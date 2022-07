Juan José Aranguren criticó la segmentación de tarifas: "Se van a generar muchas injusticias"

El ex ministro de Energía de Mauricio Macri cuestionó la propuesta del gobierno sobre luz y gas. "Se distorsionan precios", agregó

Juan José Aranguren, ex ministro de Energía durante la presidencia de Mauricio Macri, criticó la segmentación de tarifas que relanzó la ministra de Economía Silvina Batakis y el secretario de Energía Darío Martínez. "Se van a generar muchas injusticias", remarcó el ex funcionario.

"Se siguen repitiendo errores de los cuales sus consecuencias ya los hemos vivido. Se distorsionan precios con la segmentación de tarifas, en el largo plazo termina siendo perjudicial", dijo el ex ministro.

Aranguren criticó la segmentación de tarifas

Sobre el subsidio a las tarifas, Aranguren lanzó: "Lo estamos pagando igual. ¿Sino cómo puede ser que con tarifas energéticas controladas tengamos esta inflación? Al no tener energía suficiente hay que importarla y hacerle frente a su costo, la estamos pagando de forma indirecta".

"Se siguen repitiendo errores de los cuales sus consecuencias ya los hemos vivido. Se distorsionan precios, en el largo plazo termina siendo perjudicial. Lo que tenemos que hacer es que la energía tenga el valor percibido real, de lo que cuesta producirla. Para poder subsidiar a los hogares vulnerables, tiene que haber una tarifa social federal", remarcó el ex ministro de Energía.

"No es posible sostenerlo en el tiempo porque no somos Arabia Saudita, que nos sobra la energía, ahí sí podría ser una política de Estado regalar la energía. En el 2020 cayó la producción porque cayó la demanda. Es falso que durante la gestión de Macri la producción de energía cayó", se defendió el ex funcionario en diálogo con radio Continental.

Subsidios: qué opina Aranguren

"No tenemos políticas que den certeza a quienes van a invertir. Tenemos que convertirnos en exportadores de energía, que nos va a permitir generar divisas. Lo que se está ajustando es el costo de energía, no el costo de su distribución. Seguramente se van a generar muchas injusticias", resumió Aranguren.

"En el mediano plazo, lo mejor va a ser que en la factura figure lo que cuesta generar esa energía. Si hay que subsidiar a un sector vulnerable, hay que hacerlo de forma tangible y directa", concluyó el ex ministro.

Por otro lado, Aranguren se refirió a las trabas por el gasoducto Néstor Kirchner: "Este Gobierno no hizo absolutamente nada y en diciembre de 2020 decidió derogar el decreto que había convocado a la licitación para el Gasoducto Néstor Kirchner. Es una inversión de riesgo ¿Por qué dársela al Estado y no a los privados?".

Cómo es la segmentación de tarifas que propone el Gobierno

Este viernes el Gobierno presentó el formulario que hay que llenar para no perder el subsidio a las tarifas de luz y gas.

Las nuevas tarifas comenzarán a regir en agosto y los usuarios tienen a partir del 15 y hasta el 30 de julio para inscribirse El Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) conformará el padrón de beneficiarios del régimen de subsidios sobre la base de las declaraciones juradas presentadas por los usuarios (no es necesario adjuntar ningún documento).

Los interesados pueden o bien cargar sus datos de forma online en el formulario de inscripción que se encuentra en el siguiente link o solicitar un turno a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), a través de este otro sitio.

Hay días especiales para cargar los datos online, según la terminación del DNI. Habrá tres días para cada terminación.