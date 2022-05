"Efecto Feletti": ola de remarcaciones en alimentos tras la salida del ex secretario de Comercio

Antes de irse, Roberto Feletti les prometió a las principales fabricantes de alimentos que habilitaría un aumento "fuera de agenda" en los productos que integran "Precios Cuidados", con el objetivo de que esos artículos no falten en las góndolas. Algo que viene sucediendo, cada vez en mayor proporción, por la amplia diferencia entre los precios regulados y los precios libres.

Todavía no se sabe si el flamante secretario de Comercio, Guillermo Hang, cumplirá con la promesa de su antecesor.

Las compañías, por las dudas, se están cubriendo de que el nuevo funcionario se ponga más duro que Feletti en materia de precios. Y empezaron a aplicar aumentos preventivos en gran parte de los alimentos que venden a las cadenas de supermercados y a los mayoristas.

De hecho, una de las versiones que circula entre los empresarios es que Hang podría obligarlas a congelar el precio de una canasta de productos esenciales. Algo que para esos ejecutivos luce imposible, en medio de una dinámica inflacionaria acelerada.

Los aumentos

iProfesional tuvo acceso a listas de precios enviadas en las últimas horas por empresas líderes de la alimentación, que proveen a las grandes cadenas minoristas y también a las mayoristas. Inevitablemente, esos ajustes llegarán más temprano que tarde a los acuciados bolsillos de los consumidores.

En algunos casos, los aumentos de esta semana implican el segundo cambio en lo que va del mes.

Es lo que sucede con los aceites, los fideos y el café -que esta semana se incrementaron en torno al 7% en promedio- y que ya lo había hecho (en porcentajes de entre 3% y 5%) a comienzos de mayo).

El rubro de los aceites se encuentra especialmente afectado por el contexto global, ante los faltantes provocados por la guerra de Ucrania. En el caso del café, el mercado local se viene adaptando a los precios internacionales, donde ese producto se encareció 100% en dólares en los últimos meses.

Los fideos, así como la harina, tiene también una explicación tras el salto del precio internacional del trigo, con una tonelada que ota vez superó los 450 dólares.

Sin embargo, al trauma global, en la Argentina hay que añadirle la propia dinámica inflacionaria, que ya venía corriendo por arriba del 50% interanual.

Alimentos sin freno

Es más: si a los aumentos de los últimos cuatro o cinco meses en el rubro de los alimentos se los anualizara, la inflación estaría en torno al 100%. ¿Va la Argentina hacia ese escenario?

No es improbable, si no se detienen esos ajustes, que hoy por hoy lucen imparables. Con un contexto global muy complicado. Y también con un Gobierno que no da ninguna señal clara del rumbo definitivo que quiere tomar.

A continuación, una lista con los últimos aumentos de precios a la salida de fábrica, que pronto llegarán a las góndolas.