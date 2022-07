Dólar, reservas y las 5 variables críticas que complican a la ministra Batakis

La salida de Martín Guzmán obligó al Gobierno a tomar las riendas de una situación delicada. Dejando como legado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a Silvina Batakis le tocaría decidir un rumbo o mantener el estado de cosas como hasta ahora.

Mariano Otálora presenta en Qué Hacemos con los Pesos (A24) la radiografía sobre las variables que complican al Gobierno:

Relación con el FMI

"Era administrar los desequilibrios y no hacer reformas. Aunque Batakis dijo que no va romper las relaciones con el Fondo, Cristina Fernández volvió a decir que no está conforme con el acuerdo que cerró Guzmán. Y hay dos maneras de cortar: o por cadena nacional o diciendo que no se llega y que hay que ajustar."

Materia cambiaria

"Había que evitar el salto devaluatorio, pero no atrasar el tipo de cambio. Esa es la razón de las micro devaluaciones."

Administrar el comercio

"Para recomponer las reservas hay que vender más de lo que se importa para tener un saldo a favor."

Financiamiento en pesos

"Se trata de generar una tasa real positiva para que la gente elija pesos."

Materia fiscal

"Había que reducir subsidios licuándolos por la inflación, y otra parte licuando salarios y jubilaciones. Y un ajuste gradual sin emitir."

"Es muy difícil administrar todo esto sin un plan y, declarada la guerra, los desequilibrios se empezaron a complicar porque el salto devaluatorio se atrasó más porque subieron las materias primas, y al mayor ingreso por las exportaciones le siguió la mayor demanda de energía. Y las expectativas se esfumaron porque Guzmán no supo anclarlas."

Para el analista Ricardo Delgado, existe un fundamento político crucial. "El punto de fondo es la imposibilidad de hacer política económica para una coalición que está fracturada donde hay miradas contrapuestas entre el Presidente y la Vicepresidente. Sobre todo, porque la Vicepresidenta ejerce su influencia sobre funcionarios con poder de decisión real."

La industria pide auxilio

A pesar de lo abrupta, la renuncia de Guzmán era una noticia esperable. Los mercados respondieron con una corrida cambiaria que obligó al Banco Central (BCRA) a vender más de u$s450 millones para estabilizar el tipo de cambio.

Con la asunción de Batakis, los mercados esperaban cambios en la política económica. Sin embargo, el Gobierno respondió con más de lo mismo. "¿Qué señales son las que se esperan?", se dijo en ¿Qué hacemos con los pesos? (A24)

El Banco Central debió vender más de u$s450 millones para estabilizar el tipo de cambio

Martin Rapallini, presidente de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires, cuenta cómo viven estas circunstancias los empresarios. "En general, cuando tenemos estas crisis financieras los industriales sufrimos mucho porque no solemos estar tan pendientes de los bonos, ni de las acciones, quizás sí de la corrección que tiene el dólar. Estamos más preocupados por la actividad del día a día que incluye el vender, comprar y pagar. En este momento todos los industriales están preocupados por el futuro cambiario. La crisis financiera está impactando muy fuertemente en las perspectivas. Casi todas las industrias tienen un porcentaje de insumos importados y esta volatilidad genera incertidumbre; tenemos fe de que en los próximos días haya medidas que tiendan a que el mercado se tranquilice."

En sintonía con Rapallini, Delgado indicó que "lo primero es tener armado el equipo económico; es insólito que no haya un secretario de Hacienda. Es importante dar una señal fiscal. Hay que comprometerse a que, en el segundo semestre del año, que es estructuralmente seco en materia de divisas, con lo cual el BCRA vende más de las que compra, además vamos a tener que seguir importando energía por errores no forzados, incluso, del propio gobierno y, por supuesto, hay que empezar a bajar el gasto primario que creció en el primer semestre 10% en términos reales. Estamos hablando de 10 puntos sobre la inflación interanual, lo que implica un crecimiento de más del 70 por ciento."

Sobre el futuro inmediato, Rapallini subraya la importancia de que la ministra Batakis de señales que tranquilicen la economía.

"Necesitamos mayores certidumbres en cómo va a ser la administración del comercio y la utilización de los dólares; ya sacaron algunas medidas y entiendo que en la próxima semana va a promulgar otras para tranquilizar al industrial que no sabe a qué tipo de cambio va a tener que pagar sus importaciones y que probablemente no esté consiguiendo crédito en el exterior para financiarlas. Las medidas que se tomen deben clarificar la proyección del tipo de cambio", concluye.