Dólar, sin freno: a cuánto cotizará si no se acuerda con el FMI, según experto

El economista de la City Iván Carrino anticipó a cuánto podría escalar la divisa estadounidense si no se firma un acuerdo con el Fondo Monetario

El economista Iván Carrino advirtió este lunes que el dólar podría trepar a $260 en los próximos tres meses si se cae el acuerdo con la el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En declaraciones radiales, el analista aseguró que intentar estimar el precio del dólar en los próximos tres meses resulta "muy difícil" ya que la economía argentina "depende de una variable muy importante: el Fondo Monetario Internacional".

"El ministro de Economía (Martin Guzmán) está jugando a un juego un tanto arriesgado que es decir 'si el Fondo no acepta nuestras condiciones, no vamos a acordar'. Creo que jugando a esa carta, haciendo una negociación dura y entonces cuando se reúne con los gobernadores en realidad no está diciendo nada bueno", advirtió el titular de ICYAsociados.

En otro tramo de la entrevista y al ahondar de lleno en el precio del dólar, sentenció: "Si el acuerdo con el Fondo se cae y la Argentina entra en default, yo te digo que en tres meses el dólar lo ves en $ 260".

Sin embargo, Carrino explicó que de darse un escenario de entendimiento, con un pago de mayor plazo y con nuevas metas fiscales, reducción del déficit y baja de la emisión monetaria, "el dólar puede quedarse en $215 o incluso bajar a $205".

El acuerdo con el FMI sigue preocupando al mercado

El acuerdo con el FMI es fundamental para que vuelva cierta estabilidad económica y financiera

Promediando el mes de enero, aún no hay novedades del acuerdo con el FMI, lo que enciende las alarmas del mercado que se refugia en los diferentes dólares libres que se negocian en el mercado.

Para Diego Matianich, jefe de Investigación en Inversor Global, "el mercado cambiario parece estar colgado de un péndulo". "La falta de previsibilidad y de un acuerdo con el FMI están calentando el mercado cambiario. Repetimos siempre los mismos errores, creyendo que la suba del dólar se contiene con más controles y restricciones", explicó el economista.

Además, las reservas del BCRA están en niveles críticos. La semana pasada, las reservas brutas de la entidad monetaria penetraron a la baja la barrera de los u$s39.000 millones, un evento que no se daba desde finales de diciembre del 2020.

En cuanto a las reservas netas, las estimaciones de las principales consultoras del mercado dictan que ya se encuentran por debajo de los u$s2.000 millones.

En este sentido, Matianich sostuvo que, si bien los dólares provenientes del agro, aunque menos de los proyectados, le dieron un leve aire al Gobierno este año, "las reservas netas del BCRA están prácticamente en cero y se aproximan los vencimientos con el FMI y el Club de París".

El dólar sigue siendo cobertura

Las reservas del BCRA están en niveles críticos, lo que pone presión en los dólares

Ante este conglomerado de malas noticias, el ahorrista promedio sigue refugiándose en el dólar, pero no solo en el blue, sino también en el MEP que cada vez gana más popularidad.

Para Marta Raimundi, asesora financiera en Bull Market Brokers, la suba de precio de este tipo de cambio financiero deja en evidencia que el mercado esá demandando cobertura.

"Si no se arregla el tema con el FMI, vamos a estar todos dependiendo de la incertidumbre que hay en el medio", detalló la especialista, indicando que, de seguir por este camino, también aumentará la presión sobre el dólar blue y este arrastrará a los demás dólares.

"Hay mucha incertidumbre y las variables son: respuestas del FMI y el Gobierno, tasas a nivel Estados Unidos porque hay una inflación del 7% y, más allá de eso, el mercado local está demandando un ajuste por la incertidumbre que tenemos", concluyó la asesora.