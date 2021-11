Carlos Melconian: "El dólar a $200 es caro y no tiene futuro"

El economista Carlos Melconian habló sobre el panorama político y económico después de la derrota que sufrió el oficialismo en la elección legislativa

El economista Carlos Melconian habló sobre el panorama político y económico después de la derrota que sufrió el oficialismo en la elección legislativa.

"A 48 horas de otra derrota no digna, dura, en el oficialismo todavía no ha habido una respuesta política de la interna gobernante. Los tres desenlaces que me esperaba para esta semana: El político está ausente, el cambiario va a rumbo a... y del Fondo Monetario, el Gobierno está demostrando que va camino a la ambulancia de nuevo", señaló en declaraciones a TN.

Melconian estimó que habrá acuerdo con el FMI. "El propio Gobierno se encargó de difundir que está pronto a un acuerdo con el Fondo o va rumbo ahí. En abril de 2020 dije que Alberto Fernández va dar 500 vueltas y termina en el Fondo Monetario porque perro que ladra, no muerde, no por el Presidente sino por el conjunto de decisiones", indicó el economista.

Carlos Melconian pronosticó que se viene "un cambio del formato cambiario"

En este contexto, Melconian adelantó que en los próximos día "va a haber un desenlace cambiario", pero aclaró que "la palabra explosión le queda grande" a la situación porque "200 pesos es un dólar caro, 100 no es malo, pero hay brechas de 100". Fue ahí donde Melconian anticipó que habrá "un cambio del formato cambiario en el que estamos, eso viene seguro".

El economista dijo que es "irrelevante" la diferencia registrada entre las PASO y las generales del domingo y desestimó que un holgado triunfo de la oposición hubiera traido alivio al panorama económico.

"Es irrelevante, eso es para el chamuyo. La derrota es una derrota dura, no es una derrota como la de Néstor Kirchner en 2009, que fue digna porque ganó la Nación y perdió por poco la provincia", señaló.

"Estoy muy preocupado por el futuro. Los estadistas que aparezcan de la política tendrán que estudiar muy seriamente la provincia de Buenos Aires porque es un país dentro de otro país", precisó Melconian.

Al respecto indicó que la Provincia "es el 40 por ciento del padrón, donde la mitad es más parecido a Córdoba y Santa Fe y la otra mitad es un conurbano duro".

"Entonces no sabés si gobernar para Córdoba y Santa Fe o para el conurbano", agregó.

"Es ingobernable eso, pero no para este gobernador, para cualquier gobernador", indicó el analista.

Al respecto, Melconian señaló que "si fuéramos alemanes con una Angela Merkel en la cabeza estaríamos discutiendo esos problemas en la Argentina. Conchabarte y atrincherarte en La Matanza te quedó chico. No engañemos más, no jodamos mas".

El economista consignó que el FMI ayudará al Gobierno "a durar para no ser un paria internacional" y se distanció de las versiones críticas en torno a las exigencias que puede llegar a plantear al organismo para refinanciar la deuda por 44 mil millones de dólares. "El Fondo no viene con un cajoncito de frutilla, pero alguien tiene que poner el gancho", precisó.

Melconian agregó que "devaluar al 1% mensual con inflación de 3% y el Banco Central obstruyendo el mercado de cambios de 100 y 200 pesos no tiene futuro".

En cuanto a la negociación con el Fondo Monetario, Melconian dijo que "si hay acuerdo es para salir del acantilado y volver a la banquina, no para volver a la autopista".

"El Banco Central ya no tiene reservas, vende, y ya empezó a recular en los mercados paralelos, porque si hay acuerdo con el Fondo no puede intervenir más con mercado libre y flotante", precisó el economista.

"Esta es una derrota que preanuncia un cambio y solo la das vuelta con la economía", concluyó Melconian.