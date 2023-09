Fausto Spotorno: "La inflación de agosto nos da 12 por ciento, pero punta a punta los números son más grandes"

El economista, Fausto Spotorno adelantó que "la inflación de agosto nos da 12%" al tiempo que agregó que "de punta a punta los números son más grandes".

En esa línea agregó que "la cuarta semana de agosto contra la cuarta semana de julio nos dio 13,8 casi 14%" y en consecuencia, anticipó que "septiembre lo estamos poniendo en el 10% casi con seguridad".

Respecto a si las últimas medidas tomadas por el Gobierno sirven para que bajen los precios, Spotorno señaló en declaraciones radiales: "Muy poquito, te frena una semana" y agregó que "hasta ahora cuando medimos congelamiento de precios a lo largo de la historia argentina reciente, el impacto fue en no más de una semana".

Por lo tanto, indicó que "la inflación que se mide promedio mensual va a bajar de 12% a 10%" y advirtió que "con septiembre 10% octubre 9% y noviembre bajando al 8%, eso implica que antes de diciembre, la inflación acumulada en esos cuatro meses va a ser del 45%".

Fausto Spotorno: "La inflación de agosto nos da 12 por ciento"

Por otra parte, habló sobre el Fondo Monetario y descartó que el organismo le haya pedido una devaluación al ministro de Economía, Sergio Massa. En ese punto, aseguró: "Vos tenés un problema mucho más serio, el mercado de cambios" y explicó: "Si vos devalúas así sin tratar de cerrar la brecha del tipo de cambio, sin tratar de que haya más oferta de cambio en el mercado y menos demanda, la verdad es que no lográs nada".

"Devaluar y dejar el cepo puesto, devaluar y dejar que a los importadores les siga faltando productos, no tiene ningún efecto", enfatizó e insistió: "Hasta que no resuelvas el problema en el mercado, no se pongan de acuerdo importadores y exportadores, una devaluación así sin más no tiene ningún efecto".