Alberto Williams: "El kilo de asado está a 1.000 pesos, el Gobierno tiene que hacer algo"

El presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías advirtió que en los últimos días hubo aumentos "alocados" en los cortes vacunos

El presidente de la Asociación Propietarios Carniceros de Capital Federal, Alberto Williams, afirmó que el precio de la carne vacuna "subió alocadamente" desde la semana pasada y el kilo de asado se está vendiendo a alrededor de $1.000.

Williams sostuvo que "esto está pasando desde hace varias semanas, entraron pocas cabezas de ganado al Mercado de Liniers y ahora el precio subió alocadamente, es una desproporción. Con este precio en el mostrador la gente no lo va a poder pagar y la semana que viene va a sobrar espacio en Liniers".

El dirigente advirtió que la carne aumentó 20% en una semana y "se espera para mañana una suba de 45 pesos y más lo que viene".

Williams afirmó que el kilo de asado se está a vendiendo entre 950 y 1.000 pesos, mientras el kilo de nalga para milanesa se consigue a 1.150 pesos. "Es un promedio, porque hay carniceros que venden un poco más caro o barato según si tienen que pagar alquiler o es propietario, el lugar donde trabaja o la integración que hace con los cortes de a media res".

"No sabemos cómo va arrancar mañana el mercado ni qué precio vamos a tener porque hoy volvieron a subir en Liniers".

Los especialistas señalan que en esta época del año, por cuestiones estacionales, ingresa menor cantidad de animales al Mercado, pero también impactaron las restricciones a las exportaciones que mantiene el Gobierno.

Para el dirigente, el aumento de la carne vacuna "seguro que es político, porque no fueron por el dólar, fueron por los alimentos. Además de la carne aumentaron, la leche, el queso y el aceite. El Gobierno debe hacer algo, alguno lo va a tener que frenar, porque con palabras no se arregla nada. Si no es por las buenas, el Gobierno tendrá que hacerles entender por las malas."

El precio de la carne otra vez en el centro del debate, justo antes de las Fiestas de fin de año

En lo que va de noviembre, y ante una fuerte caída en la oferta, el precio de la carne mayorista, el ganado en pie en el mercado de Hacienda de Liniers, ya subió 25% y encendió alarmas en el Gobierno, que pretende evitar que se traslade a las góndolas de comercios y supermercados, y a las carnicerías.

Tras cuatro meses sin oscilaciones y hasta con algunos leves recortes, los precios en el mercado mayorista se despertaron y el riesgo es la posibilidad de que la gente termine pagando precios todavía más caros que los actuales.

Esta semana, el kilo vivo del ternero pasó de 240 a 280 pesos, tras 4 meses sin mayores modificaciones en los costos.

Uno de los factores que impulsa los precios es el menor ingreso de animales: el martes entró la mitad de lo habitual y el precio subió fuerte.

Entre julio y octubre pasados, el precio de la hacienda no tuvo variaciones y hasta se detectaron algunas bajas, un fenómeno que se advirtió en las estadísticas del INDEC y también por parte del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA).

Pese a que el consumo per cápita retrocede cada día y se mantiene en los niveles más bajos de los últimos cien años, siendo reemplazada por otros cortes como la carne de cerdo o pollo, existe el temor a que los ajustes se reflejen en pequeños comercios.

De acuerdo con datos de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), el consumo de carne vacuna per cápita se ubicó en 47 kilos por habitante/año durante octubre, lo que significó una caída del 5,8% contra igual período de 2020.

La carne aumentó un 20% en una semana

En cuanto al impacto en la inflación, la comparación de octubre de 2020 contra el mismo mes de este 2021 registra un aumento promedio de la carne vacuna del 70%, según el IPCVA.

La luz de alarma mantiene preocupados y ocupados al ministro de Agricultura y Ganadería, Julián Domínguez, como también del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti.

