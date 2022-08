Dólar y reservas: ¿cuál es la buena noticia del BCRA que sorprende al mercado financiero?

Esta semana, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio a conocer su tenencia de ventas de futuros del dólar a fines de julio. Para sorpresa del mercado, la posición vendida del BCRA cerró julio en unos 7.000 millones de dólares, situándose por debajo de las estimaciones de los analistas que la ubicaban cercana a unos 8.000 millones de dólares pero el dato preocupa a los principales analistas del sistema financiero.Pero la buena noticia para el gobierno y para el mercado financiero es que en agosto esas ventas se ubicarían en los 6.000 millones de dólares.

Un informe de Portfolio Personal señala que "como era esperado, la posición corta de venta de dólares de la autoridad monetaria se aceleró fuertemente respecto a junio, cuando era de 4.300 millones de dólares.

Esto marcó un nuevo máximo en el gobierno de Alberto Fernández superando los picos de los 5.683 millones de dólares en octubre de 2020 donde la brecha se había disparado a 130% y de 5.100 millones de dólares en noviembre de 2021 después de las elecciones legislativas.

El informe destaca además que para buscar un monto que supere a ese valor hay que ir a febrero 2016, cuando las ventas de dólar futuro habían llegado a los 10.900 millones de dólares. Ese récord de ventas a futuro fue posterior a la anunciada intervención de Alejandro Vanoli a cargo del BCRA a fines de 2015. En ese entonces la posición vendida de dólares del Central había alcanzado un récord de unos 17.500 millones en noviembre con el objetivo de finalizar el mandato de Cristina Ferandez de Kirchner sin devaluar y con una brecha cambiaria del 50%. El gran interrogante es a cuánto llegará esa posición a partir de agosto del 2023 cuando se celebren las PASO anteriores a las elecciones presidenciales de octubre.

Reservas del BCRA: qué pasó en agosto

Al parecer en agosto las estimaciones de la posición vendida de dólares del BCRA se habrían reducido a unos 6.000 millones de dólares como producto de cierta estabilidad en el mercado cambiario luego de la llegada de Sergio Massa al ministerio de Economía.

Los analistas mercado financiero local y de Wall Street estiman que con el stock de futuros vendidos por el BCRA por ahora el impacto monetario no sería el principal escollo para evitar una devaluación, como lo fueron para el gobierno de Mauricio Macri las ventas de dólares a futuro corto de diciembre 2015 que casi triplican a la actual.

"Con este stock vendido , una devaluación de proporciones como del 70% implicaría una emisión monetaria inmediata de unos 680 mil millones, o 0,9% del PBI. Puesto en perspectiva, el rescate de la deuda en pesos por parte del Banco Central en junio y julio demandó 1,5% del PBI. De la misma manera, una devaluación más acotada, como 40%, generaría una emisión de 390 mil millones o 0,5% del PBI" explica el informe de Portfolio Personal.

23 de noviembre, fecha clave para el BCRA

Por otra parte hay que destacar que pese a que la brecha cambiaria cayó del se desplomó de 150% a 120% con la llegada de Massa, las tasas implícitas en los contratos de futuros de ROFEX continúan en niveles muy elevados lo que indica que la incertidumbre acerca de una futura devaluación del peso en el mercado oficial. Las tasas de los contratos de septiembre a julio 2023 se mantienen por encima de 95% con TEA superiores a 105%. No obstante, las implícitas del contrato de agosto, que es el contrato con mayor volumen operado se ubicaron en un valor del 61,5%.

Con respecto al futuro el mercado financiero espera una fecha clave para el BCRA. El próximo 23 de septiembre vencerá el plazo del mandato del presidente del BCRA Miguel Ángel Pesce, que será nombrado por otros seis años más y también el del vicepresidente Sergio Wayosenchen y de cuatro directores más que son Zenón Biagosch,Silvia Berger, Betina Stein y Claudio Golombek.

Por otro lado hay 3 directores con mandato asegurado hasta el 23 de septiembre de 2025 que son el vicepresidente segundo Jorge Carrera, Manuel Carreras Mayer y Agustin Datellis.

Con respecto a la continuidad de Pesce el presidente Alberto Fernández aseguró el miércoles que seguirá al frente del organismo pero hay dudas con respecto a su continuidad.

El reciente nombramiento de Lisandro Cleri, en el futuro sería el vicepresidente, en reemplazo de Arnaldo Bocco es una fuerte señal de Sergio Massa para quedarse en el futuro con el manejo del BCRA. El otro puesto importante es el del representante del ministerio de Economía en el BCRA que por ahora cubre el secretario de Finazas Eduardo Setti pero podría haber novedades en los próximos días.

Pesce fue ratificado al frente del Banco Central por el presidente Alberto Fernández

Falta de dólares: qué pasa con las liquidaciones del campo

Pero uno de los problemas para el BCRA es que hasta ahora el gobierno no ha ofrecido nada concreto al campo para que liquide los aproximadamente 20 millones de toneladas de soja que le quedan de la campaña 2021/22. Por el momento el gobierno no tiene respuestas para el campo y la propuesta de "dólar soja" por la cual se liquida el 30% a dólar ahorro y el resto en pesos no emociona al productor, no lo entiende y prefiere esperar mejores precios futuros ya que hasta el presente a través de ese mecanismo solo se liquidaron unos 4 millones de dólares. En Chicago esta semana la soja vuelve a testear 600 dólares la tonelada, mientras que el maíz y el trigo a los u$s 300.

Al parar los rumores de una liquidación de soja a dólar bolsa son más una expresión de deseo que una realidad. La soja hoy vale $53.000, si se liquidará a dólar bolsa valdría $112.600. Si ello ocurriera y se liquidarán a precios de hoy 3 millones de toneladas, ingresarían a las arcas del Banco Central u$s1.164 millones y la entidad debería emitir la friolera de $349.200 millones que representarían 8,2% de la base monetaria.

"Esto implicaría que el Banco Central debería absorber estos pesos para que no generen una suba en los precios en el mercado. Este monto representaría un 5,1% del stock de Leliq y pases por el cual el Banco Central pagaría una tasa del 69,5% anual", explicó a iProfesional el consultor Salvador Di Stefano.

Por lo tanto el costo de comprar unos u$s1.160 millones en los últimos 10 días con el actual esquema cambiario y monetario para aumentar las reservas resulta muy caro para el gobierno, dado que debería emitir mucho dinero ya que los agentes económicos no desean demandar estos pesos y el BCRA debería retirarlos pagando una tasa de interés muy alta en el mercado financiero a los bancos

En relación al aumento de las reservas internacionales del BCRA desde el gobierno están preocupados por el aumento del déficit comercial que mide la diferencia entre exportaciones e importaciones ya que en julio se registró el segundo mes en rojo algo que no ocurría desde hace muchos años. El aumento del déficit comercial es tal vez hoy el problema que más preocupa al equipo económico, y es una consecuencia del aumento de la brecha cambiaria entre el valor del dólar oficial y los dólares financieros alternativos que llega al 120 por ciento. Según el INDEC, la balanza comercial registró en julio un déficit de 437 millones de dólares negativo siendo el segundo mes consecutivo de performance negativa.