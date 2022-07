Aumento de salario para pizzeros: a cuánto se va el sueldo básico

El Sindicato de Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Pizzeros, Heladeros y Alfajoreros cerró la paritaria 2022-2023 para los trabajadores y trabajadoras de Pizzerías, Fábricas de Churros y Casas de Empanadas, con un aumento del 60% con sumas no remunerativas y cláusula de revisión.

De esta forma, los sueldos básicos para mayo del 2023 estarán, en las fábricas de empanadas, arriba de los $180.000 y con un máximo de casi $230.000; mientras que el de pizzerías, arranca con un inicial de $165.000 y un tope de $245.000.

El acuerdo incluye dos cláusulas de revisión e impactará en el bolsillo del personal de las actividades Pizzerías, Pizzerías-Grill, Pizza-Café, Rotiserías, Casas de Empanadas, Fábrica de Discos de Empanadas, Fábrica de Pizza y/o Pre-Pizza y Fábrica de Churros.

Los básicos para mayo del 2023 estarán, en las fábricas de empanadas, arriba de los $180.000

El secretario General de la organización gremial, Luis Hlebowicz, manifestó a iProfesional que "la idea para esta negociación paritaria fue fijar un 60% de incremento salarial como base, con cláusulas de revisión en noviembre y diciembre".

Seguimiento de la inflación

Agregó que "de esta forma, hacemos un seguimiento del proceso inflacionario que tanto nos preocupa y sostenemos el poder adquisitivo de los salarios, que es el compromiso que hemos asumido con los compañeros y las compañeras".

La mejora salarial se abonará en seis tramos, finalizando mayo del 2023, cuando los trabajadores y las trabajadoras percibirán el total del 60% de aumento sobre los básicos de junio de este año, en el marco del convenio colectivo de trabajo 24/88.

Los incrementos de haberes comenzarán en julio y agosto, con una asignación no remunerativa del 10%, secundado en septiembre y octubre por una suba en los salarios básicos del 10% y una asignación no remunerativa del 10%.En tanto, para noviembre y diciembre, se fijaron incrementos del 20% más el acompañamiento de sumas no remunerativas del 10%. En enero y febrero del año próximo, el incremento será del 30%, a lo que se debe sumar un 10% en concepto de sumas no remunerativas.

En el último tramo del acuerdo, en marzo y abril del 2023, tendrán un aumento del 40% más la suma no remunerativa del 10%, para terminar en mayo del 2023, con el incremento del 60% sobre los salarios básicos.

La mejora salarial se abonará en seis tramos, finalizando mayo del 2023

Efectos de la pandemia

Hlebowicz recordó que "con la pandemia, nuestra actividad sufrió por la pérdida de puestos de trabajo, tanto por la caída económica como por el cierre de locales" y graficó que "hoy el panorama es distinto, porque aumentó el consumo, hay un resurgir de comercios, muchos nuevos que han generado empleo".

Señaló que "no fue fácil atravesar ese tiempo donde a la inestabilidad laboral había que sumarle la preocupación por la salud, porque los que tenían trabajo estaban expuestos a una enfermedad que no perdonaba".

Te puede interesar Sueldo de empleada doméstica en julio: cuál es el salario por hora y mensual

El dirigente afirmó que "gracias a nuestra organización gremial, los trabajadores y trabajadoras fueron asistidos, con una obra social que funcionó a pleno y con la firme decisión de sostener los puestos de trabajo, ya sea a través del diálogo y las negociaciones con las patronales o como medidas de fuerza, como las que llevamos a cabo y no dudaremos en seguir realizando sin está en juego el trabajo de nuestros afiliados y afiliadas".