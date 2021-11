El dato que preocupa a la City: ningún bono argentino refleja la posibilidad de acuerdo cercano con el FMI

Los bonos hablan y nos dicen que la Argentina está fuera del radar de los inversores e, incluso, de un acuerdo rápido con el FMI

Estamos muy lejos del acuerdo con el FMI, los bonos argentinos tienen tasas en dólares exuberantes, se recupera muy rápido la inversión, pero nadie los quiere.

Necesitás 8 años y medio invertido en Estados Unidos para ganar lo mismo que en un año en Argentina. Así y todo, no hay cola para comprar los bonos.

El acuerdo con el FMI se sigue demorando, se abren varias posibilidades, a saber:

1. Que en el mes de enero se pida un perdón para seguir postergando la posibilidad de un nuevo acuerdo y que los vencimientos queden postergados indefinidamente hasta arribar a un consenso entre el gobierno y el FMI.

2. Una segunda posibilidad sería refinanciar las deudas momentáneamente, pero no firmar un acuerdo en donde Argentina se comprometa a cumplir metas cuantitativas.

3. Firmar un acuerdo de facilidades extendidas, a 10 años con un plazo de gracia de 4 años, en donde hay que cumplir metas cuantitativas y cualitativas. Para ello el FMI requiere que lo firmado tenga acuerdo con el Congreso.

El ministro Martín Guzmán, desde que asumió, está trabajando en un acuerdo con el FMI; en sus casi 2 años de gestión no arribó a ningún acuerdo, luce difícil que, lo que no logró en dos años, lo termine cerrando en menos de 45 días.

Sería interesante preguntarle al mercado qué piensa de un probable acuerdo con el FMI. Los mercados hablan a través de las cotizaciones de los títulos argentinos refinanciados en el año 2020 y que cotizan en el mercado:

-El Bono AL29D cotiza a u$s34,70, tiene una tasa de retorno del 24,81% anual, y su inversión se recupera el 9 de enero de 2026, cuando la suma del pago de amortización y renta logra cubrir el dinero erogado.

-El Bono AL30D cotiza a u$s32,55, tiene una tasa de retorno del 24,73% anual, y su inversión se recupera el 9 de enero de 2026, cuando la suma del pago de amortización y renta logra cubrir el dinero erogado.

-El Bono AL35D cotiza a u$s31,75, tiene una tasa de retorno del 19,33% anual, y su inversión se recupera el 9 de enero de 2030, cuando la suma del pago de amortización y renta logra cubrir el dinero erogado.

-El Bono AE38D cotiza a u$s36,00, tiene una tasa de retorno del 20,00% anual, y su inversión se recupera el 9 de enero de 2028, cuando la suma del pago de amortización y renta logra cubrir el dinero erogado.

-El Bono AL41D cotiza a u$s35,90, tiene una tasa de retorno del 17,00% anual, y su inversión se recupera el 9 de enero de 2029, cuando la suma del pago de amortización y renta logra cubrir el dinero erogado.

Como podemos apreciar, el bono en el que habría que realizar menos erogaciones y se recupera más rápido el dinero invertido es el AL30D, seguido muy de cerca por el bono AL29D.

Los bonos que aseguran una tasa alta por más largo plazo son el AE38D y AL41D, pero entre ambos, el AE38D recupera más rápido el dinero invertido.

El bono AL35D es el que menos atractivo refleja, sin embargo, su tasa de retorno es del 19,2% anual.

Sin una suba importante de los bonos, es imposible pensar en una recuperación de precios en las acciones

Si miramos el rendimiento de los bonos, ninguno está reflejando la posibilidad de un acuerdo con el FMI y la inserción de Argentina en el mercado financiero internacional. Si Argentina tuviera una certeza de que esto ocurriera, estos bonos no podrían valer menos de U$S 60, lo que sería una gran ganancia para los que compren estos títulos. Si el mercado no se mueve, es porque nadie descuenta que el acuerdo con el FMI y la posterior inserción en los mercados mundiales pueda ocurrir.

La sumatoria de estos bonos revelan el riesgo país que tiene Argentina, la tasa en Estados Unidos a 20 años está en el 2% anual, si comparamos el bono con vencimiento en el año 2041 y la tasa americana, el diferencial de tasa es del 15,0%. Necesitás tener un bono americano 8 años y medio en tu poder, para ganar lo mismo que en un año con un bono argentino. Con tamaño premio, nadie arbitra un bono americano por el nuestro, eso es sinónimo de alta desconfianza.

Conclusión

Sin una suba importante de los bonos y una baja de riesgo país, es imposible pensar en una recuperación de precios en las acciones, que operan en la Argentina. Menos aún imaginar una recuperación económica para los años por venir. Según la consultora FIEL, el PBI de Argentina podría crecer 1,2% en el año 2022, e igual guarimos en el año 2023. Esto se produce por la falta de inversiones nuevas y un clima de negocios que no es el apropiado para inversores del mundo.

Si los bonos no suben y muestran tasas de retornos razonables, será difícil que el BCRA gane reservas, baje la inflación y la brecha entre el dólar oficial y los alternativos baje considerablemente.

Los bonos hablan y nos dicen que Argentina está fuera del radar de las inversiones, el acuerdo con el FMI está lejos y, aunque usted no lo crea, están diciendo que el Gobierno perdió las elecciones legislativas, a contra mano de lo que cree el Presidente.

Salvador Di Stéfano es analista económico y de negocios. Titular de la Consultora Salvador Di Stéfano SRL. Twitter: @salvadistefano