Papá Noel: ¿cómo se financia y cuánto poder adquisitivo perdió en los últimos años?

La inflación tomada desde la perspectiva de la evolución de los precios está íntimamente ligada al valor de los ingresos y salarios

El economista británico Alfred Marshall decía: "Así como el billete de ferrocarril se valora de acuerdo con la longitud del viaje a que da derecho, el dinero se valora según la cantidad de poder adquisitivo inmediato que proporcione".

La inflación tomada desde la perspectiva de la evolución de los precios está íntimamente ligada al valor de los ingresos y salarios. Si tomamos los datos del INDEC en los últimos 11 meses recorridos en este 2021, observamos que la inflación creció un 52,1%, mientras que los salarios promedios exhibieron una caída del 0,9% real.

Dentro de estos niveles salariales, el sueldo del sector no registrado (informal) es el más golpeado, con una caída real acumulada del 12%. Es por ello que es importante tomar en cuenta algunas variables macroeconómicas que nos puedan ayudar a inferir cómo el poder adquisitivo en el país se fue deteriorando en el tiempo.

Si consideramos la variable del consumo argentino desagregándolo por consumo privado y consumo público, se ve que registraron un aumento de 21,9% y 8,2%, respectivamente, en el segundo trimestre de 2021.

Es un dato alentador si se lo compara con primer trimestre, que arrojó valores por debajo del 1%. Esto es debido a fuertes impulsos de distintos sectores, tal como lo muestra el último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en el cual este último mes de noviembre se destacaron las categorías de ropa y artículos deportivos y jugueterías y librerías, con un alza acumulada del 12,7% en los últimos 11 meses (si lo comparamos con iguales meses en el 2020), siendo estos sectores los que impulsaron el consumo privado.

Ahora, si tomáramos en cuenta la misma variable, pero para otro país como EE.UU., nos podemos dar cuenta que al igual que Argentina esta fue afectada por la crisis sanitaria de 2020, cuando llegó a tocar niveles muy bajos con un -14,7%, pero repuntando en el tiempo hasta llegar al último dato de noviembre 2021 con un aumento de 1,7%.

Hay que recordar que, debido a la pandemia, la población de EE.UU. contó con distintos incentivos (como cheques de desempleo), para no dejar que la demanda de consumo se deprima. Por ello, las compañías almacenaron más para no quedar desabastecidas ante la fuerte demanda en productos como electrónica, muebles, artículos deportivos y servicios.

Si bien el consumo se encuentra acelerándose (se esperan mayores liquidaciones por temporada navideña), la inflación se encuentra acompañando estos aumentos debido que la escala de producción se vuelve insuficiente para tan rápida suba en el nivel de gasto en consumo (cuellos de botella en cadena de suministros). Es por ello que el poder adquisitivo también es afectado en EE.UU. y, a consecuencia de esto, la inflación alcanzó un 6,8% anual, el nivel más alto en 39 años. Es decir, mes a mes todo se encuentra subiendo y con los mismos salarios se adquieren cada vez menos productos y servicios.

Sin embargo, la comparación que hacen nuestros políticos de la inflación argentina versus la norteamericana postpandemia no tiene ningún punto en común. Mientras en Argentina es del 52% interanual, en Estados Unidos es del 6,8% y la más alta de los últimos 30 años. En las últimos tres décadas, la inflación acumulada en Estados Unidos es del 89%, mientras que en Argentina fue del 13.000%.

Por su parte, para el caso argentino, la segunda variable que se debe tener en cuenta para medir el poder adquisitivo es el nivel salarial términos reales. Es decir, tomar en cuenta el salario nominal descontando el efecto de la inflación.

Para eso vamos a tomar tres tipos de salarios de acuerdo a su nivel ocupacional: registrado, nno registrado y un nivel salarial sintético (Sintético PTO) que aglomera rubros como profesional, técnico y operativo.

En este ejemplo, si en 2017 el salario de un trabajador registrado podía adquirir 432 camiones Duravit (juguete nacional), al ajustar el nivel salarial y compra del mismo juguete, en el año 2021 este solo podrá comprar 340 unidades. Es decir que en un lapso de 5 años el salario perdió la compra de 92 juguetes. Tenemos un Papá Noel y una economía más pobre.

Esta cuestión, se vuelve aun más complicada si se hace la compra de un juguete importado (Parque acuático Lionels). Si un trabajador con 1 salario no registrado compraba este juguete en 2017, obtenía 11 unidades. Pero si se ajusta el nivel salarial en conjunto con el precio del juguete (la inflación en 2017 fue de 24%, mientras que en la actualidad ronda el 52%), en 2021 puede adquirir solo 8 juguetes. Es decir que en el tiempo perdió la compra de 3 juguetes. Así, la fábrica de Papá Noel entrega menos juguetes en el arbolito.

Por otra parte, para esta temporada de navidad 2021 se puede considerar el caso de una cena navideña intermedia que aglomera 11 productos: asado de novillo, gaseosa de base cola, vino tinto, ensalada de papa y huevo, pan dulce, budín, garrapiñada, turrón, espumante, champagne y helado artesanal.

En 2017 se pudo obtener esa cena por $1.726,07, mientras que en 2021 se requieren $8.708. Ahora, si tomamos estos valores, pero en términos reales, es decir cuántas cenas navideñas se pueden obtener con los distintos niveles salariales, con el salario sintético PTO se pudieron adquirir 10,4 cenas navideñas en 2017, contra solo 6,6 en 2021. Las reuniones familiares de la cena navideña pre llegada de Papa Noel también son más "pobres".

Recordemos, además, que en la temporada navideña esta situación de pérdida de poder adquisitivo se agrava al momento de comprar regalos. Por ejemplo, si se desea comprar 1 juguete como 1 scooter de 3 ruedas con un costo al contado de $8.549, una persona podría financiarse para obtenerlo de tres formas:

Mediante el plan ahora 12, en donde pagaría cuotas de $904.

Mediante una tarjeta de tienda departamental con cuotas de $1.067.

Con un préstamo personal con cuotas de $1.441.

Es decir, cuando una persona distribuye el precio del juguete en cuotas esto tiene que ver directamente con el Costo Financiero Total CFT (costo real del préstamo), en donde la mejor elección es siempre la que tenga el menor CFT en comparación con la inflación.

Todos estos ejemplos prácticos nos hacen referencia que la pérdida de poder adquisitivo se encuentra cercana a más de un 22%, siendo los más afectados los trabajadores no registrados (informales), para quienes la pérdida de este poder fue de más del 30%. En tanto los trabajadores que están en el rubro de los registrados perdieron 18%.

Mientras que los salarios en términos reales se encuentren perdiendo contra la inflación (alrededor del 52% interanual), siempre estarán en el terreno negativo. Sin embargo, la respuesta al problema no es pensar en soluciones nominales como que el trabajador tenga un mejor convenio colectivo de trabajo o un mejor sindicato que sea el que puje para que el salario le gane al avance de los precios.

En cambio, hay que ver la razón de fondo del deterioro salarial, que está ligado no solo a las características del mercado laboral (según la UCA, el desempleo ronda el 18%, un 28% de las personas que trabajan son pobres, un salario mínimo de $32.000 no alcanza a cubrir la Canasta Básica). Lo cierto es que, además, tiene que ver con la mala gestión económica del país, que tiene como consecuencia principal una inflación de más del 50%, por lo que la pérdida de poder adquisitivo no será una excepción de estos años, sino que será la regla para los próximos.

Henry Hazlitt decía en La economía en una lección: "Los inflacionistas mejor preparados no dejan de reconocer que cualquier incremento sustancial en el volumen de dinero en circulación lleva consigo la reducción del poder adquisitivo de la unidad monetaria; en otras palabras, conduce a un aumento en el precio de las mercancías". Papa Noel lo viene sufriendo por cada paso en Argentina a la medianoche de los 24 de diciembre, desde hace décadas.