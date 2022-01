Robert Kiyosaki, autor de "Padre Rico, Padre Pobre", da consejos para invertir en bitcoins: "Llega el momento de hacerse más rico"

El autor del bestseller "Padre Rico, Padre Pobre", Robert Kiyosaki, utilizó Twitter el domingo para mostrar su entusiasmo por la baja de Bitcoin (BTC), que volvió a registrar movimientos de retracción en los últimos días. Lo cual, para el inversor, es el momento ideal para las compras.

"Los beneficios se obtienen cuando se compra, no cuando se vende. La caída del precio de Bitcoin son buenas noticias. Compré a 6,000 y 9,000. Compraré más si y cuando pruebe los 20,000 dólares, dijo.

WOW: Words of Wisdom. 1: "Don’t teach pigs to sing. It wastes your time and it annoys the pig." 2: "If you argue with an idiot there are two idiots." 3: "Wisdom is scarce. Stupidity is infinite." This is not the time to be arguing with pigs. Be wise. Buy gold, silver & Bitcoin. — therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) January 22, 2022