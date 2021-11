Dolarización: cuáles son los pros y contras de abandonar el peso

La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA emitió un nuevo informe en donde se analiza los pros y contras de llevar adelante una dolarización

Desde la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se emitió un nuevo informe en donde se analiza los pros y contras de llevar adelante una dolarización en un contexto inflacionario como el actual.

Puntualmente, el Centro de Estudios para la Recuperación Argentina encabezado por Julián Leone, subsecretario de Investigación en Economía y docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, realizó un detallado informe. Entre los puntos a favor de la dolarización destacan la chance de poder estabilizar la economía, la disminución de la inflación y la eliminación de la indexación de los contratos.

En tanto que, entre las principales desventajas estaría la cotización que pasaría a tener el dólar, que estaría cerca de los $2.000. A esto se sumaría la desaparición del Banco Centra y la imposibilidad de eliminar el riesgo de default.

Dolarización: ventajas

Del lado de las ventajas de la dolarización, el Centro destaca que el punto más alto es que se solucionaría el tema de la inflación. "Ante la imposibilidad de emitir, no se generan excesos de dinero que presionen sobre los bienes existentes y ello lleve a un aumento de los precios. La economía se convertiría en una especie de juego de suma cero. Ya no existiría bimonetarismo (peso-dólar) por lo que el mercado de dinero estaría en equilibrio, ya que no habría una gran número de personas intercambiando su moneda por otra".

Otros puntos a favor serían que se eliminaría la indexación de contratos y se comprime la prima de riesgo, ya que la tasa de interés que pagan los bonos contempla una prima de riesgo cambiario, lo que abarataría el costo de endeudamiento. "Esto permite sentar las bases para que la economía recupere (o aumente) un sendero de crecimiento", indican.

Dolarización: cuáles son los pros y contras de abandonar el peso

Dolarización: desventajas

El riesgo principal es la desaparición del Banco Central, con lo que se perdería el prestamista de última instancia. "El Banco Central se posiciona como la única entidad que saldría a proveer liquidez a los bancos ante un pánico financiero que lleve al retiro masivo de depósitos". Sin esta ayuda, "los bancos comerciales podrían quedar expuestos: millones de pesos/dólares en ahorros podrían desaparecer y se generaría una falta de liquidez global en el sistema que podría empujar a recesiones mucho más severas (como la depresión de los años 30 en Estados Unidos)".

También menciona como un efecto desfavorable que "se pierde el tipo de cambio como amortiguador externo para acomodar la competitividad del país".

Asimismo, tampoco contribuye a eliminar el riesgo de default. "La dolarización elimina el riesgo devaluatorio ‘priceado’ dentro de los bonos soberanos, pero no elimina el riesgo de incumplimiento de pago. Una dolarización sin reformas de fondo no sirve y trae aparejado problemas que pueden desembocar en situaciones irresolubles".

Además, implementar la dolarización requeriría reformas del mercado laboral. "Los consecutivos períodos de alta inflación argentina han sido pagados con una caída de los salarios reales. En tanto, los años de recesión son pagados, en parte, por los salarios (precio de la mano de obra). Al dolarizar, no se podría lograr este efecto en tal magnitud, por lo que el resultante sería el despido".

¿A qué cotización se logra la dolarización?

Al evaluar la tasa de cambio a la que la moneda local será reemplazada por la moneda extranjera, se debe hacer un cálculo de pasivos vs. activos. "Considerando la totalidad de los pesos en el sistema, dolarizar la economía con el nivel de reservas netas actual implicaría valuar salarios y precios a un tipo de cambio aproximadamente de $1.965 por dólar. Caso contrario se debería pedir un préstamo por u$s$75.500 millones para dolarizar y luego devolverlo".

"Una dolarización funcionaría como una solución rápida a un problema de larga data en nuestro país, aunque supone el abandono de cierta soberanía económica, al mismo tiempo que requiere de acuerdos y reformas institucionales profundas", concluye el informe.