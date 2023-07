¿Qué es el bono de refuerzo de ingresos de ANSES y quiénes lo reciben?

El Gobierno nacional oficializó en mayo pasado el pago de tres bonos de "Refuerzo de ingreso previsional" destinados a jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El monto de dichos bonos es de $15.000, $17.000 y $20.000. El primero se abonó en junio, el segundo se está cobrando con la jubilación y pensión de julio y el último corresponde al mes de agosto.

"Esto que el Estado está poniendo por encima de la fórmula de movilidad no es gasto, es inversión, porque va al mercado interno y porque ayuda al consumo de nuestros jubilados y nuestras jubiladas", había dicho el ministro de Economía Sergio Massa cuando dio el anuncio correspondiente.

A quiénes les corresponde el bono de Refuerzo de ingresos

Este bono lo cobran quienes correspondan a las siguientes categorías:

a. Los y las titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES.

b. Los beneficiarios y las beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

c. Los beneficiarios y las beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de SIETE (7) hijos o hijas o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de la ANSES.

¿Cuál es el monto de la jubilación mínima?

Aquellas personas que reciben el beneficio jubilatorio percibieron un aumento del 20,92% en junio. El monto de la jubilación mínima es de 70.962 pesos. Adicionalmente, todos los jubilados y pensionados de la ANSES cobran la segunda cuota del bono de refuerzos de ingresos.

En julio, el bono de refuerzo de ingresos tiene un monto de 17.000 pesos, mientras que en agosto de 20.000. El valor del bono irá decreciendo hasta los 5.000 pesos para las personas que cobren hasta dos jubilaciones mínimas.

De esta manera, las personas que cobren el haber mínimo en julio reciben un total de 87.938 pesos, contemplando la jubilación y el bono de refuerzo de ingresos.

Los jubilados a los que les corresponda cobrar hasta dos haberes mínimos reciben 141.924 pesos de jubilación, y un total de 146.924 pesos teniendo en cuenta el bono de refuerzo de ingresos de 5.000 pesos.

El bono de refuerzo de ingresos es un beneficio que alcanza a un 80% de pensionados y jubilados, es decir alrededor de 5,9 millones de personas.

¿Cómo calcular cuánto voy a cobrar de jubilación?

Para calcular el cobro de una jubilación, se suman los últimos 120 sueldos; es decir, los haberes de los últimos 10 años con aportes. Esta cuenta se hace sin tener en cuenta el sueldo anual complementario (SAC) o aguinaldo.

Al resultado que da esta cuenta, hay que dividirlo por 120 para obtener un promedio. Este es el promedio de sueldo que le tocara cobrar a una persona con 30 años de aportes al sistema

En caso de que se hayan aportado más años al sistema previsional, al resultado obtenido se le debe sumar el 1% de ingresos por cada año adicional sobre los 30 obligatorios, con un límite máximo de 45 años.