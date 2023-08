El economista Juan Carlos de Pablo se refirió a cuáles son los escenarios más probables para el dólar oficial, el blue y el Merval el día lunes post elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), en base a lo que es más factible que pase con la votación del domingo.

El analista dijo que, si hoy hay que tomar una decisión, hay que hacerla bajo la suposición de que "Juntos por el Cambio le gana al oficialismo y Javier Milei queda tercero con el 15-20% de los votos".

Juan Carlos de Pablo: qué pasará con el dólar oficial, el blue y el Merval el lunes post PASO

"¿Por qué la gente tiene cuco si se da este resultado? Porque trasplanta mal lo que pasó en 2019 cuando los encuestadores daban empate y Alberto Fernández ganó por 17 puntos y salimos todos a comprar dólares. Si el domingo tenemos un resultado contundente de Juntos por el Cambio, lo más probable es que hagan un mejor gobierno que este. Entonces, ¿por qué saldrías rajando a comprar dólares? Con lo cual no puedo descartar que el lunes el dólar (blue) caiga en términos absolutos", anticipó.

En cuanto a cómo podría comportarse el Merval, señaló que "lo que se está esperando es un triunfo de Juntos por el Cambio y la sorpresa sería que ganara el ministro de Economía y precandidato de Unión por la Patria, Sergio Massa".

Juan Carlos de Pablo: qué pasará con el dólar oficial, el blue y el Merval el lunes post PASO

"Si gana Massa o Alberto a la madrugada anuncia que va a contratar 300 empleados públicos cae, pero si no, no debería esperar una caída. Tampoco una suba alocada si se confirma lo que se espera, porque no habría sorpresa", señaló, en una charla con clientes de Planexware, firma que crea soluciones tecnológicas para empresas.

Por otro lado, se refirió a quienes compran dólar blue a $600 y dijo que no sabe si está bien o no. "El lunes puede haber una caída hasta nominal de la cotización, si el shock es grande", reiteró.

De Pablo también descartó que el lunes haya una devaluación del dólar oficial, si bien algunos sostienen que el Gobierno no tendría mucha alternativa, si Juntos por el Cambio hace una mucho mejor elección que Unión por la Patria.

"Hay que tomar decisiones sobre la base de que no va a haber devaluación. Un no gobierno lo último que necesita es que todo vuele por el aire. Se lo va a dejar al próximo gobierno que va a tener que explicar qué va a hacer también con otras cosas", puntualizó.

Por último, dijo que el próximo gobierno tendrá una mejor balanza comercial, similar a la de 2022, y indicó que antes que acumular reservas se debe avanzar en regularizar la deuda comercial que mantienen con el exterior muchas empresas. Más allá de esto, consideró que la política económica se definirá el último día.

Te puede interesar Jubilación mínima: de cuánto es y a cuánto llegará en septiembre tras el aumento por ley

"La política económica se da en un contexto político. No hay que esperar que adelanten nada. El 10 de diciembre, después de la jura y todo, el presidente irá a su despacho y el ministro al suyo y verán el temario. Le doy el beneficio de la duda al próximo gobierno porque creo que va a ser mejor que el que se va y creo que los empresarios deberían pensar igual porque la esencia de los hombres de negocios es la anticipación. Si no te anticipás, el día que tomás la decisión ya está todo caro", concluyó De Pablo.