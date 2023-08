Argentina se debate entre el festival de pesos de Massa, la dolarización de Milei, la convertibilidad disfrazada de Bullrich

Cuando faltan menos de dos meses para las elecciones presidenciales del próximo 22 de octubre, los efectos del batacazo del Líder de la Libertad Avanza, Javier Milei, por ahora siguen golpeando a la candidata de Juntos Por el Cambio, Patricia Bullrich, y al ministro de Economía y candidato a presidente por Unión Para la Patria, Sergio Massa.

Massa se lanzó el domingo como influencer para anunciar por las redes sociales un nuevo Plan Platita para ayudar a los sectores que más sufrieron la devaluación del peso. Se trata de un hecho inédito en la historia económica argentina, ya que es la primera vez que un gobierno debe salir a ayudar a los particulares afectados por la devaluación del peso.

Por lo general, la devaluación es un mecanismo que utilizan los Bancos Centrales para mejorar la competitividad de la economía, aumentar las exportaciones, reducir las importaciones, licuar los pesos que circulan en el mercado, y reducir los salarios y jubilaciones que paga el gobierno. Por primera vez, un gobierno se hace cargo de pagarle una indemnización a los afectados por la devaluación.

Dicho de otra manera, por primera vez un gobierno nacional se hace cargo de indemnizar a los sectores que sufrieron la devaluación que hizo el gobierno para que el FMI le otorgara la semana pasada unos 7.500 millones de dólares de desembolsos adelantados, luego de firmar la aprobación de la quinta y sexta revisión de ese acuerdo. Un peligroso festival de pesos que deberá pagar el próximo gobierno, lanzado en medio de un proceso electoral.

Juntos por el Cambio se reagrupa después de golpe de las PASO

La noche del domingo 13 y la madrugada del lunes 14 de agosto significan para los referentes del oficialismo y de Juntos Por el Cambio una de las peores derrotas históricas en un escenario electoral donde emergió nuevamente la figura del expresidente de Cambiemos, Mauricio Macri.

Como dato hay que señalar que entre las PASO de agosto de 2019, el partido oficialista perdió unos 6,5 millones de votos y Juntos Por el Cambio otros 4 millones, en tanto La Libertad Avanza, que no existía en ese momento, ganó 7 millones de votos.

La nueva incursión de Macri, quien lideró Cambiemos hasta la derrota en las presidenciales de octubre de 2019 frente al kirchnerismo, llamó mucho la atención entre empresarios y banqueros por sus declaraciones que van a favor tanto de Patricia Bullrich como de Javier Milei.

"Estoy muy contento de que un 70 por ciento de los votantes que participaron en las PASO haya optado por darle la espalda al modelo populista del kirchnerismo", dijo Macri luego de conocidos los resultados de los comicios.

Macri está bajo sospecha acerca de si apoyará a Bullrich o a Milei

Por esas declaraciones, Macri quedó bajo sospecha acerca de si apoyará verdaderamente a Patricia Bullrich o a Javier Milei. Además, quedó bajo fuego cruzado no solo de sus detractores de la UCR y el PRO, sino también en varios de sus excolaboradores que acompañan hoy la candidata de Juntos por el Cambio. Esto es lo que algunos operadores en el sistema financiero llaman el "Efecto MA-MI", por su cercanía ideológica con Javier Milei.

Algunos de sus excolaboradores señalan que Macri busca una revancha personal con muchos dirigentes que lo dejaron afuera, como Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, y que quiere volver a ubicarse como el nuevo líder de la centroderecha argentina. En privado, fuentes cercanas al expresidente comentan que se siente reivindicado por el triunfo de Milei en las elecciones nacionales y de su primo Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires.

El presente de Juntos por el Cambio está complicado porque, a diferencia de Javier Milei, todavía Patricia Bullrich sigue sin decidir quién será su futuro ministro de Economía.

Melconian llegará mañana desde el exterior para decidir si será el ministro de Economía de Bullrich

Los candidatos son el presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea, Carlos Melconian, que llegará el martes desde Washington para reunirse con Bullrich, y el economista Luciano Laspina, quien está con Bullrich desde que esta decidió lanzarse a la presidencia en la pandemia en 2020.

En los últimos días, las negociaciones con Melconian se habrían complicado, porque este intentaría colocar a su amigo y exsocio de la consultora M&S Rodolfo Santangelo como presidente del BCRA.En este caso repetiría la historia que lo enfrentó a Mauricio Macri y le privó de ser el ministro de Hacienda, cargo que finalmente recayó en Alfonso Prat Gay, quien también integra los equipos económicos de Bullrich. El economist le solicitó a Macri dos cosas: que Santangelo fuera al BCRA y que para salir del cepo había que instrumentar un desdoblamiento del mercado cambiario. Macri se negó y le ofreció a Melconian la presidencia del Banco Nación, donde luego de dos años fue reemplazado por Javier González Fraga.

Por lo que pudo saber iProfesional de fuentes cercanas a los equipos de Bullrich, también le solicitó que lo acompañen en puestos claves los economistas Enrique Szewach, Daniel Artana y Claudio Maino. Desde Juntos Por el Cambio sostienen la hipótesis de que la dolarización que quiere aplicar Javier Milei es impracticable en este momento y que, con una inflación que ya está en el 140 % mensual, es difícil que Sergio Massa pueda llegar a la segunda vuelta.

Con respecto a la conformación de los ministerios y de acuerdo a fuentes cercanas a Bullrich, los únicos ministros confirmados son el economista Ricardo López Murphy, cuyo ministerio incorporaría Interior, Defensa, Seguridad, Gendarmería y la AFI, y Federico Pinedo, que iría a Relaciones Exteriores. También está Dante Sicca, quien podría ir al ministerio de Trabajo y Desarrollo que manejaría los planes sociales.

El coordinador de los equipos técnicos de Bullrich es el ex CEO de Banco Santander, Enrique Cristofani. Entre los principales referentes están el exministro de Economía Hernán Lacunza, los ex presidentes del BCRA Federico Sturzenegger y Guido Sandleris, el ex presidente del Banco Provincia Juan Curutchet y el experto Horacio Tomas Liendo.

"Nosotros estamos pensando en no más de 8 ministerios y otro de los importantes será el de Educación, Cultura y Turismo, que podría estar en manos de Hernán Lombardi, pero todavía tenemos que cubrir muchos casilleros", manifestó a Iprofesional la fuente.

Tanto Laspina como Melconian están a favor de la instrumentación de un sistema bimonetario donde convivan el peso y el dólar. Aunque no lo digan en público, se trata de una especie de convertibilidad disfrazada, muy parecida a la que se aplicó en la Argentina entre abril de 1991 y fines del 2001, donde la paridad del peso frente al dólar se mantuvo constante en un dólar igual a un peso por casi 11 años.

Patricia Bullrich deberá apelar a Laspina o a Melconian para discutirle de economía a Javier Milei

En el entorno de Milei no tienen dudas respecto al manejo de la economía, ya que si bien habrá un ministro que manejará todo lo referente a la economía, no hay dudas de que será el líder de La Libertad Avanza quien impartirá las órdenes.

Milei confirmó hasta ahora 3 nombres de sus futuros ministros y ministras y manifestó que el que quiere como ministro de Economía vive en el exterior.

El ministerio de Economía, por ahora, no tiene un nombre, pero en los últimos días Milei afirmó que es un economista que vive en el exterior. Por eso surge el nombre de Carlos Rodríguez Braun, que es un reconocido economista argentino de 74 años experto en el sector energético, que vive en España y cursó sus estudios secundarios en el Colegio Cardenal Newman, el mismo del que egresó Mauricio Macri.

Rodríguez Braun fue el segundo de Carlos Bastos en la secretaría de Energía que en el primer gobierno de Carlos Menem tuvo a cargo la transformación del sector energético en la generación, el traslado y la distribución de luz y gas, y el encargado de realizar las privatizaciones de Segba y Gas del Estado.

También será el encargado de poner en valor YPF para luego iniciar un proceso de privatización de esa empresa similar al realizado por Carlos Menem.

Milei tendrá solo 8 ministerios si llega a ser presidente

Para Milei, la reestructuración y transformación del sector energético será clave en las reformas de segunda generación que él planea realizar en el segundo año de su mandato, si gana las elecciones presidenciales, junto con Infraestructura.

Milei estará acompañado por los equipos técnicos del UCEMA, de la Fundación Libertad y Progreso y del ESEADE, que son las instituciones que aportarán gran parte de los cuadros técnicos.

Para Milei, la reestructuración y transformación del sector energético será clave

Por el otro lado, y tal como adelantó la semana pasada iProfesional, Milei ya tiene lista su nueva estructura ministerial. En los distintos pasajes de su raid por radios y canales de TV, luego de ganar las PASO, manifestó que sus equipos técnicos están listos para asumir ahora y que, si gana, pasará a tener 8 ministerios en lugar de los 22 que hay en la actualidad.

Los ocho ministerios que tendrá Milei serán: Economía, Capital Humano, Relaciones Exteriores, Interior, Justicia y Defensa, Infraestructura y Seguridad. La economista Diana Mondino en Relaciones Exteriores, el abogado Guillermo Francos en Interior y la licenciada Sandra Pettovello en Capital Humano son los únicos ministros confirmados.

La que tendría un importante papel ministerial sería la candidata a la vicepresidencia de la Nación, Victoria Villarruel quien desde el 2.021 es diputada por la Ciudad de Buenos Aires tendría dentro de sus funciones la supervisión del ministerio de Seguridad Interior y de Defensa dos de los ocho que anunció MIlei que tendrá su gestión.