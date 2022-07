Qué medidas urgentes debería tomar Silvina Batakis, la nueva ministra de Economía

Si tuviera que definir qué sería lo más básico que debería hacer la nueva ministra de Economía diría: asegurarnos que las metas fiscales con el FMI tienen muy altas chances de ser cumplidas. Explico por qué:

Dado que el déficit que esperamos en general las consultoras económicas es mayor al proyectado en el acuerdo con el FMI, cumplirlo sería en sí, un factor de más "tranquilidad" (para usa la muletilla del eyectado ministro Martín Guzmán).

que esperamos en general las consultoras económicas es mayor al proyectado en el acuerdo con el FMI, cumplirlo sería en sí, un factor de más "tranquilidad" (para usa la muletilla del eyectado ministro Martín Guzmán). Una mejora fiscal , implica menos desahorro. Lo cual implica, obviamente menos gasto , y mayor superávit comercial. Lo cual implica más reservas para el BCRA. Lo cual implica 2 cosas: alivio en el frente cambiario, y más chances de acercarnos a las metas con el FMI en materia de reservas (lo cual implica más "tranquilidad" económica también).

, implica menos desahorro. Lo cual implica, obviamente , y mayor superávit comercial. Lo cual implica más reservas para el BCRA. Lo cual implica 2 cosas: alivio en el frente cambiario, y más chances de acercarnos a las metas con el FMI en materia de reservas (lo cual implica más "tranquilidad" económica también). Una mejorar fiscal impactaría más favorablemente en el cascoteado mercado de bonos en pesos: menos necesidad de rollover, y más tranquilidad de los bonistas, lo que a su vez permitiría al BCRA, dejar de emitir pesos para defender los precios de los bonos (menos emisión "bruta", no "neta", ya que los pesos que emite el BCRA son esterilizados vía Leliq).

Una mejora fiscal implicaría menos emisión de pesos, lo cual facilitaría esfuerzos para bajar la inflación, que se encuentra en niveles altísimos.

El reemplazante de Guzmán debería tomar medidas que no son del agrado de Cristina Kirchner

Nueva ministra de Economía: qué medidas debería tomar

Ahora bien, para contener el déficit fiscal, habría que tomar algunas medidas que han venido espantando a la mandamás del Frente de Todos. Las medidas serían: suba de tarifas (para bajar subsidios), no promover más moratorias jubilatorias, archivar hasta nuevo aviso el proyecto de salario universal, etc etc.

Aunque quizás quieran tomar algunas medidas que sí le gusten a Cristina (aumento de impuestos), aunque es poco probable sean avaladas por el Congreso.

Cristina, a pesar de que dice que no es una "déficit fiscal maníaca", sí lo es.

En su primer gobierno, en su segundo gobierno, y ahora: siempre quiere más y más gasto. Y ella "opina", como supiera de lo que está hablando, que el déficit fiscal no "genera" inflación.

Cristina Kircher debería aprobar un accionar más "ortodoxo" en materia económica

¿Aprobaría Cristina un accionar, digamos, más "ortodoxo" en materia económica?

Sabemos que Cristina es una suerte de "terraplanista" en materia económica, que "descree" de lo que toda clase de profesionales (más liberales o más a la izquierda), dan por probado teórica y empíricamente. Entonces: ¿aprobaría Cristina un accionar, digamos, más "ortodoxo" en materia económica?

Si lo aprueba ella, o finalmente el vapuleado Alberto Fernández logra las cosas se encaminen en esa dirección, la economía podría mejorar.

Pero si no logra encaminarse en esa dirección, sea por "sabotaje" de Cristina, o directamente, porque la nueva ministra encara un accionar diferente, de más gasto y más emisión monetaria, intentando compensar eso con "super controles" (de precios, de importaciones, de cambios, etc), dando por finalizada la "etapa moderada" del gobierno, nos esperan seguramente momentos muy difíciles. Podríamos terminar con un default con el FMI, una violenta suba del dólar, y tras cartón, un brote hiperinflacionario.

Supongo prevalecerá cierta "cordura". Veremos.

Te puede interesar Cristina Kirchner pidió un "shock" para estabilizar el dólar, pero el mercado palpita una devaluación

Gabriel Rubinstein es Director GRA Consultora. Ex Representante Roberto Lavagna en el BCRA