Nubarrones para el ajuste de Massa: los tironeos para seguir con la obra pública

El principal orador del Council of Americas fue el ministro de Economía, Sergio Massa, sin embargo, el empresario de la construcción no lo nombró cuando le preguntaron en el lobby del Alvear Palace Hotel por el plan de obras públicas, y prefirió respaldarse en el resto del Gobierno para reafirmar la continuidad.

Massa intenta hacer un ajuste y aprovechar que "hasta abril del año que viene no estamos en año electoral" para lograr un consenso dentro de la propia "coalisión de gobierno", como la llamó, y fuera, para ordenar la economía. Pero no la tiene fácil.

Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), aseguró: "el presidente Alberto Fernández; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el subsecretario de Obras Públicas, José Herrera, nos aseguraron que el plan de obra pública continúa".

Al ser consultado por iProfesional, Weiss explicó que "con Massa todavía no hablamos, aunque hemos pedido que nos reciba, como la UIA y otras cámaras empresarias. Todavía se está acomodando", justificó.

Pero lo cierto es que Massa sí habló con los ministros y les dijo que va a recortar gastos de todos los ministerios.

Y, en cambio, Massa ofrece al sector de la construcción facilitarles todo lo posible la puesta en marcha del blanqueo para volcar dólares del colchón a obra privada.

Para los emprarios, el plan de obras públicas del Gobierno continuará a pesar del ajuste

Massa anunció en el Council of Americas que este lunes presentará la reglamentación de AFIP del blanqueo con bombos y platillos, en un acto en el que participarán los empresarios de CAMARCO y el gremio de los obreros de la construcción UOCRA.

Expectativas empresarias sobre Massa y la obra pública

"Hable con el Presidente hace 20 días, todavía en la gestión de la ministra Silvina Batakis, y hablo casi todos los días con Katopodis, y ellos me dicen que la obra pública sigue", afirmó Weiss.

Y agregó que "Katopodis me dice que ha hablado con Massa y le ratificó que la obra pública sigue".

Sin embargo, el empresario reconoce que esta seguridad sólo alcanza a las obras que ya están en ejecución y a sus pagos más o menos en tiempo y forma.

La gran duda sobre la obra pública en la era Massa es qué va a pasar con las licitaciones de nuevos proyectos que estaban en cartera.

"Las obras que se licitan ahora, de todos modos, no entran en este presupuesto, este año no se gasta nada, pero no sé si se van a licitar obras que entren en el presupuesto 2023 o si se van a demorar", reconoció Weiss.

Desde CAMARCO, aseguran que hay atrasos en los pagos pero no de más de un mes

Sobre los pagos de las obras en marcha, Weiss dijo que "desde dos meses antes de que renunciara a su cargo el ex ministro Martín Guzmán, comenzaron los atrasos en los pagos de la obra pública, se mantuvieron durante la gestión de Silvana Batakis y continúan hasta ahora".

Pero aceptó que "los atrasos son de un mes más o menos, y se va cobrando. Esperemos que siga así", confió.

Cómo puede afectar el ajuste de Massa a la construcción

Massa explicó, durante su exposición en el Council, que todos los ministerios y empresas públicas tendrán que ajustarse a los gastos previstos en el Decreto que reemplazó el Presupuesto que no salió en el Congreso, porque "responde a compromisos internacionales contraídos hace pocos meses", dijo en referencia al acuerdo con el FMI.

Además, dijo que está por salir una norma que también congelará las vacantes de personal en las empresas públicas, y no sólo en la administración central, y que se cortarán gastos en movilidad y viajes de funcionarios porque, "aunque no son montos significativos, la política tiene que dar el ejemplo".

En cambio, Katopodis impulsa 120 grandes obras estructurales que integran el Plan Argentina Grande, con el apoyo de los empresarios de CAMARCO y del sindicato UOCRA.

Como si en la economía argentina no pasara nada, hace unos días, Katopodis presentó en Chaco, junto con el gobernador Jorge Capitanich, una obra de infraestructura en el marco de ese Plan Argentina Grande, que consistió en el Segundo Puente Chaco - Corrientes sobre el Río Paraná, que implica una inversión de $115.106 millones.

Katopodis impulsa un Plan Argentina Grande de infraestructura estratégica

Por su parte, el secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Obras Públicas, Guillermo Sauro, declaró en paralelo que "hay un compromiso por seguir llevando adelante un plan de obras públicas que ha tenido un impacto muy fuerte en todo lo que tiene que ver con la articulación del gobierno nacional con los gobiernos provinciales y los municipales".

Sauro manifestó que el Gobierno tiene "un compromiso permanente con la obra pública, por el fuerte impacto que tiene en el desarrollo económico y también por la generación de empleo".

Los avances del gasoducto de Vaca Muerta en la balanza

Weiss relató que a fines de septiembre llegarán a la localidad de Saliquelló, donde comenzarán las obras los tubos de Techint para hacer el gastoducto de Vaca Muerta, y que mientras tanto, se realizan "tareas de diseño y movilización".

El empresario confió que, "para esta etapa que comienza ahora, van a estar los fondos para terminarla, pero el problema será el segundo tramo".

Al respecto, Massa declaró en el Council of Americas que ya se constituyó una mesa para estudiar cómo se puede financiar esa segunda etapa del gasoducto de Vaca Muerta con aportes privados, ya que el objetivo del Gobierno es que el ducto esté terminado en junio del año próximo.