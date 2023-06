El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no quiere repetir el error del Presidente Alberto Fernández en la paritaria de estatales, donde acordó con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) dejando de lado a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), lo que derivó en un conflicto que, hasta el momento, está abierto.

Por eso encomendó a su ministro de Trabajo, Walter Correa, a que convoque a ambas representaciones gremiales a una reunión para discutir un nuevo aumento salarial.

Más allá de la buena relación que mantiene la administración bonaerense con los gremios, la intención de Kicillof es despejar cualquier tipo de conflicto en el medio del proceso electoral.

En esta línea, Correa decidió llamar formalmente a los dirigentes estatales a un encuentro que se llevará a cabo este jueves a las 13 en dependencias de la cartela laboral bonaerense, donde comenzará la primer ronda de negociaciones para comenzar a evaluar porcentajes y tiempos de aplicación del aumento.

Negociación a corto plazo con la mirada puesta en la inflación

A propósito de esto último, fuentes gremiales consultadas por iProfesional coincidieron en la necesidad de ir por una paritaria corta; es decir, trimestral como se vienen cerrando la gran mayoría de los acuerdos, e insistirán en realizar un monitoreo del proceso inflacionario para que los ingresos "no queden desfasados", explicaron.

Si bien desde la seccional bonaerense de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmaron el encuentro con el Ejecutivo provincial, ratificaron su participación en el paro nacional que la conducción nacional llevará a cabo el viernes próximo y que será encabezado por la CTA Autónoma (CTA-A), que lidera Hugo "Cachorro" Godoy.

Kicillof busca evitar conflictos gremiales y convocó a la reapertura de paritaria de estatales

El secretario general de ATE Buenos Aires, Oscar de Isasi, detalló que le reclamarán a las autoridades provinciales "la necesidad que tenemos los estatales bonaerenses de que los salarios se alineen por arriba de la inflación, y de que derive rápidamente en un incremento que garantice la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, ya que venimos de una fuerte pérdida durante la gestión de Maria Eugenia Vidal y que se sostuvo con la pandemia". Desde UPCN celebraron la convocatoria al igual que las autoridades de la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA), que aclaró que el llamado a los sindicatos fue "en respuesta a la nota donde solicitamos la reapertura de la negociación salarial".

Vale recordar que en la última negociación paritaria, los estatales bonaerenses consiguieron el adelantamiento a mayo de los puntos de aumento previstos para julio con el objetivo de llegar al 40 por ciento de suba salarial en junio; sin embargo, la inflación alcanzó el 42,2 por ciento en los primeros cinco meses del año.

Decreto para asensos y recategorizaciones del personal

Por otra parte se informó que Kicillof, ya firmó el decreto que establece ascensos y recategorizaciones para estatales bonaerenses, medida que se tomó en base al acuerdo celebrado en el marco del diálogo paritario con los sindicatos representativos de la Administración Pública.

Se trata de recategorizaciones y titularizaciones de personal enmarcado en la ley 10.430 y que otorgará una bonificación a quienes se encuentran ya sin posibilidad de ascenso.

El ascenso está apuntando a aquellos que tengan cuatro años o más de antigüedad y dos categorías, e incluye a quienes cuenten con dos años y menos de cuatro en una categoría, desde el 1° de abril.

El aumento está estipulado dentro del escalafón siguiente, al que pasarán los trabajadores y trabajadoras; y contemplará a quienes hayan pasado a planta permanente entre 2022 y 2023 y a los que tienen su pase a planta en expediente caratulado hasta el pasado 31 de mayo.

Los gremios reclaman una paritaria "corta" y recuperar poder adquisitivo del salario

Una mejora que alcanza a jubilados y pensionados

También se comunicó que aquellos empleados y empleadas que no puedan recategorizar porque han llegado al tope del agrupamiento, se aplicará una bonificación remunerativa no bonificable permanente, que representará el 20 por ciento del salario básico. Esto representa una reparación histórica que alcanzará no sólo a los activos sino también a los futuros jubilados y jubiladas.

Además, de acuerdo a lo anunciado en mayo, habrá titularización, por única vez, de los jefes de departamento (más de 1.300 jefes de departamentos en la administración pública provincial). El total de estatales que accederán a la bonificación por llegar al techo de su agrupamiento será de 8.874 trabajadores.