"El FMI no podrá resolver la disfuncionalidad argentina", sentencia The Economist

La prestigiosa revista británica The Economist dedicó un artículo de su última edición a las negociaciones entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda de US$44 mil millones. La nota titulada "El FMI no puede resolver la disfunción de Argentina" afirma que las conversaciones ocurren en un "un momento difícil" y que "hasta ahora no van bien".