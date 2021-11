Alerta dólar blue: advierten la presencia de billetes falsos en el Mercado Negro de Divisas

La city porteña detectó la presencia de billetes apócrifos. Estos papeles pueden detectarse a través de tres números de serie específicos

El dólar blue sigue en auge en la city porteña y advierten la presencia de billetes falsos con tres números de serie que se repiten. Los billetes apócrifos fueron detectados en múltiples transacciones del mercado paralelo.

Los papeles moneda falsos son de tres denominaciones diferentes y cada uno tiene un número de serie especifico por el cual se puede detectar si es un billete apócrifo o no.

Todos los billetes de dólar presentan una combinación única de once números y letras. Este número de serie se puede encontrar dos veces, ambas en el anverso del billete.

Estos son los números de serie de los billetes falsos:

Los billetes u$s20 llevan el número "EL32271341H".

Los billetes u$s50 llevan el número "ID65114276A".

Los billetes u$s100 llevan el número "PF03229158T".

A continuación, otros aspectos a tener en cuenta para identificar a los dólares falsos:

Papel

Para detectar que los billetes de 100 y 20 dólares o alguna otra denominación, sean falsos, se recomienda el tacto como primer recurso (el cual es utilizado por los cajeros en casas de cambio y bancos), ya que la textura del billete falso es más burdo que el genuino.

Los billetes falsos presentan al tacto una especie de cera, cuando el genuino es más fino pero no ceboso.

Otra característica inconfundible de una falsificación es el color. Los billetes auténticos tienen combinaciones de colores pálidos y vivos, muy difíciles de copiar. Compare los colores con un billete genuino.

El color del papel en el dólar falsificado es muy claro, mientras que en el genuino es ámbar (entre beige y blanco). Además presenta tonalidades brillantes y contrastes.

Retrato

El retrato genuino parece "vivo" y se distingue bien del fondo. El falso tiene menos detalles y los bordes se funden con el fondo.

Billete original / Billete falso

Borde

Las líneas finas en el borde de un billete original son claras y están unidas. En uno falso, las líneas generalmente son difusas y no se distinguen correctamente.

Número de Serie

Los números de serie genuinos tienen un estilo distintivo y están perfectamente espaciados. Están impresos con la misma tinta que el sello del Tesoro. En un billete falso el número de serie difiere en el color y el detalle con respecto al sello del Tesoro. Tampoco están bien espaciados y/o alineados.

Frotación

Doblando el billete con el dedo índice por la parte donde haya dibujo y color, se frota sobre un papel (de preferencia de color blanco) el cual dejará una marca verde obscuro, pero no quedará raspado en la parte que se frotó, porque de ser así, la evidencia apunta a que se trata de un billete falso.

Billete original / Billete falso

Marca de agua

Es uno de los más antiguos métodos de seguridad. Diferencias de espesor en el papel crean zonas oscuras y claras, las que generan una imagen al trasluz. Se imitan con impresiones grasas, de cera o tinta amarilla.

Los dólares falsos de 100 presentan la figura de Franklin en forma muy obvia que se ve a simple vista, lo cual no ocurre en los billetes verdaderos.

Hilo de seguridad segmentado

Partes del filamento aparecen en el frente del billete como segmentos plateados. Los falsificadores los imitan imprimiendo los segmentos con tinta metálica plateada. En los billetes genuinos, mirando al trasluz, se ve una línea llena.

Bajo la lupa las líneas, en los billetes auténticos se ven nítidas, mientras que las falsificaciones hechas con "laser" o tricromía se ven como puntitos que crean la ilusión de una línea.

Hebras

A la pasta del papel se agregan hebras de seda u otras fibras. Se pueden ver con una lupa. Los falsificadores las imitan con lápices de colores.

Los dólares verdaderos muestran en alguna de sus dos caras una especie de pelusas o pedazos de hilo color café, mientras que las imitaciones carecen de ellos.

Luz Violeta

Bajo la luz violeta, el billete tiene que conservar su color, y todas las imágenes. La Faja de Seguridad del punto 4.- aparece en color fluorescente (sin que se lea el texto) en los billetes nuevos de u$s 5, 10, 20 y 50; no así en los billetes de u$s 100 (en éste se ve la faja y se lee la sigla). Si en el billete de u$s100 se ve la faja de amarillo oscuro, el billete es falso. En algunos billetes falsos, bajo la luz violeta el papel se vuelve blanco por completo.

Pequeños pelos de Colores

El billete, presenta algunos pelos de colores adheridos, los cuales no resaltan ante la luz violeta.

Qué es el dólar de una sola capa

Los dólares de una sola capa son aquellos billetes falsos de la moneda norteamericana que se adjudican a un hacker identificado como "MrMouse".

Estas ediciones se comercializan bajo el nombre de "Disney Dollars" en las páginas de e-commerce, e incluso llegó a difundir de manera masiva en el sitio Reddit bajo la etiqueta Disney Market Place.

Se llaman dólar de una sola capa porque al ser copias del billete de u$s 100 versión 1996 (no del diseño de 2013), presentan una textura un poco cerosa, además de que el propio "MrMouse" señaló que sus creaciones "cuentan con una capa suficiente como para evadir el control de la tinta magnética y así alejar rastreos mayores".

Sin embargo los elementos de falsificación no se detienen en este punto: en sus publicaciones de venta se mofa también de la inclusión de la "técnica de microimpresión", es decir, letras diminutas que solo se pueden ver con un aumento ("USA 100" se repite dentro del número 100 en la esquina inferior izquierda, y "The United States of America" aparece como una línea en la solapa izquierda del abrigo de Benjamin Franklin), al igual que "una tinta que cambia de color", otra de las característica avanzadas que le da al billete de dólar una apariencia de color cambiante cuando se sostiene en diferentes ángulos.

Cómo reconocer un billete de dólar falso de 1996