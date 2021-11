¿Puede seguir subiendo el Riesgo País después del 14N?: un repaso desde el más alto de De la Rúa al más bajo de Macri

A pocos días para las elecciones legislativas, el riesgo país sigue subiendo. La marca de 1753 puntos básicos, es un nuevo récord

Cuando faltan pocos días para las elecciones legislativas, el riesgo país sigue subiendo. La marca de 1753 puntos básicos, es un nuevo récord. Desde que se cerró el canje de deuda en septiembre de 2020 el riesgo comenzó a bajar para llegar a los 1100 puntos, pero luego comenzó a subir.

En el actual contexto una gran parte de analistas consultados por iProfesional coinciden que luego de las elecciones el riesgo podría subir en particular porque es probable que los bonos de la deuda argentina no se recuperen.

"Un rápido acuerdo con el FMI sería importante para que mejoren las paridades de los bonos argentinos y por lo tanto bajaría el riesgo país que funciona a la inversa. Cuando los precios de los bonos aumentan la tasa de rentabilidad que pagan los bonos baja pero la Argentina está muy castigada porque existe la posibilidad que no pueda pagar esos bonos en los próximos años y deba reestructurar nuevamente la deuda privada", explicó a iProfesional el economista de USAL Hector Rubini.

Por su parte el economista Marcelo Elizondo titular de la consultora DNI manifestó que "el alza se da por las idas y vueltas en las negociaciones con el FMI que por un lado se ve que avanzan y por otra parte se anuncia que se va a negociar por etapas. A esto hay que sumarle las declaraciones del Presidente diciendo que no nos vamos a poner de rodillas. Es esa incertidumbre que el Gobierno, por una cuestión proselitista, le transmite al mercado en relación a si va a haber acuerdo o no. En el fondo el mercado piensa que va a haber acuerdo, pero sabe que se viene un ajuste cambiario".

Alberto Fernández se ubica entre los 5 presidentes con mayor riesgo país de la Argentina desde la conducción de Fernando de la Rúa a la fecha.

El primer puesto lo tiene Eduardo Duhalde, con 7.222 puntos; luego vienen Néstor Kirchner con 6.769 puntos; Adolfo Rodríguez Saá con 5.500 puntos; y Mauricio Macri con 2450 puntos; Cristina Fernández de Kirchner con 1965 puntos.

Néstor Kirchner tiene el récord de riesgo país más bajo con 185 puntos en enero de 2007 y lo sigue Macri con 344 puntos a fines de octubre de 2017.

Un poco de historia

El valor más alto corresponde a la gestión de Eduardo Duhalde, el indicador tocó máximos de 7722 el 7 de agosto de 2002, en un contexto de default dispuesto por Adolfo Rodríguez Saá durante su breve presidencia. La situación continuó durante la gestión de Néstor Kirchner, quien sucedió a Duhalde y asumió el 25 de mayo de 2003.

El riesgo país se mantuvo alto, con un pico de 6769 puntos en 8 de junio de 2005. Luego retrocedió y quedó debajo de 900 tras la renegociación de la deuda, en una gestión en la que trabajaron el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, y el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen.

Más atrás en la historia aparece la gestión de Fernando De la Rúa, quien asumió el 10 de diciembre de 1999 con una economía en declive (ese año la economía se contrajo un 4%) y el compromiso de mantener el "uno a uno" heredado por el régimen de convertibilidad heredado de la gestión anterior.

Con un modelo económico que daba señales de agotamiento, el Gobierno recurrió al FMI, pero la incertidumbre global se reflejó en el riesgo país, que llegó a un máximo de 4753 en los meses previos a la crisis de diciembre de 2001 que derivó en la renuncia del presidente.

Por su parte, los ocho años con Cristina Fernández de Kirchner no superaron los picos de sus antecesores, pero el índice tocó valores máximos que duplicaron los registros actuales. En noviembre de 2008, cuando el indicador llegó a 1965 empujado por la crisis financiera internacional que dinamizó una salida de capitales de mercados emergentes.

En la historia también aparece la gestión de Fernando De la Rúa, quien asumió el 10 de diciembre de 1999 al ganarle las elecciones a Duhalde con una economía en caída que ese año se contrajo un 5%.

El compromiso de mantener el "uno a uno" del régimen de convertibilidad heredado de la gestión anterior de Carlos Menem.

Con un modelo económico que daba señales de agotamiento, el Gobierno recurrió al FMI, pero la incertidumbre global se reflejó en el riesgo país, que llegó a un máximo de 4753 en los meses previos a la crisis de diciembre de 2001 que derivó en las renuncias primero del ministro de Economía Domingo Cavallo y luego del presidente De La Rúa.

El valor más alto corresponde a la gestión de Eduardo Duhalde, el indicador tocó máximos de 7722 el 7 de agosto de 2002

El riesgo país es un indicador que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países. De esta manera, el índice mide la sobretasa que debe pagar un bono, en nuestro caso argentino, frente al rendimiento de los títulos a 10 años que emite el Tesoro de los Estados Unidos.

Esto implica que si hoy la Argentina tiene que salir a colocar un bono en el mercado internacional debería pagar una tasa de aproximadamente el 20 % frente a países que pagan hoy tasas que van del 5 al 8 por ciento anual como por ejemplo Perú, Paraguay o Ecuador que reestructuró su deuda en 2020 como nuestro país.

El índice que elabora la consultora JP Morgan, es uno de los parámetros que analizan los mercados como indicador de capacidad de pago de un país y refleja lo que ocurre con los bonos argentinos. También refleja la incertidumbre política, la volatilidad del mercado cambiario y la inestabilidad de la deuda, problemas que atraviesan gobiernos de distinto signo político.

El 12 de agosto del 2019, el indicador voló casi 70% y llegó a los 1.460 puntos básicos, pero en marzo de 2020 cuando estalló la pandemia.

Fueron niveles de "panic attack" por el batacazo que dio el Frente de Todos al ganarle la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner a la fórmula de Cambiemos encabezada por Mauricio Macri y Miguel Pichetto con una situación de la deuda muy compleja que ya traía el macrismo.

Cuando el presidente Alberto Fernández prestó juramento el 10 de diciembre del 2019, el índice de riesgo país se situaba en los 2.165 puntos a partir de allí comenzó a bajar para superar los 4500 puntos cuando el gobierno anunció que reestructuración de la deuda privada.

El nivel más bajo de riesgo se produjo por un tecnicismo del JP Morgan, en el momento que la Argentina cerró el canje y entregó los nuevos bonos, la cartera del EMBI se modificó con las nuevas especies y eso produjo un rebalanceo.

De ahí que el riesgo país cedió casi 1000 puntos básicos desde los 2.100 a los 1.100. Ese fue el menor nivel que puede mostrar la administración actual. El indicador que elabora el JP Morgan tuvo picos de 4.500 puntos en marzo de 2020 cuando el Gobierno anunció la reestructuración de la deuda privada.

Tras la reestructuración de la deuda, Argentina se ubica en el terreno de países con calificación de riesgo en CCC+, en las líneas más bajas tras las D de default. En la misma categoría, encontramos a Angola, Congo, Belice y Mozambique.

En su peor momento económico, Mauricio Macri soportó un elevado riesgo país que alcanzó los 2523 puntos, su máximo nivel. Esto sucedió en septiembre del 2019, previo a las elecciones que determinaron el fin de su mandato.

Al momento de su llegada a la Casa Rosada, el 10 de diciembre de 2015, este indicador se ubicaba en 480 puntos, pero comenzó a descender luego del desarme del cepo, para tocar mínimos de 347 puntos en diciembre.

Pero la corrida cambiaria que se aceleró a fines de abril de 2018, que motivó un salto del 100% en el tipo de cambio, hundió al país en la recesión y llevó al Gobierno a solicitar asistencia financiera al FMI, pulverizó el plan económico y generó una escalada del riesgo país.

En diciembre del 2018 tocó los 817 puntos, luego retrocedió en un contexto de estabilidad cambiaria, pero comenzó a subir en las últimas semanas de ese año. En junio de 2019 el riesgo país superó los 1000 puntos por primera vez desde 2014, en un contexto marcado por el cepo cambiario y el litigio con los fondos buitre por la deuda en default.

El último registro con el indicador en cuatro cifras fue el 5 de febrero de ese año, cuando tocó los 1018 puntos. Luego llegó a un pico de en esa gestión.

Antes de esa gestión en los ocho años con Cristina Kirchner al frente del Poder Ejecutivo el riesgo país no superó los picos de sus antecesores. Pero tocó valores máximos que duplicaron y llegaron cerca de los registros actuales.

Fue en noviembre de 2008, cuando el indicador llegó a 1965 empujado por la crisis financiera internacional que dinamizó una salida de capitales de mercados emergentes.

El riesgo país comenzó a utilizarse desde principios de la década del ´90 como referencia para determinar el grado de peligro para los inversores de que no se paguen las deudas que hay en las distintas economías del mundo.

Esta referencia es elaborada por el banco de inversión JP Morgan Chase bajo la denominación de Embi+ (Emerging Bond Index Plus), lo que se traduciría como el Indicador de Bonos de Mercados Emergentes.

La baja en el valor de los bonos argentinos de las últimas jornadas se traduce en una suba del riesgo país. A su vez, existen factores locales que se suman a la campaña electoral.

Mientras el Gobierno trata de mantener una especie de tablita cambiaria instrumentada por el ministro de Hacienda Martin Guzmán desde abril pasado que apuesta por contener al dólar oficial y evitar saltos del tipo de cambio suba en los días previos a las elecciones en los inversores hay dudas sobre el futuro cambiario en particular porque todavía el gobierno no cerró una renegociación con el FMI del acuerdo que firmó Mauricio Macri en junio de 2018 y que la Argentina no puede pagar.