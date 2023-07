Petroleros amenazan paralizar la actividad en Vaca Muerta: ¿cuáles son los motivos del conflicto?

La empresa ECPSA adeuda salarios desde hace seis meses. El sindicato advirtió que si no se soluciona la situación, en 10 días paraliza los yacimientos

Después de un importante acuerdo con una suba salarial del 107,5%, la conducción del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, convocó a una multitudinaria asamblea en Añelo, donde advirtió que si en 10 días no se resuelve la situación de los trabajadores de ECPSA, se detendrá toda la actividad en Vaca Muerta. El secretario general del gremio, Marcelo Rucci, afirmó que "la dignidad de los petroleros se defiende en cualquier cancha, con lluvia, con viento, con lo que sea. Se avecinan tiempos difíciles y debemos estar unidos".

El conflicto lleva un tiempo; concretamente más seis meses. Y la paciencia parece que se les terminó a los responsables gremiales. La empresa ECPSA viene con distintos problemas financieros que afectaron el pago de los salarios de unos 15 empleados, por lo que el gremio reclamó a las autoridades que intervengan para regularizar su situación y evitar que el conflicto escale.

Ante la falta de respuesta, Rucci señaló. "Hay unos compañeros que la están pasando muy mal porque la empresa que los ha dejado a la deriva, que no saben qué van a hacer, que está en concurso". Explicó que "lo venimos hablado con las cámaras y a nivel político. Hemos tocado todas las puertas por eso le digo a los empresarios y al Gobierno provincial que tienen 10 días para arreglar este quilombo, si no vamos a parar todos los yacimientos".

El gremio reclama soluciones a las empresas y las autoridades provinciales

ECPSA opera en el área El Sauce en la provincia de Neuquén y la producción es de solo 4 metros netos, en comparación a los 11 metros netos que se registraban en febrero. La empresa se encuentra a cargo de la operación luego de la salida de las compañías Chevron y Central Resources.

Rucci reclamó que "alguien se tiene que hacer cargo de esta situación porque no vamos a dejar ningún compañero tirado. Venimos luchando por nuestros derechos, desde lo laboral y lo salarial. Por eso repito que no los vamos a dejar solos. Y no es un compromiso mío, sino de toda la comisión directiva".

Expresó que "cuando decimos que a dónde está un petrolero vamos a estar, no lo decimos para la tribuna; lo decimos porque lo sentimos. Y a esos compañeros que le están pasando mal, que le han pagado la mitad del sueldo, que no saben qué va a hacer en su futuro, que no saben qué va a hacer de sus hijos, nosotros les decimos que vamos a estar al lado de ellos y vamos a luchar por eso también".

Los petroleros lograron un aumento de más de 107% pero los conflictos continúan

Y añadió que "desde el minuto uno en que asumimos la responsabilidad en el sindicato, dejamos en claro que no se defienden los derechos de los trabajadores ni de las familias sentados haciéndose los desentendidos, se defienden en la cancha poniendo el pecho, porque esto no es para cobardes".

Cómo fue el cierre de la paritaria anual con cláusulas de revisión

En referencia al cierre de las paritarias, Rucci sostuvo que "fue una negociación difícil porque para los empresarios, los trabajadores son la variable de ajustes; pero nos mantuvimos firmes en lo que reclamábamos, porque era lo justo para los trabajadores" y agregó: "Hemos tenido la suerte, junto a otros sindicatos, de lograrlo para todos los petroleros del país".

El aumento consistió en un 107,5%, con reapertura de las negociaciones en octubre y abril del año próximo. En realidad, las negociaciones comenzaron en marzo, donde lograron una mejora del 25 por ciento para los meses de marzo, abril y mayo.

Ahora, sumaron un 82,5% que se liquidará de la siguiente forma:

10% para julio.

10% para agosto.

7,5% para septiembre.

10% para noviembre.

17,5% para diciembre.

17,5% febrero de 2024

10% en marzo.

El salario básico de algunos petroleros llegan a unos $600.000

Si bien no se dieron cifras oficiales de cuánto quedaron los salarios, con los aumentos el básico llegaría a los 600.000 pesos sin contar adicionales como presentismo y otros ítems, por lo que también el gremio pone una mirada en el impuesto a las Ganancias.

Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) y la Cámara de Servicios Especiales (CEOPE) se estableció que a mediados de octubre se realizará la primera revisión. Allí se verá la incidencia de la inflación en los salarios y, en caso de ser necesario, se ajustarán los porcentajes para que los ingresos no pierdan poder de compra.

En tanto, se fijo el 1 de abril de 2024 como segunda etapa de reapertura de la discusión salarial, aunque en este caso tendrá una doble intención. La primera es revisar cómo quedó la paritaria con referencia al proceso inflacionario. La segunda, comenzar a discutir los aumentos para el período 2024-2025.