VIDEO Mauricio Macri: "No me anoto en ninguna carrera para ser presidente en 2023″

Mauricio Macri: "No me anoto en ninguna carrera para ser presidente en 2023″

El ex presidente de la Nación se refirió a las especulaciones en torno a su futuro en Juntos por el Cambio. Accedé a sus principales declaraciones

El ex presidente de la Nación se refirió a las especulaciones en torno a su futuro en Juntos por el Cambio. También acusó al actual gobierno de haberse endeudado en niveles históricos y se mostró preocupado por la cantidad de jóvenes que emigran

Ante la consulta acerca de sus aspiraciones futuras, el ex presidente de la Nación Mauricio Macri aseguró: "No me anoto en ninguna carrera para el 2023″.

Entrevistado en LN+, Macri se refirió a la situación de su corriente, el gobierno y la crisis del país. "Estoy muy preocupado por lo que estamos viviendo pero soy optimista", aseguró.

Macri también destacó que en Juntos por el Cambio habían logrado mantener la unidad "aún después de una derrota", algo que "nunca había sucedido en la Argentina".

"No hay espacio para pelearse", agregó.

Macri volvió a pronosticar "el fin del populismo en la Argentina", que también será el "fin de la irracionalidad", porque en su opinión "ya no es el 41 por ciento", sino que "hay una mayoría que dijo esto no va más".

En ese sentido aseguró que está trabajando por la unidad y también adelantó que van "a acordar muchas cosas con Milei y Espert", los dos principales referentes de las fuerzas liberales que compiten por el mismo electorado que el PRO.

El ex Presidente criticó al actual Gobierno al señalar que, desde que asumió, ya tomó deuda por "más de 60 mil millones de dólares" y precisó que se trata de "un récord histórico". Además señaló que la gestión kirchnerista le había dejado a él un "déficit monumental", en 2015.

Macri indicó que la actual administración ha "destruido la confianza interna y externa", y caracterizó la gestión de Alberto Fernández como una mezcla de "incapacidad, prepotencia e ignorancia".

"Nunca vimos partir tantos jóvenes", como desde la asunción del actual Presidente, aseguró. "Eso lograron en estos dos años", agregó.

"El populismo no puede vivir sin la mentira", aseguró. Y tildó a Máximo Kirchner de "mentiroso serial" y a Alberto Fernández de haber "perdido el contacto con la realidad" y de no tener capacidad de escuchar.

"En mi gobierno se decía la verdad", indicó el ex presidente. Y también diferenció a su fuerza en su rol opositor: "Nosotros no tiramos 14 toneladas de piedras", aludiendo a las protestas frente al Congreso cuando se debatía la fórmula de cálculo de las actualizaciones de los haberes jubilatorios.

"Esteban Bullrich tiene razón, tenemos que elevarnos, salir de lo chiquito", puntualizó Macri.