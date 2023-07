Economía en clave Chavo del 8: ¿qué pasó en la "vecindad argentina" en los últimos 12 años?

Juan Bautista Alberdi se preguntaba hace 169 años "¿Cuál es la necesidad argentina de carácter público que no dependa de una necesidad económica? Por falta de capitales, de brazos, de población, de riqueza acumulada. Luego es menester que empiece por salir de pobre para tener hogar, instrucción, gobierno, libertad, dignidad y civilización, pues todo esto se adquiere y conserva por medio de la riqueza. Luego es económico su destino presente; y son la riqueza, los capitales, la población, el bienestar material, lo primero de que debe ocuparse por ahora y por mucho tiempo (…) ¿quién hace la riqueza? ¿Es la riqueza obra del gobierno? ¿Se decreta la riqueza? El gobierno tiene el poder de estorbar o ayudar a su producción, pero no es obra suya la creación de la riqueza. La riqueza, es hija del trabajo, del capital y de la tierra; y como estas fuerzas, consideradas como instrumentos de producción, no son más que facultades que el hombre pone en ejercicio para crear los medios de satisfacer las necesidades de su naturaleza, la riqueza es obra del hombre".

Proyectemos nuestro país y sociedad a la Vecindad del Chavo del 8 creada por Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito. ¿Qué nos ha sucedido cómo sociedad en relación a nuestra economía en los últimos 12 años?

La evolución de la inflación

En el caso del Chavo del 8, era un niño que vivía en la pobreza y que tenía como principal gusto una "torta de jamón" (pan y jamón). Desde 2011 hasta hoy, estos dos alimentos tuvieron aumentos de más de 8.000% siendo la inflación promedio acumulada en el período 7.195 por ciento.

En la comparativa por presidencia, la "torta de Jamón" del Chavo del 8 tuvo el aumento más el elevado en el actual período presidencial con un incremento acumulado del 590 por ciento.

Los ingresos en la "vecindad argentina"

Los ingresos de la Vecindad del Chavo del 8 en Argentina no han corrido por mejor suerte. El salario mínimo vital y móvil pasó de $1.840 en 2011 a $87.987 hoy.

Sin embargo, con ese ingreso no se puedo hoy cumplimentar la canasta básica alimentaria de una familia tipo que de acuerdo al INDEC asciende a 99.053 pesos.

Para el Chavo del 8 local, una canasta básica (definida como línea de pobreza, con la que se puede cubrir alimentos hoy en $32.056), pobreza (con una marcada tendencia sostenida desde el 2011 hasta hoy en un 30% en promedio) e indigencia (toda la serie se mantiene constante entre un 6% y 8%), con lo cual vamos a ver que el Chavo del 8, en Argentina se encontraría el nivel de pobreza en alimentos y además en nivel de ingresos se encontraría mucho más pobre de lo que comenzó al inicio del período.

Quico no ha corrido con mejor suerte en la vecindad en Argentina. Este personaje tenía la característica en la cual ostentaba tanto con mejores juguetes y ropa debido a su condición social. En 2011 el décil más alto de la población tenía un ingreso promedio de u$s24.262 mientras que hoy en el 2023 es de sólo u$s3.584. En 12 años el nivel de ingresos para ser considerados millonarios cayó en un 85,23 por ciento.

La Chilindrina es fanática de la "Paleta Dulce" y podría decir "fíjate, fíjate, fíjate" por qué el precio del azúcar para elaborarla a lo largo de los últimos años tuvo un aumento del 6.791%. Sólo en el último año tuvo un aumento de 190 por ciento.

Doña Florinda, la madre Quico, tiene dos referencias importantes para la economía de la vecindad argentina:

1 - El café (ya que siempre invitaba al Profesor Jirafales a tomar una tazita de café), cuyo valor aumentó en un 7.748 por ciento.

2- La canasta de la ama de casa que contiene alimentos, bebidas, artículos de limpieza y cuidado personal en el 2011 la podía obtener por $5.504, mientras que después de 12 años esta misma canasta la obtiene por $114.368, mostrando así un aumento de 1.978 por ciento.

La caída del salario del profesor Jirafales

El caso del profesor Jirafales es paradigmático para una vecindad como Argentina donde la educación ha sido postergada en su contenido, adaptación de la currícula e ingreso real del salario docente. A lo largo del período, su salario pasó de u$s580 a u$s313, sufriendo así una caída del 45 por ciento.

En 2012, la Argentina se ubicaba en las Pruebas Pisa (evalúa la calidad educativa) en el puesto 59 entre 65 naciones, cayendo una posición con respecto al 2009. En 2015, la Argentina fue excluida de las Pruebas Pisa alertada por la preocupación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre la manera en que el gobierno había elegido las escuelas para afrontar el examen.

En 2019, de los 79 países evaluados por la OCDE, el país ocupaba el puesto 63 en Lectura, el 71 en Matemática y el 65 en Ciencias. Todos por debajo del promedio regional. El profesor Jirafales está mal en la Argentina hace tiempo. La educación es la base para mejorar el mayor capital de la economía que viene: el humano. Docente y alumno son dos capitales uno actual y otro potencial fuera de contexto de la dinámica económica del mundo actual.

El Señor Barriga y el impacto de la Ley de Alquileres

El Señor Barriga es el dueño de la vecindad (y también dueño del restaurante de Doña Florinda). La renta en dólares de un alquiler promedio pasó de u$s511 en 2011 a u$s288 en la actualidad.

En la vecindad Argentina la culpa del aumento de los alquileres es culpa del Señor Barriga no de la indexación por inflación. Por lo cual, a la clase política Argentina se le ocurrió regular el mercado con la Ley de Alquileres que este 1 de julio cumplió 3 años desde su reglamentación.

Mientras previo a la ley de alquileres entre 2011 y 2020, la variación acumulada del precio medio del alquiler fue de 1.125% la inflación fue de 1.574%. Es decir, funcionando el mercado libremente los precios medios del alquiler estaban por debajo de la inflación. Con la sanción de La ley de Alquileres, el aumento del precio medio del alquiler de 2020 a junio 2023 fue de 595% mientras que la inflación acumulada en el mismo período fue de 470%. Es decir, los políticos le complicaron la vida a la Vecindad interviniendo en el mercado.

La jubilación de la "Bruja del 71" y "Doña Nieves" en Argentina

Doña Clotilde, conocida como lo "Bruja del 71", tiene la misma complicación en nuestra vecindad que "Doña Nieves", la abuela de Don Ramón y bisabuela de la Chilindrina. Al tomar la jubilación en 2011 en la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner era de u$s485, y hoy en día en la actual presidencia de Alberto Fernández es de u$s179, una caída 16 por ciento.

Don Ramón en Argentina debería recibir un plan social para salir de la línea de pobreza como un seguro de desempleo que entregaría como máximo $15.278, o si se adhiriera al plan potenciar trabajo, en el cual recibe mitad de un SMVM por una contraprestación laboral de cuatro horas diarias, recibiría $16.000. El Plan Potenciar Trabajo pasó de 534.898 a 877.889 beneficiarios y beneficiarias entre 2019 y 2020 a 1,2 millones en 2022.

Menos producción y riqueza y muchos Don Ramón y Chavo del 8

La vida de nuestra "vecindad" argentina actual muestra una economía en caída, con mayor nivel de pobreza e indigencia, inflación record y un cuadro macroeconómico muy delicado.

Los resultados de esta vecindad y sus causas fueron adelantados por Juan Bautista Alberdi hace ya 169 años: "Nuestra actual hipoteca es la hipoteca romana y feudal, que sólo miró a mejorar la condición del fisco, del menor, de la mujer, del desvalido, por privilegios que destruyen la igualdad civil, en nombre de la caridad mal entendida y poco ilustrada en los medios económicos de curar el mal de muchos por la riqueza y bienestar de todos, El capital y el capitalista fueron a sus ojos simples explotadores usurarios. indignos del amparo de la ley y del beneficio de la igualdad".

Hoy tenemos en nuestra vecindad menos argentinos produciendo, trabajando y generando más riqueza y mucho Don Ramón y Chavo del 8 como resultante.