La "Pandemia de la Deuda": Cristina vs Mauricio vs Alberto

Al parecer, se ha desatado una especie de nueva guerra entre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex presidente Mauricio Macri para mostrar quien de los dos endeudó más a la República Argentina.

En realidad, lo que importa es tratar de resolver el problema del endeudamiento que hoy muestra el país independientemente de lo que manifiesten ellos.

Ambos gobiernos fueron los que más endeudaron a la Argentina desde el 2008 en adelante. La deuda es un problema no resuelto desde que la Argentina por primera vez dejó de pagar el empréstito a la Baring Brothers en 1824 que finalmente se terminó de pagar ochenta años más tarde, en 1904.

Luego que el lunes pasado la vicepresidente Cristina Kirchner publicara una nueva carta donde comparó la deuda contraída por Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por 44 mil millones de dólares, con los gastos destinados a la pandemia de COVID-19 efectuados por la administración de Alberto Fernández, el ex presidente utilizó las redes sociales para contestarle y defenderse de las críticas.

La vicepresidente hizo una triste comparación entre los gastos que incurrió este Gobierno por la pandemia y la deuda tomada por Macri al manifestar que: "Dicen no pocos científicos, que la pandemia del COVID-19 estaría llegando a su fin. Ojalá! Igualmente sigamos cuidándonos. Lo que nosotros sí sabemos es que en Argentina lo que nunca se va acabar es lo que nos pasó -y nos pasa- por la pandemia macrista, cuando en el año 2018 Macri trajo al FMI de vuelta a la Argentina".

Cristina Kirchner comparó la deuda contraída por el gobierno de Macri con los gastos realizados en la pandemia

La respuesta de Macri

En tanto que Macri utilizó el análisis realizado por su ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, publicado en su cuenta de Twitter, para responder a las críticas.

El tuit del ministro fue retuiteado el lunes por Macri quien echó al economista de su gobierno para reemplazarlo con Nicolas Dujovne. El tuit de Prat Gay fue redactado hace más de una semana. En su hilo destaca que : "CFK saqueó el BCRA; robó ahorros en AFJPs y años de coparticipación a las provincias; fundió al Estado nacional transformando el superávit en déficit y aumentando la deuda en US$129 mil millones. Pero resulta que la culpa es del que intentó ordenar ese descalabro. #NoMientanMás". El segundo tuit retuiteado por Macri destaca que: "Demonizan a Macri porque ‘endeudó al país’, pero resulta que ellos ya aumentaron la deuda más que Macri. Y recién van por la mitad de su desgobierno!! #FanáticosDeLaMentira".

En un fragmento de la carta, CFK manifiesta que "a la administración de Macri le dieron un préstamo excepcional de 57.000 millones de dólares para salvarle el gobierno y ayudarlo a ganar las elecciones. No sólo no ganó las elecciones, sino que además no se sabe donde están esos dólares. ¿Alguien los vió? En todo caso, por favor llamen al 911. Y no es burlarse de la tragedia de la pandemia, al contrario. Pero por favor, mirá lo que tuvo que pagar Argentina, tu país, sólo en el año 2021″.

De acuerdo a distintas investigaciones realizadas por economistas del oficialismo y de la oposición, el promedio anual de aumento de la deuda en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner fue de u$s17.500 millones por año mientras en el gobierno de Mauricio Macri aumento u$s12.000 millones promedio por año.

Es importante primero seguir el análisis de Prat Gay para analizar la deuda total que heredó el gobierno de Mauricio Macri del de Cristina Fernández de Kirchner, la que le dejó a Alberto Fernández y como evolucionó esa deuda hasta ahora.

Los números del ex ministro de Economía muestran que la Deuda Pública Bruta al 30/9/15 (último dato oficial antes del cambio de gobierno) era de u$s257.800 millones.

Al 30/11/19 (a partir de ese año se publica mensualmente): u$s313.000 millones. Por lo tanto, tuvo un aumento de unos u$s55.500 millones de dólares.

Además, explica que del total de deuda bruta emitida hasta hoy (último dato: 28/2/21), solo el 16,6% se emitió durante la gestión de Cambiemos: 55,5 ÷ 334,9. El 83,4% de la deuda se emitió durante administraciones distintas a la de "los endeudadores de Cambiemos".

Prat Gay demuestra con números del ministerio de Economía que entre septiembre del 2007 y septiembre del 2015 la deuda bruta aumentó de unos u$s137.000 millones a unos u$s257.000 millones registrando un aumento de u$s120.000.

Economistas afines a Macri indican que, del total de deuda bruta , solo el 16,6% se emitió durante la gestión de Cambiemos

Números bajo análisis

Estos son los últimos datos oficiales antes de los respectivos cambios de mando. En realidad, el número es mayor, ya que no contempla deudas no registradas que fueron canceladas posteriormente.

En el análisis de operaciones de deuda durante octubre y noviembre de 2015 concluye qué hay que partir desde septiembre 2015 para la comparación, ya que la deuda se modificó muy poco entre septiembre y noviembre debido a que se emitieron unos u$s11.500 millones de nueva deuda y se cancelaron otros u$s10.300 de deuda vieja.

Destaca que es erróneo considerar diciembre de 2015 y que se debe tomar septiembre de 2015 como punto de llegada en la gestión de CFK quien no toma en cuenta que la fuerte caída de la deuda en aquél trimestre de unos u$s17.000 millones ocurrió con Cambiemos en el poder por el salto del tipo de cambio oficial del 17/12 que provocó una fuerte caída del valor en dólares de la deuda en pesos.

El problema que subyace en este tipo de análisis es que no se discrimina el aumento de la deuda en dólares y por otro lado el de la deuda en pesos que se puede reducir como producto de una devaluación del peso.

Comparación

Por su parte, el economista Gabriel Rubinstein realizó los cálculos del aumento de ambas deudas con un análisis muy particular llegando a la conclusión que en el segundo gobierno de CFK la deuda pública aumento más que durante el gobierno de Mauricio Macri.

Para hacer una comparación homogénea utiliza el concepto de Deuda Estatal Neta. Esta se define como la deuda del Tesoro con terceros (no estatales), más la deuda remunerada del Banco Central, menos las reservas netas del BCRA.

Tomando esa definición se observa que la Deuda Estatal Neta durante la última gestión de CFK subió en unos u$s68:000 millones, y durante la de Macri, la suba fue de u$s46.000 millones.

El trabajo explica que se pueden hacer otras consideraciones sobre el tema, como por ejemplo:

1) Que la deuda en Lebac, Leliq y Pases podría ser en general más estable que la deuda en bonos al mercado externo,

2) Que la ex presidenta Cristina Kirchner es la gran responsable de todo este entuerto de deuda porque dilapidó un superávit fiscal primario de casi 4 puntos del PBI, llevándolo a un déficit de 4 puntos del PIB (francamente imperdonable....)

3) Que Macri estuvo "tonto", ya que pagó el alto costo político de subir un 470% las tarifas entre 2016 y 2017, y no supo aprovecharlo para eliminar el déficit fiscal,

4) Que Macri fue muy imprudente en colocar tanta deuda en los mercados globales y debía haber emitido más deuda local o dinero, con metas de inflación mucho más laxas, etc.

"A la hora de hablar de Deuda Estatal Neta, debemos ver al menos, estas tres grandes componentes. Y que nos dicen que merced al muy alto déficit fiscal, el país no sólo ha venido pagando un muy alto costo inflacionario vía emisión lisa y llana de moneda, sino que se ha endeudado irresponsablemente, sea con deuda del Tesoro, del BCRA, o perdiendo reservas internacionales. Y que ambos gobiernos fueron malos en ese sentido. Y también, que el Gobierno de Cristina exhibe resultados bastante peores a los del gobierno de Macri" dice el economista.

Por otro lado, un trabajo del sitio chequeado.com señala que:

a) La deuda bruta durante la gestión de Mauricio Macri (Cambiemos) aumentó en promedio más que la registrada durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria), pero menos que el ritmo de endeudamiento de la actual gestión.

b) Si a la deuda bruta se le suman los pasivos del Banco Central (pases y Leliqs), el efecto de la devaluación favorece al ex presidente y muestra un ritmo de endeudamiento promedio menor al de Fernández de Kirchner y Alberto Fernández (Frente de Todos).

y muestra un ritmo de endeudamiento promedio menor al de Fernández de Kirchner y Alberto Fernández (Frente de Todos). c) En relación al Producto Bruto Interno (PBI), el porcentaje de la deuda de CFK al terminar su mandato fue inferior a la registrada por Macri. Ambos son superados por Fernández: los últimos registros oficiales ubican el nivel de endeudamiento por encima del 100% del PBI.

Lo importante es que lo que se modificó que con el gobierno de Cambiemos respecto al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue la composición de la deuda: aumentó la deuda con los acreedores privados y los organismos internacionales (en estos últimos casos, se trata de deuda más difícil de refinanciar como ocurre con la deuda con el FMI) en mayor proporción a los pasivos con el sector público (como, por ejemplo, la ANSES, el Banco Central o el Banco Nación).

Economistas oficialistas señalan que el actual gobierno "no tomó dólares prestados"

Aumento de la deuda

Según datos oficiales, la deuda con organismos multilaterales y bilaterales aumentó del 6% al 20% del PBI entre 2015 y 2019 -debido al préstamos que tomó la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras que la deuda con los privados pasó del 12,2% al 32,5% en el mismo periodo. Los pasivos intra-sector público aumentaron, aunque en menor medida, del 30% al 35%.

Si se observa la deuda argentina según el tipo de moneda, los datos del Ministerio de Economía muestran que a fines de 2015 los pasivos en moneda extranjera representaban el 70% del total de la deuda bruta, mientras que a fines de 2019 aumentaron al 78% por la deuda con el FMI. Al primer trimestre de 2021, ese porcentaje bajó levemente al 76%.

Los últimos datos de la deuda conocidos el 17 de enero pasado muestran que el 2021 cerró con una notable aceleración del ritmo de endeudamiento. Según los datos de la Secretaría de Finanzas, en diciembre la deuda bruta de la Administración Central a u$s363.362 millones, con un incremento de u$s9.848 millones.

Con esos movimientos, 2021 concluyó con un crecimiento de la deuda total de la Administración Central en u$s27.779 millones en términos brutos y u$s21.610 millones netos de la asumida con el Banco Central; y acumuló u$s50.062 millones desde el inicio del gobierno del Frente de Todos -en los primeros días de diciembre de 2019-, aunque se atenúa a unos u$s38.314 millones neta de los Adelantos Transitorios de la entidad monetaria, porque representan un activo del BCRA.

Con respecto al endeudamiento de este gobierno, un reciente trabajo del ministerio de Economía señala que: "Deuda en dólares no es lo mismo que deuda en pesos y a diferencia del pasado una deuda que se emitió en pesos se pagará en pesos".

El trabajo expresa que "se mezcla emisión de deuda denominada en moneda extranjera con emisión de deuda denominada en pesos y financiamiento del BCRA al Tesoro" y lo hace para aclarar cómo se tomó deuda en el gobierno de Alberto Fernández.

Se trata de una especie de contestación a algunos economistas de la oposición como es el caso del ex ministro Alfonso Prat Gay, que a través de los datos de deuda recientemente conocidos sostienen que en solo dos años este gobierno se endeudó más que el de Mauricio Macri.

Entre sus puntos más importantes destaca, a diferencia del análisis de Prat Gay, que fue "entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, cuando la deuda externa (deuda pública denominada en moneda extranjera) creció en más de u$s100.000 millones y aclara que es deuda que se tomó en dólares y sólo se puede pagar en dólares y puntualiza que este gobierno solo tomó deuda en pesos.

Te puede interesar Empleados de Comercio: con un pedido de suba salarial, Cavalieri se prepara para las negociaciones

"El actual Gobierno no tomó dólares prestados. Por el contrario, en el año 2020 se realizaron dos operaciones de reestructuración de deuda externa que generaron para la República Argentina un ahorro de u$s34.800 millones para el período 2020-2030" finaliza el informe.