tiene un as en la manga.

Las sospechas empezaron a aflorar en el ambiente empresario desde comienzos de la semana. A través de varias reuniones, el secretario de Comercio Interior Roberto Feletti comenzó a buscar el apoyo de la mayoría de las asociaciones de consumidores y de intendentes y gobernadores para instrumentar una especie de control masivo de los precios en las góndolas de los supermercados.

La idea de Feletti es reflotar el llamado Observatorio Nacional de Precios creado por Axel Kicillof en el 2014 con la base del Consejo Federal de Comercio Interior (Cofeci) que a su vez fue creado en febrero de este año por la desplazada Paula Español.

El Gobierno está queriendo reflotar un organismo para controlar precios

En sus reuniones con representantes de municipios y provincias y de asociaciones de consumidores de todo el país Feletti junto a subsecretaria Débora Giorgi buscan ajustar la campaña de control de precios para garantizar el cumplimiento de la resolución que congeló por 90 días los precios de 1.432 productos de consumo masivo.

Pero puede haber algo más. De acuerdo a lo que investigó iProfesional, existe la posibilidad de este nuevo organismo también se encargue de medir precios en provincias y municipios, por lo tanto podría funcionar como una especie de Indec paralelo. En ese sentido hay que destacar la sorpresiva visita que este lunes hizo a la Casa Rosada el Director del Indec Marco Lavagna, quien se entrevistó con el Jefe de Gabinete Juan Manzur.

El Consejo Federal de Comercio Interior (Cofeci) sería el organismo encargado de coordinar acciones que permitan garantizar el cumplimiento de la nueva canasta ampliada, dentro del programa Más Precios Cuidados pero de acuerdo a lo que pudo investigar iProfesional, el Gobierno quiere crear algo más superador para controlar los precios. Tal vez un adelanto de esto sea lo que anunciara mañana Feletti frene a los Gobernadores e intendentes citados a la Casa Rosada.

"Mantuvimos reuniones con las asociaciones de defensa del consumidor que tienen alcance nacional para explicarles el programa de precios que llevamos adelante y el horizonte que se espera en cuanto a consolidar una canasta de precios regulados amplia para toda la población", explicó el secretario en un comunicado de prensa.

Feletti recibió a las asociaciones que integran el Consejo Consultivo de Consumidores para establecer líneas de trabajo en conjunto y colaborar con el control ciudadano de los precios. Según Feletti, "este tema fue muy bien recibido, comprometieron su apoyo en el monitoreo, en esclarecer, informar y explicar a sus asociados el programa de Más Precios Cuidados y mantener un diálogo permanente con la Secretaría en procura de buscar diversas cadenas de producción y comercialización y, sobre todo, instalar el Observatorio Nacional de Precios".

Del encuentro con autoridades provinciales participaron representantes de San Juan, La Rioja, Santa Cruz, La Pampa, Buenos Aires, Salta, Mendoza, Tierra del Fuego, Tucumán, Santa Fe, Catamarca, Córdoba, Río Negro, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Ciudad de Buenos Aires, Chubut, San Luis y Formosa.

En referencia a la reunión con el Cofeci Feletti explicó que "la idea es producir una gran acción de alcance federal para lograr el cumplimiento efectivo de la resolución". "Fue una reunión muy positiva, con mucho intercambio, donde se estudiaron las distintas alternativas, las diversidades provinciales y también se planteó la necesidad a futuro de ir ajustando al programa de acuerdo a esas particularidades regionales", resaltó.

Guillermo Moreno, recordado por haber intervenido el Indec y cambiar las mediciones

En febrero pasado se publicó en Boletín Oficial la resolución 145/2020 por la cual a través del ministerio de Desarrollo Productivo a cargo de Matías Kulfas se creó el Cofeci (Consejo Federal de Comercio Interior). El mismo está integrado por las autoridades de aplicación provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires y por el consejo la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores en representación de la autoridad nacional. El objetivo del mismo es reforzar las fiscalizaciones en todo el país.

La resolución señala entre sus puntos principales que el Cofeci tendrá el objetivo de establecer y aceitar mecanismos para la aplicación de políticas públicas relacionadas con el comercio en todo el país. Este nuevo organismo le da un marco legal a la tarea de coordinación y fiscalización que se viene llevando adelante con todos los distritos del país. También detalla que el Cofeci trabajará sobre políticas entre las jurisdicciones nacionales y locales en materia de precios, abastecimiento, lealtad comercial, competencia desleal, publicidad, metrología legal y sus respectivas fiscalizaciones.

El nuevo organismo coordinará el control de precios en distintas jurisdicciones con la colaboración de los distintos niveles de gobierno para hacer efectiva las políticas del Estado Nacional para proteger los derechos de los consumidores y para la óptima ejecución de los programas y regulaciones que tienen como finalidad cuidar el bolsillo de las argentinas y los argentinos expresó en el momento de su creación la ideóloga del proyecto la entonces secretaria de Comercio Interior, Paula Irene Español. En realidad, se sabe dentro de la Secretaría que la verdadera ideóloga fue al ex subsecretaria Laura Goldberg, quien sorpresivamente renunció este año a su puesto.

De acuerdo con el texto de la resolución las funciones del Cofeci son las siguientes:

-Concertar políticas entre las jurisdicciones nacionales y locales en materia de precios, abastecimiento, lealtad comercial, competencia desleal, publicidad, metrología legal y sus respectivas fiscalizaciones

-Acercarse a la homogeneización de criterios en cuanto a la aplicación de políticas públicas relacionadas con el comercio interior, incluyendo propuestas de "modificación o armonización" de la normativa vigente en la materia.

-Intercambiar información con los sectores productivos a fin de favorecer la mayor eficiencia en la producción y comercialización de los bienes y servicios.

-Recabar información de entidades públicas y privadas relacionadas con el comercio interior;

- Promover el intercambio de información, experiencias, consultas y la colaboración para la realización de acciones en materia de regulación, fiscalización y control en materia de comercio interior.

Una de las cuestiones que planteó Feletti en ese encuentro es la creación de una suerte de Observatorio Nacional de Precios. "Mantuvimos reuniones con las asociaciones de defensa del consumidor que tienen alcance nacional para explicarles el programa de precios que llevamos adelante y el horizonte que se espera en cuanto a consolidar una canasta de precios regulados amplia para toda la población", explicó.

En el 2020, en plena pandemia, desde la Secretaría de Comercio Interior se realizaron 34.765 inspecciones en todo el país, de las que se desprendieron más de 4.000 actas por infracciones a los precios máximos y 600 clausuras preventivas a comercios de distinto tamaño, pero la inflación no bajó; muy por el contario subió en el 2021 a casi el 50 por ciento anual frente al 36 por ciento del 2020.

En esta última parte del año se espera que las inspecciones se incrementen y las clausuras también, en particular porque serán los intendentes y los gobernadores no solo los que controlarán los precios con integrantes de organizaciones sociales que además podrían proveer los datos a un organismo federal paralelo al Indec.

El rubro alimentos y bebidas en septiembre aumentó un 2,9%. Este segmento acumuló en los primeros ocho meses un aumento del 37,3% y en los últimos 12 meses, del 52,4%, uno de los datos que más preocupa al Gobierno, que podría en el futuro buscar reducir la tasa e inflación con instrumentos que están lejos de los manuales de economía.