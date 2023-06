Gremio de Informáticos denuncia despidos e irregularidades laborales en conocida empresa

La AGC acusó a la empresa de no respetar la legislación laboral argentina y advirtió que podría llevar adelante medidas de fuerza

La conducción de la Asociación Gremial de Computación (AGC) se declaró en estado de alerta por la situación laboral en la firma LabsXD, a la que acusan de "despidos masivos y sin justa causa". LabsXD tiene sede en Buenos Aires y Mendoza, es una empresa argentina especializada en QA y soluciones Salesforce que cuenta con una plantilla de alrededor de 200 empleados.

El gremio denunció que "tras cometer una serie de faltas graves en las condiciones laborales, ha continuado su accionar ejecutando una serie de cesantías masivas e injustificadas".

Sostuvo que "LabsXD -asociada a la multinacional Salesforace- ha incurrido en gravísimas faltas a la legislación laboral argentina" por los mencionados despidos, por lo que el sindicato de los trabajadores informáticos llevó a cabo una presentación ante el Ministerio de Trabajo para que intervenga y cite a las partes involucradas en vistas a una pronta solución al conflicto.

El secretario General de AGC, Exequiel Tosco, explicó a iProfesional que "lógicamente estamos ocupados y preocupados por las cesantías, aunque el nudo del conflicto tiene que ver con la situación salarial de los trabajadores y trabajadoras de LabsXD". Al respecto, aseguró que "tenemos casos en los que están cobrando por debajo de los $100.000 mensuales".

Irregularidades en las cesantías y bajos salarios

El dirigente subrayó que "una vez más se cumple lo que venimos señalando en la cuestión salarial de nuestra actividad, con ingresos extremadamente bajos, que están bastante lejos de lo que difunden las cámaras empresarias del sector".

En cuanto a las cesantías, advirtió que "están llenas de irregularidades tales como la falta de preaviso, la comunicación a través de un medio informal, incumplimientos en los aportes patronales a la seguridad social y haberes salariales percibidos por fuera del recibo oficial, (a los que la empresa irónicamente llama "Sueldo B")".

La empresa habría incurrido en gravísimas faltas a la legislación laboral argentina

El denominado "Sueldo B" consiste en el pago por fuera del sistema del 70 por ciento del salario total de los empleados. "Esta práctica ilegal no solo perjudica enormemente a los trabajadores de la empresa, sino que también evita el cumplimiento de obligaciones fiscales y de la seguridad social", informó Tosco.

Agregó que "además, hemos detectado serias irregularidades en los aportes a la seguridad social, que no obstante LabsXD descuenta mes a mes a los trabajadores y trabajadoras", por lo que reclamaron a la empresa "a corregir de inmediato estas irregularidades y garantizar la protección social adecuada y establecida por ley para su personal".

Afirman que hay discriminación con el personal extrajero

El titular de AGC expresó que "observamos con extrema preocupación que todos los empleados y empleadas de origen extranjero contratados por LabsXD perciben salarios por debajo de los 160.000 pesos brutos, lo que podría ser un signo de discriminación salarial; por lo que exigimos igualdad en la remuneración y el trato para todos los empleados, sin importar su origen, etnia o condición".

Otro capítulo de las demandas está referido a las horas extra no remuneradas, en lo que consideró "un clásico en nuestra industria que constituye una cabal violación de los derechos laborales; por lo que reclamamos que se regularice el cómputo de horas extras y que se paguen adecuadamente de acuerdo con la legislación vigente".

Tosco añadió: "Como si eso no fuera suficiente, LabsXd realiza una maniobra fraudulenta para pagar solo el 50 por ciento de la liquidación por despido. De esta forma, la compañía olvida que para acudir al art. 247 de la LCT debe justificar porque despide a empleados asignados a clientes cuyos contratos fueron renovados recientemente".

Malos tratos y falta de convenio colectivo de trabajo

Desde el gremio informaron que "el personal de LabsXD ha denunciado casos reiterados de malos tratos por parte de la administración de la empresa. Este tipo de comportamiento es inaceptable; en este caso, solicitamos un trato justo, respetuoso y profesional para todos los empleados".

Para sintetizar, el dirigente relató que "este no es ni más ni menos que otro caso testigo de una empresa que, ante la inexistencia de un Convenio Colectivo de Trabajo que regularice la actividad laboral en la industria informática, decide abusar de su situación de privilegio con salarios bajos, malos tratos, fraude a la seguridad social, horas extra no pagas, despidos injustificado y otras irregularidades que no vamos a permitir"

En esa línea, afirmó que "de nuestra parte, es fundamental establecer instancias de diálogo social y negociación colectiva. Por eso necesitamos una mesa paritaria y un convenio colectivo que proteja los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la actividad informática a través de su organización y con todas las herramientas legales. Exigimos condiciones laborales justas y equitativas en LabsXD y en toda la industria informática de nuestro país".