Milei explicó por qué Juntos por el Cambio propone una "dolarización sangrienta"

Javier Milei, el candidato a presidente de La Libertad Avanza, defendió su propuesta de dolarización y señaló que la oferta de Juntos por el Cambio de bimonetarizar la economía es una iniciativa "cobarde, tibia, que termina en una hiperinflación y en una dolarización sangrienta".

"Nosotros queremos eliminar el Banco Central. Los argentinos ya sabemos que usan la moneda para estafarnos", detalló.

"Tenemos cinco variantes para hacerlos", manifestó respecto a la dolarización. "Los que critican la dolarización tienen falencias técnicas graves, son flojas en materia monetaria. Muchos de ellos, por una cuestión de formación, carecen de conocimientos básicos y su análisis es muy malo", agregó en declaraciones a LN+.

Se refirió, sin nombrarlo, a Melconian: "Los comentarios de gente que no tienen idea de lo que es la dolarización me tienen sin cuidado. Lo que me digan es como que vengan a decir que resolví mal un ejercicio de programación dinámica estocástica cuando tienen problemas para resolver un ejercicio con un ábaco".

"Quizá Melconian no lo sabe, pero el origen del dinero es privado, no es mi problema que él no lo sepa", ironizó.

Así, explicó a qué se refiere con "dolarización sangrienta". "Porque si verdaderamente vas a ir a un esquema monetario, entonces sacás el curso forzoso y lo que se genera es un cambio de portafolio violento, que te genera una hiperinflación en pesos", aseguró.

"Por qué es ‘sangrienta’, porque terminás en un proceso de dolarización pero mandás al 80% de la población debajo de la línea de la pobreza... Una catástrofe. Los ideólogos lo saben pero no lo hacen público", disparó. A continuación, el diputado consideró que, por ese motivo, se debe explicar a la población cómo funciona la dolarización. "Hay que explicarle a la sociedad que si se hace eso en libertad, el cambio de portafolio deja al 80% de los argentinos colgados del pincel. En nuestra propuesta, que es eliminar el Banco Central, la dolarización es una cuestión cosmética de cómo se hace el cierre del Central".

Argumentó que una vez que se elimine el Central se reduce el riesgo de hiperinflación: "La única forma de evitar la híper es rescatar los pasivos del Banco Central. El problema dentro del Banco Central es mucho más grave que el que tenés afuera. Lo que hace la eliminación del Central es eliminar el riesgo de híper".

También se mostró firme en su convicción y aseguró que avanzaría en esa reforma pese a una eventual negativa de la oposición: "Veo que del otro lado hay mucha chicana política y poco conocimiento. Pero nosotros vamos a ir y vamos a cerrar el Banco Central".