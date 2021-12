Tetaz y la fractura del radicalismo: "Ya no es más el que iba en el asiento del acompañante de Macri"

El flamante diputado descartó que haya ruptura dentro de Juntos por el Cambio, y vaticinó que serán gobierno en 2023. Accedé a sus declaraciones

El reciente electo diputado Martín Tetaz manifestó que la formación de la UCR - Evolución responde a una cuestión meramente "metodológica" y no "ideológica". En esta línea, sostuvo que lo que necesita su espacio es "un cambio de conducta" dentro de la coalición de Juntos por el Cambio.

Tetaz llamó a abandonar el rol de "acompañantes de Mauricio Macri" para poder comenzar a "tomar precisiones". "Hay una evolución, una renovación dentro del radicalismo de gente que está pidiendo cambios adentro del partido, que ya no es más el que iba en el asiento del acompañante de Mauricio Macri y que fue fundamental para que ganara Cambiemos en 2015", manifestó en declaraciones televisivas.

Tetaz habló sobre la fractura del radicalismo: qué dijo

Para el diputado, la UCR fue "un representante simbólico del gobierno", que "no tomaba decisiones", y que hoy se ubica como "un partido que a lo largo y ancho del país mostró un músculo electoral que le permite tomar decisiones dentro del espacio".

Evolución Radical 100% dentro de Juntos por el Cambio. No hay ninguna ruptura en la coalición que acaba de ganarle al kirchnerismo y que recupera el gobierno JUNTOS en 2023 pic.twitter.com/sceEsWK2O6 — Martin Tetaz (@martintetaz) December 6, 2021

Por otra parte, Tetaz descartó cualquier ruptura dentro de Juntos por el Cambio, y declaró: "Juntos por el Cambio está más junto que nunca, no hay nadie jugando fuera. Que no se haga ilusión el kirchnerismo. Acá hay un Juntos por el Cambio preparado para gobernar en 2023".

Por último, señaló que no hay posibilidad de presentarse por separado dado que "no hay lugar para una aventura individual". "Hay un gran paraguas llamado Cambiemos, ahora Juntos por el Cambio, que es todavía más grande, y hay que discutir todo dentro de ese paraguas y bajo esa regla", afirmó, y concluyó: "Si no nos rompimos en 2019, después de haber perdido, ¿nos vamos a romper ahora que estamos a dos pasos de ser gobierno en 2023?".