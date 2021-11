Tarjetas sin cuotas: cuáles son las opciones para pagar los gastos de turismo en el exterior

Los argentinos que quieran comprar pasajes al exterior y sumar servicios turísticos por fuera del país, no lo podrán realizar con tarjetas en cuotas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió este jueves un comunicado en el que prohíbe a los emisores de tarjetas de crédito que financien en cuotas los pasajes de avión al exterior y los demás servicios turísticos del exterior, ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta

Ante esta medida, los argentinos que quieran adquirir pasajes al exterior y sumar servicios turísticos por fuera del país, tendrán las siguientes opciones para poder concretarlo:

Sacar un préstamo personal con una tasa que ronda actualmente el 78%

Pagar el mínimo de la tarjeta y refinanciar el resto con una tasa del 43 por ciento

El texto de la comunicación A 7407, dada a conocer este jueves manifiesta: "A partir del 26.11.21 las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes -personas humanas y jurídicas- de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios".

La medida busca desalentar la compra de paquetes al exterior dado que, entre 2011 y 2020, la Argentina sufrió un importante déficit comercial por cuenta turística que se tradujo en una salida de divisas de volumen considerable.

La nueva norma por dentro

En efecto, el Banco Central (BCRA) dispuso, a través de la Comunicación 7407, que informó a las entidades y emisoras de tarjetas que desde ahora no se podrán financiar en cuotas las compras efectuadas a través de tarjetas, pasajes hacia otros países y servicios turísticos en el exterior.

Además, el BCRA precisó que "los pasajes de avión con destino dentro del territorio nacional se podrán financiar con tarjeta de crédito dentro de los programas de Ahora 12 impulsados por el Gobierno nacional". Agregó que en la compra de boletos de avión "con destino al exterior se podrá financiar con tarjeta de crédito con una tasa de 43%".

Textualmente, la comunicación A 7407 difundida este jueves dice: "A partir del 26.11.21 las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes –personas humanas y jurídicas– de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios".

El nuevo cepo al dólar llega a 10 días de las elecciones y a semanas que se inicie la temporada veraniega, es decir, el momento en que se aceleran este tipo de contrataciones. Es un intento por frenar una salida de divisas por gastos turísticos en el exterior aunque las proyecciones hablan de una merma importante en la cantidad de residentes locales que optarían por veranear fuera del país, por el diferencial de costos y las dificultades para acceder al dólar.

La siguiente es la comunicación A 7407 completa que dio a conocer el BCRA:

Hoy la tasa de interés para estas operaciones ronda en un promedio del 43% anual. En el caso de pasajes y paquetes de turismo interno, los mismos se podrán comercializar a través del programa Ahora 12.

Según esta medida aprobada hoy por el directorio de la entidad, todos los servicios contratados con el exterior que se paguen con tarjeta deberán ser saldados en un único pago o financiados con la tasa del 43% fijada para el "pago mínimo" de los resúmenes.

La resolución prohíbe la aplicación de cuotas para el pago de servicios turísticos tanto a emisoras de tarjetas en forma directa como a través de plataformas de viajes, según lo establecido por la comunicación de la entidad.

Alerta: las reservas del BCRA "no alcanzan"

Ya no será posible comprar pasajes y paquetes al exterior en cuotas

Los problemas cambiarios son cada vez más complejos, algo que se refleja en un cepo cada vez más estricto.

"El nivel de reservas internacionales netas roza mínimos preocupantes. Su panorama no es alentador", advierte a iProfesional Iván Cachanosky, economista de la Fundación Libertad y Progreso.

De acuerdo la cifra que informa el propio BCRA, el organismo monetario dispone de aproximadamente u$s43.000 millones de reservas totales.

"Sin embargo, casi el 84% de ese monto no pertenecen al Banco Central. Por un lado, están los depósitos en dólares de los privados por un monto que ronda los casi u$s12.000 millones. Por otra parte, hay poco más de u$s20.000 millones correspondientes al swap con China", alerta Cachanosky.

En resumen, según este experto, en total las reservas están compuestas de la siguiente manera:

-Depósitos de privados: u$s12.000 millones.

-Swap con China: u$s20.000 millones.

-Otros organismos internacionales (principalmente el BIS): u$s3.150 millones.

-Contrapartida contra el Tesoro por alrededor de u$s500 millones.

Al restar estos ítems a las reservas totales, surgen las reservas netas que cuenta el organismo para intervenir en el mercado.

"Así, las Reservas Internacionales Netas (RIN) se encuentran en torno a los u$s7.000 millones, pero la situación es más preocupante aún. Es que no significa que esta cantidad sean dólares de rápida disponibilidad, ya que dentro de esta cifra se encuentran casi u$s3.500 millones en oro y otros u$s2.800 millones en DEGs (Derechos Especiales de Giro)", detalla Cachanosky.

Por lo tanto, descontando estos dos conceptos, sostiene que las reservas líquidas y de rápida disponibilidad son de "tan sólo" u$s800 millones.

"Está más que claro que ante una emergencia cambiaria, no hay margen para maniobrar con tan pocos dólares", alerta este economista.

El Banco Central tiene reservas netas muy bajas, y esa falta de dólares preocupa al mercado.

De acuerdo a la opinión de Pablo Repetto, director de la consultora GRA de Gabriel Rubinstein, las reservas netas líquidas (incluyendo los DEGs que se usan para pagos, pero excluyendo el oro), "al ritmo que vienen cayendo desde principios de septiembre, alcanzan para llegar con lo justo a la semana previa a las elecciones".

Por lo tanto, desde ahí en adelante, si continuara la caída de reservas netas, "será contra la posición de oro o contra los encajes de los depósitos en dólares", subraya.

Atrás quedó el recuerdo que, hacia mediados de septiembre, las reservas netas habían escalado a los u$s10.000 millones. Cifra que se esfumó rápido porque ese mes hubo que abonarle al FMI una cuota del pago de la deuda, por lo que se redujeron al nivel mencionado de u$s7.000 millones.