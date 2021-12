Inflación de la ropa: ¿la solución es abrir las fronteras a la mercadería importada?

Desde que empezó el año, los precios de la ropa y el calzado aumentaron 57,1%. Son 12 puntos más que la inflación entre enero y noviembre, de acuerdo al Indec. En los últimos 12 meses, la suba fue del 62,8%. La misma diferencia, prácticamente, tomando en cuenta el 51,2% que hubo entre noviembre 2020 y el mes pasado.

Salvo los restaurantes y los hoteles, cuyos precios aumentaron 63% el último año, motivados por la liberación del turismo tras un año pandémico donde el sector estuvo prácticamente "apagado", ningún otro rubro estuvo a la altura de la indumentaria.

¿Qué pasa con la ropa? ¿Por qué no para de aumentar por encima del promedio? ¿Los empresarios se animan a las remarcaciones avalados por un proteccionismo que los demás no tienen? ¿Acaso gozan de una libertad de la que no pueden dar cuenta los sectores regulados por el Estado?

Sólo para recordar: el Estado regula -en parte- los precios de las telecomunicaciones, los medicamentos, las prepagas y los alimentos.

Los empresarios de la indumentaria tienen explicaciones. Lo hicieron a través de un informe de la Fundación Protejer. Los ejecutivos dan cinco razones, y vinculan los aumentos a cuestiones internacionales (suba de las materias primas y al costo de los fletes) y al propio movimiento del dólar en la Argentina. Algo que no debería ser de relevancia este año, si se toma en cuenta que el dólar subió bien por debajo de la inflación.

Según los empresarios, la producción de indumentaria requiere de costos que están dolarizados entre 50% y 60%.

No es la primera vez en la historia económica reciente que el precio de la ropa corre por encima del resto.

Ocurrió a comienzos de la era kirchnerista, cuando el inefable Guillermo Moreno aplicó controles sobre el valor de la indumentaria, incluso de aquélla de primera marca.

Según los empresarios textiles, el sector ya recuperó el nivel de empleo de la prepandemia. Algo que no podrían afirmar otros rubros, aquejados por el coronavirus y la caída de la actividad. Entre 2016 y 2019, el sector había perdido 25.000 puestos de trabajo.

También afirman que se recuperó el nivel de inversiones. De hecho, acaban de abrirse plantas en distintas provincias, como Buenos Aires o La Rioja.

La defensa de los empresarios suele ser que, en dólares, los precios de la ropa cuestan menos en la Argentina que en otros países. Una comparación complicada si se tiene en cuenta que los salarios se pagan (y se cobran) en pesos; no en moneda dura.

Justamente, la posición de esos ejecutivos es que, más que un problema hacia dentro del sector, en la Argentina existe un serio problema macroeconómico, que deja retrasados el poder de compra de los salarios.

¿La solución sería abrir las fronteras a la mercadería importada?

La historia reciente descalifica esa posibilidad ya que esa apertura se mide en pérdida de puestos de trabajo.

Hoy en día existe, de hecho, otra restricción: la escasez de dólares para importar ropa.

¿Y entonces? Por ahora, la única opción que se permite transitar es la de esperar a una recuperación de la actividad que habilite una recomposición de los salarios.

Como en tantas otras actividades, lo mejor es esperar a un equilibrio positivo. En el que aflojen las restricciones y el Estado pueda importar tanta mercadería como se pueda para acoplar los precios internos a los internacionales (muchas veces más baratos).

Al revés que lo que se intenta hacer con otros rubros, como el de la carne. Sería una buena forma de evitar las avivadas.