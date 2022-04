El peligro de la falta de combustibles en Semana Santa: las alarmas que el Gobierno no escuchó

La falta de gasoil y los posibles problemas futuros con el suministro de nafta en particular en la próxima Semana Santa muestran la poca capacidad del Gobierno para reaccionar ante señales concretas.

Las señales de alarma que sonaron con respecto a la demanda de energía en el próximo invierno a nivel local como internacional, en relación con la cobertura de la demanda de energía del invierno venidero al parecer no fueron tenidas en cuenta.

Por consiguiente se pasó de un escenario de interrogantes sobre la magnitud de los cortes en invierno a otro de posibles interrupciones en el suministro durante el otoño. También aumentó la probabilidad sobre un retraso en la producción agropecuaria, por la escasez de gasoil, lo que también repercutirá negativamente en la balanza comercial.

En este aspecto hay que destacar que la suba en el precio internacional del petróleo y el gas y la decisión de las petroleras locales de exportar petróleo genera un gran problema en la provisión de gasoil a estaciones de servicio y mayoristas que se podría agudizar en los próximos días en fin de semana largo de Semana Santa entre el 14 y el 16 de abril donde algunos estacioneros dicen que también podría faltar nafta.

La falta de gasoil y el sobreprecio ahoga a los camioneros

El mercado "blue" del combustible

Los camiones si no tienen gasoil no podrían llevar a las estaciones de servicio la nafta para cargar en los surtidores. Por ese motivo ya se observa en varios puntos del interior del país el interior una especie de mercado "blue" o paralelo para el combustible clave para el transporte y la operación de maquinaria.

Al respecto es importante destacar que el consultor analista energético Luciano Caratori, ex secretario de Planeamiento Energético, elaboró un estudio en el que analiza dichas variables a lo largo de tres grandes escenarios: el de octubre de 2021, el de diciembre de ese año y el de febrero-marzo de 2022 de acuerdo a lo que informa el sitio especializado Econo Journal.

De ese trabajo se desprende que la Secretaría de Energía a cargo de Dario Martínez no consideró y desatendió todas las alertas y por lo tanto redujo su margen de maniobra para afrontar la crisis que se evidencia por la falta de gasoil y la dificultad para asegurar la oferta de gas natural para el invierno.

El trabajo del consultor explica que "primero, pasamos de una alerta fiscal vinculada con los subsidios a, luego, una alerta de divisas porque no se sabía si van a alcanzar los dólares para pagar las importaciones. Por último una alerta de abastecimiento y no considerar que tendría que haber cortes programados de suministros en la electricidad y en el gas para empresas y consumidores que ya se están realizando".

Darío Martínez, secretario de Energía

Qué pasó con el gas natural licuado

El trabajo explica que en octubre del año pasado el gas natural licuado (LNG, por sus siglas en inglés) cotizaba a 14,5 dólares por millón de BTU, un valor frente al actual que está por encima de los 40 dólares.

En esa época, en medio de la renegociación del acuerdo con el FMI ya circulaba el rumor de la reducción de los subsidios energéticos que pediría el FMI junto a la suba de tarifas para reducir parte del déficit fiscal primario.

"Se trataba de una buena etapa,para definir tarifas que permitieran remunerar el costo del abastecimiento energético o para brindar incentivos adecuados a la eficiencia energética que limitará la salida de dólares" explica el estudio de Caratori.

Hay que señalar además que desde diciembre de 2021 la economía mostraba una aceleración de la inflación. A esa complicación se le añadía un precio internacional del LNG lindante a los u$s 35 por millón de BTU, por lo que inexorablemente crecía la amenaza de la falta de divisas.

Qué efectos tendrá la falta de dólares en los costos energéticos

Otro gran interrogante era que frente a la caída de las reservas internacionales netas del BCRA el Gobierno tendría los dólares suficientes para pagar los costos energéticos en el invierno.

Sin embargo en los tiempos de la negociación contractual que ahora se aceleraron por el gas de Bolivia, no se estimuló lo suficiente la producción gasífera en la Cuenca Austral y la Cuenca del Golfo San Jorge, y se gestionó de manera tardía la reactivación de los biocombustibles para parar la sangría, entre otros errores.

La tercera alarma sonó en febrero y marzo de 2022, donde se concretaron las amenazas que anticipaban los dos escenarios previos agravados con la invasión de Rusia a Ucrania. Entre la necesidad política de comprar los volúmenes de energía para cubrir un aumento en la demanda a cualquier y la necesidad económica de cuidar un recurso escaso como las divisas de la mano de un plan de racionamiento del consumo para importar menos gas y derivados, por otro lado la secretaría de Energía no hizo nada.

El peligro de la falta de combustibles en Semana Santa: las alarmas que el Gobierno no escuchó

A eso se sumó un problema que pocos conocen derivado de un conflicto gremial derivado del suministro de LNG. Eso se produjo porque se profundizó la baja en la generación de Energía hidroeléctrica local porque se agudizaron las disputas salariales con la gremiales con la creación de un nuevo gremio: la Unión de Trabajadores Petroleros de Argentina (UTPA).

El trabajo destaca que "todavía quedan elementos accionables, y el foco tiene que estar ahí: hay espacio para mitigar esta situación y también para no agravarla, pero hay procesos que llevan tiempo y ya deberían estar activados pero puede haber grandes problemas en la oferta de combustibles también".

Falta de combustibles: el impacto en el transporte

Uno de los sectores más perjudicados por el desabastecimiento y los sobreprecios que se pagan por el gasoil es el de transporte. Muchos dueños de camiones dejan parados sus vehículos porque en muchos casos es difícil diseñar un recorrido en el que se tenga la seguridad de que se va a poder recargar combustible.

Desde la Cámara de Transportistas Unidos de Argentina explican: "El que tiene un camión o pocos camiones no puede mandar a una recorrida de 6.000 kilómetros sin poder saber si va a tener combustible. Así que optamos por parar el camión. Carga general, se tiende a mover".

"Lo que es perecedero, alimentos o vacunas por ejemplo, no puede salir directamente porque no sabe si va a llegar. Tenemos un cliente con un envío de carne a Bolivia y no tenemos manera de saber si mandarlo porque en el Norte el faltante es grande. La carne está en el frigorífico y se puede echar a perder", añadieron.

Falta de combustible: como afecta a la cosecha gruesa

Esto se produce además en medio del llamado "trimestre verde" de cosecha gruesa, la más importante del año, donde los chacareros y contratistas recogen la siembra luego la llevan en camiones a los puertos del interior como Rosario Necochea y Bahía Blanca donde se ha disparado el precio del gasoil que llega a costar hasta 200 pesos el litro.

En varios casos los cupos de las estaciones de servicio muestran una mercado diferente ya que en algunas ocasiones desaparecen los cupos si el consumidor está dispuesto a pagar el precio del gasoil en el mercado blue que siempre aparece cuando la oferta no alcanza y la demanda se desborda.

"El gasoil que se vende en surtidores en las estaciones de servicio cuesta en promedio unos 115 pesos pero su venta está restringida a clientes habituales o con cupos de 20 a 30 litros por auto y 80 a 200 litros por camión" explicaron a iProfesional desde CECHA.

El valor en el blue hasta la semana pasada oscilaba entre $125 a $135 el litro pero hoy a esos valores prácticamente pocos estacioneros lo venden. Lo más grave es que afecta al agro y a las empresas de transporte y de logística porque el faltante en plena cosecha es mayor y se puede agravar el próximo fin de semana largo de Semana Santa donde la disparidad de precios podría ser mayor.

El economista Salvador Distefano explicó a iProfesional que "una cosechadora consume aproximadamente unos 1.000 litros de gas oil para trabajar unas 50 a 60 hectáreas por día y los cupos actuales no logran cubrir ni un día de esas necesidades".

Este es el precio del litro de gasoil por localidad

Los precios del litro del gasoil blue estimados por localidades son los siguientes.

Norte Pcia de Buenos Aires: $135 y $140

Centro Pcia de Buenos Aires: $140

Oeste Pcia Buenos Aires: $170

Sur Pcia Buenos Aires: $150

Córdoba: $170 el litro de gasoil.

Centro y Norte de Santa Fe: entre $135 y $145

Rosario: $150

Entre Ríos: entre $145 y $150

La Pampa: $140

En la Provincia de Buenos Aires, la dispersión de precios en el mercado blue es muy grande y en algunos lugares según pudo averiguar iProfesional puede costar entre $170 y $200 el litro. Aquí hay que mencionar un punto muy importante y es que los clientes con una buena relación comercial y cuenta corriente con el estacionero logran conseguir precios más bajos pero entregan entre a algunos consumidores no más de 500 litros.