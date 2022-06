Cuál es la razón por la que el dólar blue sube y la forma de pararlo, según Salvador Di Stefano

El dólar blue muestra una brecha del 74,32% respecto al oficial minorista y acumula una ganancia mensual de $ 18, traccionado por la "falta de confianza" y "bajo nivel de inversión" que muestra el escenario productivo, según señaló el economista Salvador Di Stefano.

"El problema de Argentina no son las importaciones, porque son bajas. El problema no es el nivel de importaciones, el problema es que no tenemos inversión y que las exportaciones son escasas", apuntó el analista en su última columna titulada "Dólar para arriba".

Para Di Stefano la suba que registran los dólares alternativos responde a que la economía argentina "está inmersa en una discusión equivocada".

Para Di Stefano, los dólares alternativos suben porque la economía argentina "está inmersa en una discusión equivocada".

La razón por la que el dólar blue sube, según Salvador Di Stefano

"El problema de Argentina no son las importaciones, porque son bajas en términos de PBI (15,1%) y, del total, el 85% son fundamentales para el funcionamiento del sector privado", señaló.

De acuerdo a los últimos balances de los cuáles el operador se hace eco, el Estado solo financia con ingresos genuinos el 80% del gasto, mientras que el déficit se financia en un 80% con emisión monetaria. "Dólar pum para arriba, falta confianza", continuó.

La cartera de capitales actual representa el 17% del Producto Bruto Interno (PBI), cifra que se encuentra casi 2 pp debajo del 19,5% experimentado en 2019.

Para Di Stefano la suba que registran los dólares alternativos responde a que la economía argentina "está inmersa en una discusión equivocada".

"Desde estos años a la fecha nunca cayó por debajo del 12,5%, tampoco creció por encima del 17,2%. Esto implica que no hay inversiones suficientes en el país, para tener un crecimiento económico importante", remarcó Di Stefano.

El dólar blue cotiza este jueves a $224

Cómo parar la suba del dólar

Frente a este escenario, el analista de mercado insiste que el problema de la economía argentina es que "la Tesorería gestiona muy mal el presupuesto público".

"Los ingresos genuinos financian solo el 79,9% del gasto público en los últimos 12 meses, un año atrás financiaba el 78,3%, lo cual nos muestra que la gestión poco ha cambiado en los últimos 2 años", lamentó.

Es por ello que para Di Stefano, el primer "gran problema" radica en que el déficit fiscal es muy elevado" y que, "en los últimos 12 meses, aumentó el 55%".

Para Di Stefano la suba que registran los dólares alternativos responde a que la economía argentina "está inmersa en una discusión equivocada".

"Un país que solo financia el 80% del gasto con ingresos genuinos, y del déficit fiscal el 80% se financia con impresión de papelitos de colores, no puede tener otro destino que una economía que se devalúa, alto riesgo país, inflación y alta tasa de interés", alertó.

Así, para el operador de la City el problema no es la "lapicera para tachar a quienes importan", diagnóstico que esbozó el lunes pasado la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al advertir por un "festival de importaciones".

"La solución son los incentivos a generar negocios, sacarle el pie de encima a los empresarios que producen, dejándolos exportar, bajando presión tributaria y haciendo un plan productivo para crecer", sentenció Di Stefano.