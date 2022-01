¿Misión imposible?: qué chances tiene el BCRA de cumplir con la exigencia del FMI y acumular u$s4.000 millones

Guzmán dijo que hay acuerdo con el FMI en que las reservas crezcan entre u$s3.000 y u$s4.000 millones por año, ¿cómo se lograría?, según los analistas

El ministro de Economía Martín Guzmán reveló en su exposición ante gobernadores sobre la marcha de las negociaciones con el FMI algo que los analistas ya habían anticipado y es que el organismo internacional iba a exigir como parte de un acuerdo una meta de acumulación de reservas. Es que 2021 cerró con un nivel crítico de reservas netas -entre u$s2.400 y u$s 4.000 millones según los cálculos privados- que es insuficiente para cubrir los vencimientos de deuda del primer trimestre que suman más de u$s5.200 millones, por lo que ese colchón se agotaría para marzo.

Fue una de las pocas precisiones con número que brindó Guzmán en el encuentro.

"Hay un punto de entendimiento: FMI y Argentina están en la misma página. Entendemos que es importante que haya un crecimiento de las reservas nacionales que nos permitirá construir una estabilidad económica duradera", destacó.

En ese marco, el ministro indicó que el sendero es que las reservas crezcan en un rango de "entre u$S 3.000 y u$s 4.000 millones por año", aunque no especificó cómo se lograría.

Para los analistas consultados por iProfesional engrosar las reservas en 2022 en ese monto es una meta "ambiciosa" en un escenario externo que será más desfavorable que el de 2021 cuando hubo un boom en el precio de las materias primas que impulsó una suba de 40% de las exportaciones, que son la fuente genuina de ingreso de divisas.

A su vez, Federico Broggi, analista de research, de Invertir en Bolsa (IEB) explicó que aunque la meta es anual, el FMI "pone pautas trimestrales, pero se sabe que Argentina tiene cierta estacionalidad para la acumulación de reservas muy ligada a los momentos de cosecha, el último trimestre se complica juntar porque a partir de septiembre hay menos liquidaciones del agro, entonces no creo que el organismo exija que sean u$s1.000 millones cada trimestre, hay que ver cómo se instrumenta".

¿Puede cumplirse ese objetivo?

Para algunos economistas es "factible" lograr esa meta pero solo bajo ciertas condiciones indispensables. Otros analistas creen que no podrá alcanzarse ese número.

Sobre la posibilidad de lograr la meta de entre u$s 3.000 y u$S4.000 millones, el director de Análisis Macroeconómico de Equilibra, Lorenzo Sigaut Gravina, evaluó que "para 2022 lo veo muy ambicioso".

"En 2021 hubo contexto externo a favor y el BCRA no acumuló reservas brutas ni netas. En 2022 el escenario internacional luce más complejo; la Reserva Federal va a subir la tasa de interés y ya está cortando la liquidez, China y Brasil, nuestros principales socios comerciales, van a crecer poco, por lo que será difícil exportar más, y hay una sequía que empieza a ser preocupante para la cosecha gruesa", describió.

A su criterio, "en ese escenario acumular esa cifra no lo veo, porque tendría que pasar algo que no quiere Guzmán y es que no haya crecimiento".

"Si no hay crecimiento, las importaciones no crecen y con las exportaciones más o menos de 2021 podes llegar a pensar en acumular algo digno de divisas. Pero si queres crecer al 4% y acumular u$s 3.000 millones tiene que haber una revolución de las exportaciones o un ingreso de capitales masivo que no creo porque el acuerdo con el FMI no va a generar confianza, a lo sumo va minimizar la desconfianza. Asi que probablemente 2022 sea un año en el que el objetivo de acumulación de reservas sea mucho menor", razonó.

De igual diagnóstico, Martín Polo, jefe de Estrategia de Cohen Aliados, juzgó que "no es posible que el BCRA logre acumular reservas en un contexto de cepo cambiario tan profundo" y concordó en que en "2021 tuvimos un shock de términos de intercambio muy favorable que permitió que las exportaciones tengan fuerte incremento, tuvimos los ingresos por los DEGs del FMI y sin embargo las reservas terminaron igual a las de 2021".

"Lo que el ministro no dijo es a qué costo se puede hacer eso" reprochó Polo al advertir que se puede "juntar" esas reservas "con una economía que este cayendo, y Guzmán dijo lo contrario, que quieren crecer".

El economista aclaró que "salvo que la soja se vaya a u$s 800, haya una super cosecha, que Brasil crezca al 10%, ahí se puede pilotear", sino "es poco probable que con una brecha superior al 100%, más cepo cambiario puedas acumular reservas".

En sintonía, Emiliano Anselmi, líder del equipo macro de PPI opinó que "es inimaginable que logren comprar u$s3.000.u$s4.000 millones con una brecha tan grande, en 2021 quedaron en cero con brecha que arrancó en 70% y terminó en 100%".

Para el analista, "la única forma de que suban" a ese valor es que este año bajen el déficit a 2,5% del PBI como pide el FMI, y que tracen un sendero de reducción a 0 en 2024/2025 y eso redundará en mucho menos financiamiento monetario en 2022, lo que descomprimiría la brecha por expectativas".

Con igual mirada, Broggi fundamentó que "esta meta de acumulación de reservas no es compatible con el sendero fiscal de Guzmán, con el déficit propuesto no parece producible este objetivo de u$s3000-u$s 4000, millones, es más una expresión de deseo"

"Si tenes un déficit fiscal muy elevado, hay que emitir más, debilitas tu moneda, y eso aumenta la brecha y hace más difícil obtener divisas y acumular reservas", alegó.

Para Diego Martínez Burzaco, jefe de estrategia de Inviú, será "difícil cumplir ese objetivo dado que la única fuente de ingresos en Argentina son las exportaciones, hay superávit comercial pero a costa de limitar mucho las importaciones y eso tiene un condicionante muy grande sobre el crecimiento futuro, por lo tanto no veo que pueda darse genuinamente el ingreso de dólares, salvo algún desembolso de algún organismo multilateral o una nueva emisión de DEGs".

En la misma tónica, Natalia Motyl, economista de la Fundación Libertad y Progreso vaticinó que esa meta "es bastante complicada" porque en "2022 van a entrar menos dólares por la sequía que se observa en la zona núcleo, los precios de las commodities tenderán a estabilizarse a partir del del primer semestre porque hay una menor liquidez a nivel mundial respecto a 2021, así que del frente externo entrarán menos divisas lo que hará más difícil acumular reservas".

Para poder acumular reservas habrá más cepo a importaciones, según economistas

¿Cómo podría alcanzarse la meta?

Para otros economistas es posible cumplir la meta pero condicionado a un conjunto de factores indispensables: la llegada de plata fresca de organismos internacionales de crédito, más restricciones a importaciones, y mayor ritmo devaluatorio.

En ese sentido, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, evaluó que la meta "es cumplible pero lo fundamental para poder lograrla es cuánta plata fresca se consiga de los organismos internacionales, algo que el ministro no dijo si efectivamente vendrá"..

El economista recordó que en el bochado proyecto de Presupuesto 2022 se contemplaba ingresos por u$s5.600 millones de organismos internacionales de crédito, de los cuales se especulaba que la mayor parte provendría del FMI que podría devolver los pagos de capital realizados

"Si no viene esa plata veo difícil llegar a ese número de u$s de3.000 o u$s4.000 millones", sentenció.

Gabriel Rubinstein coincidió: "si uno supone que si hay acuerdo con el FMI y no hay que pagarles, y que puede haber un flujo positivo del Banco Mundial, la CAF o el BID, entonces no es algo difícil de lograr, pero estamos igual muy lejos de niveles satisfactorio de reservas"..

Para Menescaldi, otra medida que deberán tomar en pos de la meta es mayor control sobre las importaciones, y cree que la tijera pasará por "las de consumo (las de autopartes para motos, autos), y evitar restringir las de bienes de capital para que no te afecte la inversión, las últimas que tenes que cortar son las de bienes intermedios".

"Algo tiene que cortar porque no hay dólares suficientes para acumular reservas y para importar", alegó

El economista dijo que otro factor es que "el tipo de cambio se mueva al ritmo de la inflación" para que "el tipo de cambio real sea competitivo".

Con igual mirada, Nery Persichini, de GMA Capital, opinó que la meta de reservas "podría ser factible pero creo esa instancia de u$S3.000 o u$s4.000 millones contempla un endurecimiento cada vez mayor del cepo, la noticia que tuvimos en las últimas horas de que se cortó a las concesionarias la posibilidad de acceder a divisas para autos importados es una muestra".

También aseguró que "vamos a estar muy atados a la suerte de China y de la soja; en 2021 al BCRA le costó acumular reservas por más que el campo liquidó casi u$s33.000 millones, la entidad monetaria compró neto poco más de u$s 5.000 millones y la variación de reservas terminó casi neutra".

Asimismo, coincidió en que la suba de la tasa de interés da pie "a acelerar el crawlin peg" que es indispensable que se mueva "a un ritmo cercano a la inflación, porque en 2021 tuvimos el año con mayor atraso cambiario del siglo XXI, y tiene que haber una corrección".

Este último punto enfatizó también Fernando Baer, economista senior de Quantum Finanzas, al señalar que "es posible cumplir la meta pero hay que diseñar un mercado de cambios que genere los incentivos para el ingreso de capitales y potenciar exportaciones y esto tiene que ser consistente con una brecha mucho más baja que la actual".

En ese marco, el economista argumentó que "una cosa es si vas a tener que acumular con tu flujo, porque ahí necesitas una devaluación más alta, y otra si el FMI va a reponer una parte de los DEGs que el país le pagó".

En cuanto a restringir importaciones, cree que "dentro de un programa con el FMI se puede hacer aunque no es una herramienta que puedas usar permanentemente por los efectos, pero para lograr alcanzar la meta de un trimestre podrían pisarlas para cumplir".

Por su parte, el director de Ecolatina, Federico Moll opinó que "es un objetivo razonable para un país con la volatlidad que tiene Argentina, pero para lograrlo necesitas una combinación de tipo de cambio y cepo".

"Dificilmente 2022 repita el contexto externo favorable que dejó 2021, por lo que para acumular u$s4.000 millones el BCRA debería usar, y mucho, cualquiera de las dos herramientas".

Broggi coincidió en que para acumular reservas el gobierno va "acelerar el ritmo de flotación administrada, es decir que el tipo de cambio real deje de apreciarse como en 2021, y gestionando el cepo, ya el jueves salió una prohibición de otorgar divisas para autos importados". Según su visión, restringirán "en particular a los bienes de lujo y dentro de ramas que tengan una producción nacional, como en el caso de los autos"

A su vez, el director de Analytica Claudio Caprarulo dijo que la meta "es realizable" al estimar para este año "un superávit comercial de u$s11.000", por lo que consideró que con ese saldo positivo se "podría llegar a acumular reservas si el gobierno sigue restringiendo como lo hace ahora gran parte del resto de la cuentas, por ejemplo lo que es la cuenta financiera del MULC"

"En un acuerdo con el FMI seguramente el gobierno va a tener que empezar a levantar el cepo para la actividad productiva, sería esperable ver eso para la remisión de utilidades de las empresas. Si eso se da, la variable de ajuste van a ser las importaciones, difícilmente volvamos a ver importaciones promedio de u$s 6.000 millones como en algunos meses de 2021, sino que vamos a ir un promedio más cercano a los u$s 5.000 millones", especuló.

Motyl también prevé que "vamos a tener mayores restricciones para importar seguramente a partir del segundo trimestre para que no haya un drenaje de divisas, y más dificultades para acceder al dólar ahorro".