Dólar: Banco Central confirma que aumentará el ritmo de la devaluación

El presidente de la autoridad monetaria, Miguel Ángel Pesce, indicó que, mientras el proceso inflacionario lo permita, la entidad planea ajustar al alza

El presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Ángel Pesce, aseguró este miércoles que la autoridad monetaria planea ajustar al alza el ritmo de aumento del tipo de cambio oficial, aunque advirtió que lo hará "en la medida que lo permita el proceso inflacionario".

"Tenemos que mirar el tipo de cambio competitivo y también el proceso inflacionario; es lo que vamos a hacer hacia adelante", señaló Pesce en su exposición durante la vigésimo séptima Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Desde fines del primer trimestre del año el BCRA desaceleró el ritmo de devaluación para quitar presiones sobre los precios. Mientras el dólar subió en torno al 1% mensual durante estos últimos meses, la inflación solo bajó del 3% en un solo mes.

En cuanto a la inflación, el titular del Central sostuvo, en línea con la mirada de varios funcionarios del gabinete económico, que se trata de un fenómeno "multicausal, no sólo monetario" y afirmó que superar los fenómenos de "stop and go" de la economía argentina ayudará a solucionar este problema estructural, al facilitar que "las empresas puedan armar programas de incremento de la producción que satisfagan las tracciones de demandas que provoca especialmente el sector público cuando intenta prevenir las situaciones extremas de pobreza que presenta nuestro país".

Paralelamente, Pesce destacó que el país está teniendo "un importante crecimiento en las exportaciones de origen industrial", pero señaló que "para alcanzar el pico de 2011 nos faltan u$s10.000 millones y, para eso, hacen falta el compromiso del Estado y las empresas privadas".

"El incremento de exportaciones y desarrollo del sistema financiero son dos temas que no están en la agenda política y son necesarios para que la Argentina salga adelante", dijo al respecto.

Respecto del acuerdo con el FMI, el funcionario público expresó que "se está trabajando intensamente para llegar a un acuerdo" y que la lógica de las conversaciones no es la misma que la que existió en las décadas pasadas.

Valor del dólar: qué dijo Pesce

Pesce también se refirió a la brecha cambiaria del más el 100% y aseguró que "alguien esté dispuesto a formar activos externos pagando $200 por dólar es algo que no sé qué racionalidad tiene".

"Es un tipo de cambio que no guarda racionalidad", insistió.

"El mercado oficial de cambios opera entre 800 y 1.000 millones de dólares diarios; el mercado de títulos contra moneda extranjera opera 40-60 millones de dólares diarios como mucho; y el dólar ilegal no opera ni millones de dólares diarios", agregó.

"Entonces, el tipo de cambio es donde se hace el 99% de las operaciones cambiarias de nuestro país",concluyó Pesce.

Pesce recordó que cuando inició su gestión en el organismo bancario creía que el tipo de cambio "no estaba atrasado, que permitía una balanza comercial y cambiaria apropiada".

"En el momento de aceleración inflacionaria, a principio de este año, entendimos que podíamos colaborar cambiando el paso devaluatorio para evitar la aceleración inflacionaria. Creo que la evolución del tipo de cambio este año cumplió con ese rol", detalló el funcionario.

"Puedo enunciar nuestra visión estratégica, no la visión táctica; en la medida que lo permita el proceso inflacionario vamos a cambiar el paso devaluatorio que hemos tenido hasta ahora", agregó.

"Estamos en una balanza donde por un lado tenemos que mirar el tipo de cambio competitivo y, del otro lado, el proceso inflacionario. Esto es lo que vamos a hacer hacia adelante", estimó Pesce.

Según Pesce, existen dos temas que "no están en la agenda política" y que son la clave para salir adelante.

"Uno es el incremento de las exportaciones y el otro el tema del desarrollo del mercado de capitales y del sistema financiero en nuestro país. Si no introducimos estos dos temas en la agenda política va a ser muy difícil poder resolverlos restantes problemas que tiene nuestro país", aseguró.

"Desde el año '53, la Argentina viene chocando en su crecimiento con la restricción externa. Recurrentemente hemos chocado contra ese límite, pero en el último tiempo se ha presentado una característica especial: ha habido una fuerte caída en nuestras exportaciones desde el año 2011 en adelante", explicó Pesce.

Pesce sostuvo entonces que la Argentina tiene una tradición en el manejo de sus finanzas, especialmente las externas, "que no la prestigian" y tiene que respaldar su balanza cambiaria y de pagos en el comercio internacional.

"Tenemos esperanzas en este sentido, no sólo por el crecimiento que ha habido este año de las exportaciones totales, sino que, desde nuestro modo de ver, la política para incrementar las exportaciones y cómo mejorar nuestra balanza comercial ha cambiado, de hablar de sustitución de importaciones ahora estamos hablando de localización de producción. Creo que es un mejor concepto que el que teníamos hace algunas décadas", indicó.

Además, Pesce sostuvo que se necesitan "90 mil millones de dólares de exportación para poder poner un horizonte largo".

Asimismo, el funcionario, aseguró que resolver el problema de la restricción externa "también va a contribuir a resolver otro problema estructural de la Argentina, que es el inflacionario".

En contraposición a la idea de que se necesita de la inversión extranjera para crecer, a su forma de ver, "la Argentina es un país que tiene una alta capacidad de ahorro".

"El Banco Central tiene esterilizados, a través de las Leliq y de los pases, 4.4 billones de pesos. Estamos hablando de 44 mil millones de dólares. Los plazos fijos de más de 20 millones de pesos este año han crecido en el orden del 60%, los plazos fijos totales en el orden del 50%", detalló.

"No cabe duda que esto tiene que ver con la restricción externa, pero hay un fuerte desafío de que nuestro para que el mercado de capitales pueda transformar ese ahorro en inversión productiva y financiamiento también a las familias", agregó.

"Es alentador lo que está pasando en el mercado de capitales, pero creo que no es suficiente. Creció fuertemente este año, creció el año pasado en el financiamiento total y Pyme, pero hay que poner un esfuerzo adicional en este sentido. Si no logramos desarrollar nuestros mercado de capitales, esos 4.4 billones de pesos que tiene esterilizado el Banco Central, va a ser muy difícil que la economía pueda digerirlos", concluyó.