Dólar, tasas y las 5 consecuencias que genera una aceleración del índice inflacionario

Se conoció que la inflación del mes de marzo fue de un 6,7%. "Este dato, no lo debemos tomar como un dato más. El nuevo umbral de inflación o nominalidad, exige a su vez que la carrera inflación, tasa de interés y dólar se retroalimenten entre sí. La inercia indexatoria, empuja a todas las variables", indicó Mariano Otálora, conductor del programa Qué Hacemos con los Pesos (A24).

Y resumió los tres efectos principales que tiene una aceleración del IPC: "Más inflación, implica que el Banco Central deba subir la tasa de interés. Y fue lo que hizo al llevar la tasa al 47% aunque igual lejos de la inflación. Además, exige que la tasa de devaluación también se acelere. Y obliga a que el ajuste de tarifas sea mayor".

Además, sumó otras dos consecuencias: "También te pone a los sindicatos en guerra y las exigencias sociales cada día son mayores".

De acuerdo a lo que explicó José Dapena, economista y director de Finanzas en UCEMA, detrás de la inflación hay "una tonelada de pesos emitida durante 2020 y 2021. Tuviste que financiar el déficit fiscal sin poder contar con acceso al crédito externo. Eso implicó emitir y una asistencia del Banco Central al Tesoro, de al menos entre 6 y 8 puntos del PBI. La base monetaria, en los últimos 12 meses subió 42%. Y a quienes más les impacta esto es a los empleados públicos y jubilados, más el sector informal".

El último dato de marzo es el nuevo umbral de inflación

Efecto inflación: aumenta la presión sobre el dólar

"En cuanto a las expectativas de inflación reflejada en el precio de los bonos, podemos ver un bono que vence el año próximo como el TC23, que ajusta por inflación, que tiene una TIR de -2. Evidencia la protección que se está buscando respecto de la inflación. Y la deuda que se puede emitir en este momento es ajustada por inflación y a corto plazo", observó Dapena.

Para Otálora, "políticamente es complejo mover todas estas variables, pero no te queda otra. Las expectativas del mercado, consumidores, empresarios, empleados son que la inflación no cederá y es difícil modificarlas. Y el acuerdo con el FMI exige no atrasar el tipo de cambio, tener una tasa de interés positiva y reducir el costo fiscal. Hasta el momento la manera que el Gobierno utiliza para bajar el costo fiscal es vía el impuesto inflacionario, que sea la inflación la que licue todo".

"El Fondo no tiene otra alternativa que arreglar y adaptarse", resaltó Dapena. Y añadió: "La sensación es que lo peor pasó, que fue la pandemia con la emisión fiscal y el acuerdo con el FMI. Hoy hay problemas de credibilidad y no contás con los dólares".

Se acelera la tasa de devaluación del peso

"La tasa de devaluación se está acelerando. Otro dato interesante es cómo convergieron las tasas en pesos en 57% efectivo. Ahora viene la segunda parte que es la de cumplir el aspecto fiscal y tu gran aliado es la inflación. El punto es político. Por otra parte, el tema de subsidio de tarifas también se va a tener que tocar", indicó el economista de Ucema.

¿Se redefine el rumbo económico?

El presidente Alberto Fernández sigue negociando internamente con el kirchnerismo duro. Y anunció el tema de redistribuir la renta inesperada. Está pidiendo al sector agroexportador, beneficiado por precios internacionales, que aporte más.

"El punto es que siempre tenés un Estado que quiere participar de las rentas positivas inesperadas. Y cuando son negativas, no pasa nada. Además ya existe un impuesto en esta línea que es el Impuesto a las Ganancias", remarcó Dapena.

Están viendo de dónde sacar plata en un contexto que no tenemos quien nos presta y genera dólares que estoy necesitando. Y esto termina siendo pan para hoy y hambre para mañana".