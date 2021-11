El duro pronóstico de Redrado sobre el escenario económico para los próximos meses

El ex presidente del Banco Central lanzó varios alertas sobre la situación cambiaria y la negociación con el Fondo Monetario Internacional

El economista Martín Redrado alertó que "así como vamos la Argentina se encamina a más restricciones, y más cepo cambiario".

"El camino de las restricciones al dólar es de ida y no de vuelta", alertó.

Estimó, además, que "la madre de todas las batallas en el verano será bajar la brecha cambiaria".

Dijo que ante las crisis "siempre hay que buscar alternativas para ampliar la oferta de dólares, de manera tal de mostrarle al público que hay suficiente respaldo en las reservas del Banco Central".

Pero lamentó que este camino "no se ha hecho" y ahora toda la expectativa está puesta en el acuerdo con el FMI.

Redrado cuestionó que el Gobierno "corre detrás de los acontecimientos y el camino se hace cada vez más estrecho en términos de reservas".

Dijo que en la Fundación Capital, de la cual es fundador, estiman que "quedarán unos u$s3.500 millones en reservas para fin de año", ya descontada la ayuda que mandó el FMI, cuyo remanente se destinará al último pago de fin de año con el organismo.

Estimó que, en el mejor escenario, con esas reservas el BCRA "llegará hasta marzo próximo", y recordó que "un mes normal de importaciones son u$s5.500 millones y los pagos al FMI son casi u$s4.000 millones hasta marzo".

"Vamos por un desfiladero estrecho", advirtió, y explicó que si bien el Gobierno "trata de manejar las cantidades del dólar y su precio, como todo es inconsistente, la brecha cambiaria paga el precio, y ahí la política monetaria fracasa".

"Argentina perdió el tiempo con el FMI. Se privilegió la periferia de la negociación. Se discutieron nivel de tasas, plazos y hasta la arquitectura financiera global", lamentó Redrado en declaraciones periodísticas.

Igual, el economista aclaró que no existe riesgo alguno para los depósitos en dólares.

"Los encajes de los depósitos en dólares están y no creo que las autoridades cometan la irresponsabilidad de que se utilicen los encajes", señaló.

El plan de Redrado para sacar a la Argentina de la crisis

Martín Redrado, ex presidente del Banco Central y titular de Fundación Capital, estuvo profundizando en la planificación de nuevas políticas económicas para la Argentina.

Así lo demostró en su participación en el Congreso Tributario organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, donde a fines de octubre propuso un nuevo programa económico que debería aplicarse luego de las elecciones de noviembre.

El economista cree que los cambios necesarios son de magnitud y deberán ser aprobados el Congreso con mayorías especiales, lo que implicaría conseguir un alto grado de aceptación por parte de la oposición.

El plan de Martín Redrado permitiría, según evalúa, "crecer a tasas del 3,5% por varios años consecutivos". Este programa se sostiene en cinco pilares: más exportaciones, cambios en la estructura impositiva, equilibrio fiscal y fuerte inversión en infraestructura.

Redrado propuso cinco ejes para revolucionar la economía argentina.

Nuevas leyes

Redrado afirma que un plan económico como el suyo requiere de una arquitectura legal de respaldo, como la tuvieron en su momento Juan Sourrouille (plan Austral en 1985) o Domingo Cavallo (Ley de convertibilidad en 1991). El armado que ahora propone el ex titular del BCRA es el siguiente

1. Ley de política monetaria

Según expresó el economista, debería marcar "un sendero con metas plurianuales y rendición de cuentas trimestrales".

2. Ley fiscal de estabilización

Apunta a establecer un marco legal a la desindexación del gasto público. Redrado afirma que hace falta repensar el gasto con una desindexación y un horizonte de cuatro años. El resultado sería una inflación de un dígito y una mejora de poder adquisitivo en los salarios.

3: Ley de revolución y simplificación impositiva

El objetivo al que busca llegar es lograr una mayor competitividad de las empresas y el despliegue de más inversión privada.

¿Cómo hacerlo? La clave es la reducción en la cantidad de impuestos, su simplificación y la ampliación de la base tributaria.

"La modernización tributaria es un vector central, por lo que puede lograr en términos de igualar el campo de juego, hoy muy inclinado por la desigualdad en la distribución del ingreso y por la informalidad", explicó el economista.

Y amplió: "Hablo de modernización y no de reforma tributaria. La digitalización de la economía, del big data y la inteligencia artificial nos permite ampliar la base de tributación. Pero no podemos pensar en equilibrios parciales, hay que pensar en un equilibrio general, no se pueden modificar impuestos sin pensar en las exportaciones, el consumo, la inversión o el rol del sistema financiero Necesitamos una visión de equilibrio general. para un sendero de crecimiento sustentable".

En el marco del Congreso Tributario, Redrado profundizó acerca de sus propuestas impositivas. En este sentido, habló de disminuir la presión sobre Ganancias para nuevas inversiones. También propuso ventajas para empresas que reinviertan utilidades.

También destacó que puede hacerse una rebaja en Ingresos Brutos, que puede ser compensada por la ampliación de la base tributaria.

Asimismo, enfatizó que debe existir una igualdad tributaria y que, en esa línea, deberán eliminarse privilegios como los que gozan los jueces que no pagan Ganancias.

Por otra parte, para el consumo popular mencionó que se debería eliminar el IVA de los bienes de la canasta básica para personas debajo de la línea de pobreza.

La simplificación impositiva, uno de los principales pilares del plan de Redrado.

4: Ley de impulso a las exportaciones

Acerca de la venta de productos argentinos al exterior, dijo que el objetivo es "duplicar las ventas al exterior en 10 años, y para eso será necesario mejoras en todos los frentes y también duplicar la cantidad de firmas exportadoras hasta llegar a los 20.000 empresas volcadas al comercio exterior".

"Las exportaciones deben llegar al 18 puntos del PBI", subrayó.

5. Ley de inversiones en infraestructura

Redrado explica que la inversión en infraestructura "llegó al 5,6% en los años 90 y hoy cayó al 2,1%, sumando inversión publica y privada". Para producir una revolución en este aspecto, sostuvo que debe realizarse una inversión equivalente al 5% del PBI.

Además, el economista indicó que el financiamiento de largo plazo de organismos multilaterales debería lograrse no a través de desembolsos directos, sino a través de garantías que otorguen organismos como el BID, el Banco Mundial o la CAF. "Las garantías permiten bajar el costo crediticio", puntualizó.